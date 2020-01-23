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لعدم حاجة البلاد.. وقف إنشاء شركات السياحة لمدة عام

٢٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:٥٤ م
وزير السياحة خالد العناني
وزير السياحة خالد العناني
قرر وزير السياحة الدكتور خالد العناني، وقف قبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة لمدة عام لعدم حاجة البلاد إليها فى تلك الفترة، وتضمن القرار الذي نشر اليوم الأربعاء فى الجريدة الرسمية، وقف قبول طلبات إنشاء شركات السياحة بصفة مؤقتة لمدة عام، بعد الاطلاع على رأى غرفة شركات السياحة واتحاد الغرف السياحية، وجاء في المادة الأولى من القرار الذي حمل رقم 72 لسنة 2020: "يوقف بصفة مؤقتة لمدة عام قبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة لعدم حاجة البلاد إليها خلال تلك الفترة، اعتبارا من نهاية سريان القرار الوزاري رقم 63 لسنة 2019".
وصدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها وعلى القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 2018، وعلى قرار وزير السياحة رقم 99 لسنة 2017، بتاريخ 14
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