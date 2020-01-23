إمام عاشور: الزمالك قادر على الفوز بلقب الدوري

تحرير:علي الزيني ٢٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:٤١ م

إمام عاشور

أكد إمام عاشور لاعب فريق الزمالك، أن قائد الفريق محمود عبدالرازق شيكابالا، يقدم له النصائح بشكل يومي، مبديًا ثقته في أنهم سيتمكنوا من تحقيق لقب الدوري في النهاية، جاء ذلك في تصريحاته قناة الزمالك الفضائية، قائلًا: "البداية بالنسبة لي مع الفريق كانت جيدة، لكن بعد ذلك حدث تعثر بعض الشيء، وهذا يحدث لكل اللاعبين" وتحدث عن دور شيكابالا مع الفريق، قائلًا: "دائمًا ما يقدم لي النصائح بشكل دائم منذ أن انتقلت إلى نادي الزمالك، ولا يتوقف عن دعمي في أي موقف، في بداية الأمر لم أكن أستوعب أنني التواجد بجوار كابتن شيكابالا في الملعب لكنه ساعدني".

وأكد اللاعب على إمكانية تحقيق لقب الدوري، قائلًا: "لا يوجد شيء صعب ونستطيع أن نعود من جديد وننافس على اللقب وأعد جماهير النادي في الوقت الحالي بأن الدوري زملكاوي". ويحتل فريق الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز، برصيد 24 نقطة، بفارق نقطة عن الاتحاد السكندري، الذي يحتل المركز الثالث،