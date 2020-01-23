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السيسي: ستظل ذكرى شهداء الشرطة باقية في وجدان كل المصريين

٢٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٨ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
?أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن سعادته بتكرم أسر شهداء الشرطة، إذ كتب عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم الخميس: "شرفت اليوم بتكريم أسر شهداء الشرطة ووضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهدائنا الأبرار، الذين ستظل ذكراهم باقية في وجدان كل المصريين".
وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة. وكان برفقة الرئيس السيسي وزير الداخلية اللواء محمود توفيق. كان السيسي، وصل مقر أكاديمية الشرطة، حيث عزف حرس الشرف، الموسيقى العسكرية للسلام الوطني. شرفت اليوم بتكريم أسر
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المدير -العام -لمنظمة -الصحة -العالمية

بسبب كورونا.. «الصحة العالمية» تطالب الدول بالاستعداد لوباء محتمل

حالة من القلق الشيديد تسيطر على المواطنين والجهات المعنية بالصحة في كثير من البلدان بسبب فيروس كورونا، المخاوف وتزايد أعداد الإصابات، دعت منظمة الصحة العالمية، إلى إصدار بيان موجه إلى المجتمع الدولي، طالبته بالاستعداد لتطور محتمل لفيروس كورونا الجديد، وتحوله إلى وباء، إذ كشف المدير العالم للمنظمة، تيدروس أدهانوم، في بيان اليوم الخميس، إن لجنة الطوارئ التابعة للمنظمة، انقسمت مجددا حول ما إذا كان ينبغي اعتبار ظهور فيروس كورونا الجديد حالة طوارئ دولية.
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لعدم حاجة البلاد.. وقف إنشاء شركات السياحة لمدة عام

قرر وزير السياحة الدكتور خالد العناني، وقف قبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة لمدة عام لعدم حاجة البلاد إليها فى تلك الفترة، وتضمن القرار الذي نشر اليوم الأربعاء فى الجريدة الرسمية، وقف قبول طلبات إنشاء شركات السياحة بصفة مؤقتة لمدة عام، بعد الاطلاع على رأى غرفة شركات السياحة واتحاد الغرف السياحية، وجاء في المادة الأولى من القرار الذي حمل رقم 72 لسنة 2020: "يوقف بصفة مؤقتة لمدة عام قبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة لعدم حاجة البلاد إليها خلال تلك الفترة، اعتبارا من نهاية سريان القرار الوزاري رقم 63 لسنة 2019".
مطار-القاهرة (6)

بعد انتشار كورونا.. مصر تبدأ فحص المسافرين القادمين من الصين

بدأت مصر اتخاذ سلسلة من الإجراءات المشددة لمواجهة فيروس كورونا في أعقاب انتشاره في الصين وعدد من الدول، وعزل السلطات الصينية لأكثر من 11 مليون مواطن في محاولة لوقف تفشي الفيروس القاتل، وقالت مصادر في مطار القاهرة الدولي، في تصريحات لرويترز، اليوم، إن مصر بدأت فحص الركاب القادمين من الصين في كل منافذ دخول البلاد بحثا عن أعراض لفيروس كورونا الجديد الذي تفشى هناك، مشيرة إلى أن سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة بدأت في اتخاذ إجراءات احترازية لفحص الركاب.
أمطار-غزيرة (1)

غدا طقس مائل للبرودة وأمطار ورياح على القاهرة الكبرى

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد غدا الجمعة القاهرة الكبرى، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، فيما يشهد الوجه البحرى طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، بينما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار على مناطق متفرقة والرياح نشطة واضطراب فى الملاحة البحرية.
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السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي يجتمع بأعضاء المجلس الأعلى للشرطة

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع أعضاء المجلس الأعلى للشرطة ضمن مراسم الاحتفال بعيد الشرطة، وفقا للسفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية. ويشهد السيسي اليوم الخميس، الاحتفال بعيد الشرطة. وكان الرئيس وضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة. وكان برفقة الرئيس السيسي وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.
الرئيس-السيسى

السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة. وكان برفقة الرئيس السيسي وزير الداخلية اللواء محمود توفيق. كان السيسي، وصل مقر أكاديمية الشرطة، حيث عزف حرس الشرف، الموسيقى العسكرية للسلام الوطني.
الفريق-أول -محمد زكى-القائد-العام للقوات-المسلحة

وزير الدفاع يتفقد الكلية الحربية ويلتقي الطلبة المستجدين

قام الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بجولة تفقدية في الكلية الحربية، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التواصل المستمر مع رجال القوات المسلحة ومتابعة سير العملية التعليمية بالكليات والمعاهد العسكرية. وشهد القائد العام للقوات المسلحة عددا من الأنشطة التدريبية المتميزة للطلبة المستجدين من الدفعة (116) حربية وما يعادلها من الكليات والمعاهد العسكرية لعام 2019، أظهرت مدى ما وصل إليه الطلبة المستجدين من مستوى انضباط راق وكفاءة بدنية عالية خلال الفترة القصيرة منذ بدء فترة الإعداد العسكري.
على عبد العال (4)

رئيس البرلمان: نقدر جهود السيسي لبناء دولة مدنية حديثة

أعرب رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال عن تقديره العميق لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي المخلصة لبناء دولة مدنية حديثة قوية وقادرة وصناعة مستقبل أفضل لشعب مصر. وقال عبد العال في برقية تهنئة بعث بها اليوم الأحد بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، إنها رحلة بناء شاقة بدأت بالمشروعات القومية العملاقة التي فاقت كل التوقعات، تجنى مصر ثمارها، لتثبت للعالم أنها دولة رائدة متماسكة.
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