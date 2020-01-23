رياضة

إمام عاشور: الزمالك قادر على الفوز بلقب الدوري

تحرير:علي الزيني ٢٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:٤١ م
إمام عاشور
إمام عاشور
أكد إمام عاشور لاعب فريق الزمالك، أن قائد الفريق محمود عبدالرازق شيكابالا، يقدم له النصائح بشكل يومي، مبديًا ثقته في أنهم سيتمكنوا من تحقيق لقب الدوري في النهاية، جاء ذلك في تصريحاته قناة الزمالك الفضائية، قائلًا: "البداية بالنسبة لي مع الفريق كانت جيدة، لكن بعد ذلك حدث تعثر بعض الشيء، وهذا يحدث لكل اللاعبين" وتحدث عن دور شيكابالا مع الفريق، قائلًا: "دائمًا ما يقدم لي النصائح بشكل دائم منذ أن انتقلت إلى نادي الزمالك، ولا يتوقف عن دعمي في أي موقف، في بداية الأمر لم أكن أستوعب أنني التواجد بجوار كابتن شيكابالا في الملعب لكنه ساعدني".
وأكد اللاعب على إمكانية تحقيق لقب الدوري، قائلًا: "لا يوجد شيء صعب ونستطيع أن نعود من جديد وننافس على اللقب وأعد جماهير النادي في الوقت الحالي بأن الدوري زملكاوي". ويحتل فريق الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز، برصيد 24 نقطة، بفارق نقطة عن الاتحاد السكندري، الذي يحتل المركز الثالث،
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مؤمن زكريا في رسالة غامضة: أين أنتم؟ كلام فقط

أثار مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجدل والغموض، بتغريدة نشرها مساء اليوم الخميس، على صفحتة الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلًا:"دائما نعطى للمكان الذى ننتمى له كل ما لدينا ولكن عندما لا يكون السبب منك لا تملك غير المشاهده . انتو فين . كلام بس فين الافعال". وخرج مؤمن زكريا من قائمة فريق الأهلي للموسم الجديد بسبب إصابة يعاني منها، ولا يشارك اللاعب في التدريبات في الوقت الحالي، ويؤدي جلسات علاج 4 مرات أسبوعيًا.
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الزمالك يقيد هذا الثنائي بعد فتح الاستبدال الإفريقي

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن امتلاك الفريق الأول لكرة القدم، مقعدين شاغرين لاستبدالهما في قائمة الفريق التي تشارك في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكر القدم "كاف"، بفتح الاستبدال للأندية بواقع أربعة أماكن لكل فريق، يشارك في المسابقة القارية. وأكد المصدر أن النادي سيقوم باستبدال كل من محمود عبد المنعم كهربا، الذي انتقل إلى الأهلي مؤخرًا، بعد هروبه إلى البرتغال، وأيمن حفنى خاصة وأنهما لم يشاركان مع الأبيض فى النسخة الجارية من منافسات دورى أبطال إفريقيا
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