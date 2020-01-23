السيسي: ستظل ذكرى شهداء الشرطة باقية في وجدان كل المصريين

٢٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٨ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي

?أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن سعادته بتكرم أسر شهداء الشرطة، إذ كتب عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم الخميس: "شرفت اليوم بتكريم أسر شهداء الشرطة ووضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهدائنا الأبرار، الذين ستظل ذكراهم باقية في وجدان كل المصريين".

وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة. وكان برفقة الرئيس السيسي وزير الداخلية اللواء محمود توفيق. كان السيسي، وصل مقر أكاديمية الشرطة، حيث عزف حرس الشرف، الموسيقى العسكرية للسلام الوطني. شرفت اليوم بتكريم أسر