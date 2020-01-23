مؤمن زكريا في رسالة غامضة: أين أنتم؟ كلام فقط

تحرير:علي الزيني ٢٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٥ م

مؤمن زكريا

أثار مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجدل والغموض، بتغريدة نشرها مساء اليوم الخميس، على صفحتة الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلًا:"دائما نعطى للمكان الذى ننتمى له كل ما لدينا ولكن عندما لا يكون السبب منك لا تملك غير المشاهده . انتو فين . كلام بس فين الافعال". وخرج مؤمن زكريا من قائمة فريق الأهلي للموسم الجديد بسبب إصابة يعاني منها، ولا يشارك اللاعب في التدريبات في الوقت الحالي، ويؤدي جلسات علاج 4 مرات أسبوعيًا.

وسافر مؤمن، في وقت سابق إلى ألمانيا، وخضع لفحوصات شاملة على العضلات والقلب والمخ والأعصاب، وأعلن الأهلي دعمه للاعب وانتظار عودته من الإصابة ليعود مجددًا في قائمة الفريق، مشيرًا في بيان سابق تكفله بمصاريف علاج مؤمن زكريا ومنح اللاعب حقوقه المالية حتى مع عدم قيده في قائمة الفريق. ولعب مؤمن مع الأهلي