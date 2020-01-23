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بسبب كورونا.. «الصحة العالمية» تطالب الدول بالاستعداد لوباء محتمل

٢٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٩ م
تيدروس أدهانوم المدير العالم للمنظمة
تيدروس أدهانوم المدير العالم للمنظمة
حالة من القلق الشيديد تسيطر على المواطنين والجهات المعنية بالصحة في كثير من البلدان بسبب فيروس كورونا، المخاوف وتزايد أعداد الإصابات، دعت منظمة الصحة العالمية، إلى إصدار بيان موجه إلى المجتمع الدولي، طالبته بالاستعداد لتطور محتمل لفيروس كورونا الجديد، وتحوله إلى وباء، إذ كشف المدير العالم للمنظمة، تيدروس أدهانوم، في بيان اليوم الخميس، إن لجنة الطوارئ التابعة للمنظمة، انقسمت مجددا حول ما إذا كان ينبغي اعتبار ظهور فيروس كورونا الجديد حالة طوارئ دولية.
وأضاف: "لا توجد أدلة على انتقال الفيروس عبر البشر خارج الصين، لكن هذا لا يعني أنه أمر مستبعد، الوضع في الصين يشكل حالة طوارئ الآن، لكن الأمر لم يتطور بعد إلى حالة طارئة على الصعيد العالمي، ربما تصبح كذلك في وقت لاحق"، بحسب سبوتنيك.وفي مصر، قالت مصادر في مطار القاهرة الدولي، في تصريحات لرويترز، اليوم،
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