بعد انتشار كورونا.. مصر تبدأ فحص المسافرين القادمين من الصين

٢٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٠ م

مطار القاهرة

بدأت مصر اتخاذ سلسلة من الإجراءات المشددة لمواجهة فيروس كورونا في أعقاب انتشاره في الصين وعدد من الدول، وعزل السلطات الصينية لأكثر من 11 مليون مواطن في محاولة لوقف تفشي الفيروس القاتل، وقالت مصادر في مطار القاهرة الدولي، في تصريحات لرويترز، اليوم، إن مصر بدأت فحص الركاب القادمين من الصين في كل منافذ دخول البلاد بحثا عن أعراض لفيروس كورونا الجديد الذي تفشى هناك، مشيرة إلى أن سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة بدأت في اتخاذ إجراءات احترازية لفحص الركاب.

وأوضحت المصادر، أن هناك أطباء ومراقبين طبيين في صالات الوصول مزودين بالمعدات الطبية المطلوبة لفحص الركاب القادمين من الصين، مشيرة إلى أن المضيفين على الطائرات تلقوا توجيهات بالإبلاغ عن أي حالة بين المسافرين وسيجري عزل أي حالة اشتباه ونقلها إلى المستشفى. وأكدت المصادر أن كل المطارات المصرية في حالة تأهب