«روحي مقبرة».. محمد حسن خليفة تنبأ بوفاته في معرض الكتاب

٢٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:٣٧ م

الكاتب محمد حسن خليفة

نعت وزارة الثقافة المصرية والهيئة المصرية العامة للكتاب وإدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب، ببالغ الحزن والأسى، الكاتب الشاب محمد حسن خليفة، الذي وافته المنية صباح اليوم في مستشفى القوات الجوية، بعد إصابته بإغماءة أثناء تواجده في دار النشر التي أصدرت مجموعته القصصية الجديدة، وتبين أن سبب الإغماءة أزمة قلبية، وعلى الفور تم نقله على أثرها إلى المستشفى.

وذكر البيان الصادر عن الجهات الثلاث: "وزارة الثقافة المصرية والهيئة والمعرض تشاطر أسرة الفقيد الألم والأحزان، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أحبته وذويه بالصبر والسلوان".وسادت حالة من الحزن في الأوساط الثقافية، بعد الرحيل المفاجئ للكاتب الشاب، أثناء تجوله بمعرض القاهرة الدولي للكتاب للكتاب