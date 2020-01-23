فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

«روحي مقبرة».. محمد حسن خليفة تنبأ بوفاته في معرض الكتاب

٢٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:٣٧ م
الكاتب محمد حسن خليفة
الكاتب محمد حسن خليفة
نعت وزارة الثقافة المصرية والهيئة المصرية العامة للكتاب وإدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب، ببالغ الحزن والأسى، الكاتب الشاب محمد حسن خليفة، الذي وافته المنية صباح اليوم في مستشفى القوات الجوية، بعد إصابته بإغماءة أثناء تواجده في دار النشر التي أصدرت مجموعته القصصية الجديدة، وتبين أن سبب الإغماءة أزمة قلبية، وعلى الفور تم نقله على أثرها إلى المستشفى.
وذكر البيان الصادر عن الجهات الثلاث: "وزارة الثقافة المصرية والهيئة والمعرض تشاطر أسرة الفقيد الألم والأحزان، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أحبته وذويه بالصبر والسلوان".وسادت حالة من الحزن في الأوساط الثقافية، بعد الرحيل المفاجئ للكاتب الشاب، أثناء تجوله بمعرض القاهرة الدولي للكتاب للكتاب
اقرأ المزيد
رانية- خلاف (6)

«المرأة ذات الوزن المرح».. ديوان جديد للشاعرة رانية خلاف بمعرض الكتاب

صدر هذا الأسبوع عن دار أزمنة بعمان الأردن ديوان المرأة ذات الوزن المرح للشاعرة رانية خلاف. كتبت قصائد الديوان ما بين عامي 2015 و 2019 وتشكل تجربة خاصة في الكتابة الإيروتيكية من مدخل التصوف. يعد الديوان جزءا مكملا لديوان خرائط اللذة للشاعرة الذي صدر عن دار آفاق في القاهرة عام 2015. المرأة ذات الوزن المرح تحتفي ليس فقط بالإيروتيك ولكن أيضا بالفن التشكيلي حيث كتبت عددا من القصائد بتفاعل عفوي مع لوحات للفنان التشكيلي حسام صقر، الذي أهدى الديوان لوحة الغلاف، وتشكيل حر من السيراميك للخزاف خالد سراج.
معرض-الاسكندرية-للكتاب (7)

كانت عذراء.. كاتب يطرح قضايا الصعيد في مجموعة قصصية

يشارك الكاتب الصحفي محمود زيدان فى معرض القاهرة الدولى للكتاب بمجموعته القصصية الجديدة "كانت عذراء" الصادرة عن دار النخبة للنشر والتوزيع. وتجسد قصص محمود زيدان سردا جنوبيا يجرى على لسان الكاتب فى محاكاة تمزج بين الواقع والفنتازيا التى تستمد صورها من المخزون الإبداعى الصعيدى التى تجرى كما النيل إلى الشمال بخلطة تحمل العادات والتقاليد الصعيدية بأسلوب حداثي لا يغفل المدرسة الكلاسيكية فى السرد. ويحمل عنوان المجموعة كانت عذراء دلالة الرمز الذى ينطوى على قراءة ميتافيزيقية للحياة الجنوبية وما طرأ عليها من تغيرات إبان العقود الثلاثة الأخيرة فى ملحمة يبرز فيها مثلث المرأة والوطن "القرية" والذات التى تتمحور حولها قصص المجموعة الخمسة عشر.
ايناس-عبد-الدايم-وزيرة-الثقافة-تزور-معرض-الكتاب-بالاسكندرية (4)

34 دولة تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب

قال الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة للكتاب، في تصريح له، اليوم الثلاثاء، إن 34 دولة حتى الآن أكدت مشاركتها في الدورة الـ51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب المقرر إقامتها في الفترة من 22 يناير وحتي 4 فبراير المقبلين، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفا أن دولة السنغال تحل ضيف شرف الدورة الـ51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب التي تقام تحت شعار "مصر إفريقيا.. ثقافة التنوع"، وأن سعر تذكرة دخول المعرض هذا العام سيكون 5 جنيهات.
اقرأ المزيد من الأخبار
معرض-الاسكندرية-للكتاب (7)

كانت عذراء.. كاتب يطرح قضايا الصعيد في مجموعة قصصية

يشارك الكاتب الصحفي محمود زيدان فى معرض القاهرة الدولى للكتاب بمجموعته القصصية الجديدة "كانت عذراء" الصادرة عن دار النخبة للنشر والتوزيع. وتجسد قصص محمود زيدان سردا جنوبيا يجرى على لسان الكاتب فى محاكاة تمزج بين الواقع والفنتازيا التى تستمد صورها من المخزون الإبداعى الصعيدى التى تجرى كما النيل إلى الشمال بخلطة تحمل العادات والتقاليد الصعيدية بأسلوب حداثي لا يغفل المدرسة الكلاسيكية فى السرد. ويحمل عنوان المجموعة كانت عذراء دلالة الرمز الذى ينطوى على قراءة ميتافيزيقية للحياة الجنوبية وما طرأ عليها من تغيرات إبان العقود الثلاثة الأخيرة فى ملحمة يبرز فيها مثلث المرأة والوطن "القرية" والذات التى تتمحور حولها قصص المجموعة الخمسة عشر.
رانية- خلاف (6)

«المرأة ذات الوزن المرح».. ديوان جديد للشاعرة رانية خلاف بمعرض الكتاب

صدر هذا الأسبوع عن دار أزمنة بعمان الأردن ديوان المرأة ذات الوزن المرح للشاعرة رانية خلاف. كتبت قصائد الديوان ما بين عامي 2015 و 2019 وتشكل تجربة خاصة في الكتابة الإيروتيكية من مدخل التصوف. يعد الديوان جزءا مكملا لديوان خرائط اللذة للشاعرة الذي صدر عن دار آفاق في القاهرة عام 2015. المرأة ذات الوزن المرح تحتفي ليس فقط بالإيروتيك ولكن أيضا بالفن التشكيلي حيث كتبت عددا من القصائد بتفاعل عفوي مع لوحات للفنان التشكيلي حسام صقر، الذي أهدى الديوان لوحة الغلاف، وتشكيل حر من السيراميك للخزاف خالد سراج.
ياسمين عبد العزيز مع منى الشاذلى (1)

هل يتزوجان؟.. الجمهور يتساءل حول علاقة ياسمين والعوضي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا تجمع الفنان أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز، خلال احتفالها بعيد ميلادها، وأثارت الصور العديد من التساؤلات بسبب التقارب الملحوظ في اللقطات المصورة بين ياسمين والعوضي، وتوالى الموقف ذاته بأكثر من صورة، حتى إنهما ظهرا بمفردهما، كما أنها تحتضنه في إحدى الصور؛ مما جعل المعجبين يتساءلون، هل سيشهد الوسط الفني علاقة حب وزواج قريبا بينهما؟ وانهالت التعليقات حول ارتباطهما.
ايمن-بهجت-قمر (2)

أيمن بهجت قمر يرفض رفع رسوم المصنفات الفنية

غضب الشاعر أيمن بهجت قمر من القرارات الجديدة التي اتخذتها وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، برفع رسوم الرقابة على المصنفات الفنية المحلية والأجنبية، اعتبارًا من يوم 27 ديسمبر 2019، ونشر أيمن صورة من القرار، عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، وعلق عليها قائلا: "السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الوزيرة الفنانة إيناس عبد الدايم، هام جدا، مين من الشعراء الجدد أو الناس البسيطه يقدر يدفع 500 جنيه للترخيص و500 للمراقبة وهو في عرض بيع أغنية في وقت الصناعه فيه خربانه؟
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]