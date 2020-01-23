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ترامب: كل التقارير عن تفاصيل «صفقة القرن» مجرد تكهنات

٢٣ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٤ م
ترامب
ترامب
نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صحة ما تداولته التقارير الإعلامية من تفاصيل عن "صفقة القرن" بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكدا أن كل ما تم نشره مجرد "تكهنات"، وقال في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"": "تتطلع الولايات المتحدة إلى استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ورئيس تحالف أبيض-أزرق، بيني جانتس، في البيت الأبيض الأسبوع المقبل"، مشددا على أن "التقارير حول تفاصيل خطتنا للسلام، التي نبقيها طي الكتمان، وتوقيت الإعلان عنها ليست إلا مجرد تكهنات".
وذكر البيت الأبيض، مساء اليوم الخميس، أن ترامب وجه دعوة لكل من نتنياهو ومنافسه جانتس لزيارة واشنطن الأسبوع المقبل، من أجل مناقشة "صفقة القرن"، التي تعمل عليها إدارة الرئيس الأمريكي منذ توليه المنصب عام 2017، بحسب روسيا اليوم.ودائما ما يؤكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، رفضه لما يسمى بـ"صفقة
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السيسي- يضع --إكليل- من -الزهور على -النصب -التذكاري -لشهداء الشرطة (4)

السيسي: ستظل ذكرى شهداء الشرطة باقية في وجدان كل المصريين

?أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن سعادته بتكرم أسر شهداء الشرطة، إذ كتب عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم الخميس: "شرفت اليوم بتكريم أسر شهداء الشرطة ووضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهدائنا الأبرار، الذين ستظل ذكراهم باقية في وجدان كل المصريين".
المدير -العام -لمنظمة -الصحة -العالمية

بسبب كورونا.. «الصحة العالمية» تطالب الدول بالاستعداد لوباء محتمل

حالة من القلق الشيديد تسيطر على المواطنين والجهات المعنية بالصحة في كثير من البلدان بسبب فيروس كورونا، المخاوف وتزايد أعداد الإصابات، دعت منظمة الصحة العالمية، إلى إصدار بيان موجه إلى المجتمع الدولي، طالبته بالاستعداد لتطور محتمل لفيروس كورونا الجديد، وتحوله إلى وباء، إذ كشف المدير العالم للمنظمة، تيدروس أدهانوم، في بيان اليوم الخميس، إن لجنة الطوارئ التابعة للمنظمة، انقسمت مجددا حول ما إذا كان ينبغي اعتبار ظهور فيروس كورونا الجديد حالة طوارئ دولية.
خالد-العنانى-وزير-الاثار

لعدم حاجة البلاد.. وقف إنشاء شركات السياحة لمدة عام

قرر وزير السياحة الدكتور خالد العناني، وقف قبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة لمدة عام لعدم حاجة البلاد إليها فى تلك الفترة، وتضمن القرار الذي نشر اليوم الأربعاء فى الجريدة الرسمية، وقف قبول طلبات إنشاء شركات السياحة بصفة مؤقتة لمدة عام، بعد الاطلاع على رأى غرفة شركات السياحة واتحاد الغرف السياحية، وجاء في المادة الأولى من القرار الذي حمل رقم 72 لسنة 2020: "يوقف بصفة مؤقتة لمدة عام قبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة لعدم حاجة البلاد إليها خلال تلك الفترة، اعتبارا من نهاية سريان القرار الوزاري رقم 63 لسنة 2019".
مطار-القاهرة (6)

بعد انتشار كورونا.. مصر تبدأ فحص المسافرين القادمين من الصين

بدأت مصر اتخاذ سلسلة من الإجراءات المشددة لمواجهة فيروس كورونا في أعقاب انتشاره في الصين وعدد من الدول، وعزل السلطات الصينية لأكثر من 11 مليون مواطن في محاولة لوقف تفشي الفيروس القاتل، وقالت مصادر في مطار القاهرة الدولي، في تصريحات لرويترز، اليوم، إن مصر بدأت فحص الركاب القادمين من الصين في كل منافذ دخول البلاد بحثا عن أعراض لفيروس كورونا الجديد الذي تفشى هناك، مشيرة إلى أن سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة بدأت في اتخاذ إجراءات احترازية لفحص الركاب.
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ماكرون

مشادة بين الرئيس الفرنسي والشرطة الإسرائيلية بالقدس

دخل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، في مشاداة قوية مع عناصر الشرطة الإسرائيلية في مدخل إحدى الكنائس بالقدس، في مشهد يذكر بموقف مماثل واجه الرئيس الراحل جاك شيراك في التسعينات. وقال موقع «بي إف إم تي في» الفرنسي، إن الواقعة حصلت في مدخل كنيسة سانت آن، التي تملكها فرنسا، حين دخل أحد عناصر القوات الإسرائيلية الكنيسة وخرج منها. وأضاف المصدر، نقلا عن صحفيين من عين المكان: «حين عاود الدخول مرة أخرى، وتعرض للطرد من طرف حراس ماكرون الشخصيين، الأمر الذي أدى إلى مشاداة وتدخل الرئيس الفرنسي»، وفقًا لسكاي نيوز.
نتنياهو

«نتنياهو» يُجري تعديلات في الحكومة الإسرائيلية

أعلن رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، اليوم الإثنين، إجراء تعديلات وزارية في الحكومة الإسرائيلية، وذلك بعدما استقال من مناصبه في الحكومة، على إثر توجيه تهم فساد إليه، إذ قدم نتنياهو استقالته من المناصب الوزارية في يناير الماضي، وتعهد أمام المحكمة العليا في إسرائيل بأن يستقيل من كافة المناصب الوزارية، لكنه احتفظ برئاسة الحكومة، حيث تم تعيين الوزير تساحي هانيجبي، وزيرا للزراعة والتنمية الريفية، بالإضافة إلى منصبه وزيرا للتعاون الإقليمي.
الحرم الإبراهيمي

الأزهر: أعداد مقتحمي الحرم الإبراهيمي في 2019 الأكبر منذ احتلال القدس

أصدر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف تقريره السنوي حول أعداد مقتحمي ساحات الحرم الإبراهيمي خلال عام 2019، وقال المرصد إن هذا العام شهد أرقامًا قياسية غير مسبوقة في تدنيس الحرم الشريف الواقع في البلدة القديمة بمدينة «الخليل» المحتلة؛ حيث بلغ عدد المقتحمين 711,428 صهيونيًّا. وأضاف المرصد في تقريره، أن أعداد المقتحمين خلال 2019 هي الأكبر منذ الاحتلال الصهيوني لمدينة «القدس» المحتلة عام 1967م، وذلك بارتفاع بلغ 77% مقارنة بأعداد المقتحمين خلال عام 2018؛ حيث كان عدد المقتحمين 401,022 مستوطنًا متطرفًا.
قصف- إسرائيلي -على- قطاع -غزة (2)

الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع داخل قطاع غزة

قصف الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، عدة مواقع داخل قطاع غزة، وذلك ردًا على إطلاق عدة صواريخ على المناطق الحدودية في جنوب إسرائيل في وقت سابق، وذلك وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم في نبأ عاجل لها قبل قليل. وفي وقت سابق، أطلقت 3 صواريخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات إسرائيلية، إذ اعترضت بطارية «القبة الحديدية» صاروخين منها على إثر ذلك، أطلقت صفارات الإنذار في مستوطنات محيطة بقطاع غزة، بينما سادت حالة من الذعر في صفوف سكان إحدى المستوطنات الحدودية..
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