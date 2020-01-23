ترامب: كل التقارير عن تفاصيل «صفقة القرن» مجرد تكهنات

٢٣ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٤ م

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نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صحة ما تداولته التقارير الإعلامية من تفاصيل عن "صفقة القرن" بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكدا أن كل ما تم نشره مجرد "تكهنات"، وقال في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"": "تتطلع الولايات المتحدة إلى استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ورئيس تحالف أبيض-أزرق، بيني جانتس، في البيت الأبيض الأسبوع المقبل"، مشددا على أن "التقارير حول تفاصيل خطتنا للسلام، التي نبقيها طي الكتمان، وتوقيت الإعلان عنها ليست إلا مجرد تكهنات".

وذكر البيت الأبيض، مساء اليوم الخميس، أن ترامب وجه دعوة لكل من نتنياهو ومنافسه جانتس لزيارة واشنطن الأسبوع المقبل، من أجل مناقشة "صفقة القرن"، التي تعمل عليها إدارة الرئيس الأمريكي منذ توليه المنصب عام 2017، بحسب روسيا اليوم.ودائما ما يؤكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، رفضه لما يسمى بـ"صفقة