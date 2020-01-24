جريمة

«الدواء فيه سم قاتل»| حملة على صيدليات الموت بالجيزة

٢٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٤ ص
أدوية مهربة
أدوية مهربة
شن مفتشو الصيدلة بالإدارة العامة للصيدلة بمحافظة الجيزة حملة مكبرة في إطار الخطة الموضوعة تنسيقا مع مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، والتي تستهدف التفتيش الدوري على الصيدليات والمخازن بمراكز وقرى المحافظة، وأسفرت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط خمس صيدليات 3 منها في مركز منشأة القناطر، وعُثر بداخلها على أدويه مخدرة محظور تداولها بالصيدليات وذلك بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وقانون المخدرات بالإضافة إلى عقاقير مهربة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الأدمي.
وحررت اللجنة المرافقة للحملة مخالفات عدة أبرزها عدم وجود صيدلي وحيازة أدوية مجهولة المصدر بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وقرارات وزير التموين.وداهمت الحملت صيدليتين بمركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة، وعُثر بالأولى على أدوية مهربة ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام، الأمر نفسه في الثانية إضافة
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تعرف على هدية الشرطة للمصريين في عيدها الـ68

أعلنت وزارة الداخلية عن تشغيل ماكينات الأحوال المدنية الجديدة اعتبارا من يوم الغد الموافق 25 يناير الجاري، وتتيح الماكينات الجديدة استخراج شهادات الميلاد منها مباشرة، فضلا عن بعض الوثائق الأخرى، إذ تم تركيب الماكينات بمقر قطاع الأحوال المدنية بالعباسية ومطارات القاهرة وشرم الشيخ والغردقة، وسيتم تعمميها. وأوضح مصدر أمني بوزارة الداخلية أن الماكينات مربوطة إلكترونيا بقاعدة بيانات قطاع الأحوال المدنية، لافتا إلى أن المواطن يطلب خدمة إن كانت شهادة ميلاد أو غيرها من الوثائق الإلكترونية، وتطلب الماكينية صلة القرابة بشهادة الميلاد المطلوبة.
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حريق الفجر.. المطافئ تنقذ سكان فيصل من كارثة

اندلع حريق هائل بجراج خاص -يفتقر إلى اشتراطات السلامة والأمن الصناعي- بمنطقة الطوابق التابعة لحي فيصل غرب محافظة الجيزة، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وتمكنت قوات الدفاع المدني بالإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لمديرية أمن الجيزة، من السطرة على الحريق في وقت قياسي بفضل سرعة الوصول إلى موقع البلاغ، وحالت دون وقع كارثة محققة حال امتداد النيران إلى العقارات السكنية الملاصقة لجراج السيارات الذي تحول إلى كتلة نار في غضون فترة وجيزة.
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إصابة 11 مواطنا فى انقلاب ميكروباص بالبحيرة

شهد طريق أبو المطامير الصحراوي، فى نطاق قرية الشعراوي، بمحافظة البحيرة حادثا مروريا أسفر عن إصابة 11 عاملًا بإصابات بالغة، إذ تبين استقلالهم سيارة أجرة نصف نقل، وذلك بالمخالفة للوائح المرور التى تمنع تحميل الركاب فى السيارات النصف نقل، لكونها غير آمنة وغير مخصصة لنقل البشر، بما يسهل تعرضهم لأضرار بالغة حال وقوع حادث أو عارض بالطريق، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، لتقديم الإسعافات والعلاج اللازم لهم، وتدخلت أوناش المرور لرفع السيارة من عرض الطريق.
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انهيار عقار فى روض الفرج دون إصابات أو وفيات

شهدت منطقة روض الفرج بالقاهرة، انهيار منزل مكون من ثلاثة طوابق، دون أن يسفر الانهيار عن وقوع إصابات أو وفيات، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية التى اتخذها حي روض الفرج لإخلاء العقار، بعدما تبين أنه آيل للسقوط، وانتقل فريق من النيابة لمعاينة المكان، وأمرت النيابة بانتداب لجنة فنية لفحص أسباب انهيار العقار، وبيان سبب عدم إزالته بشكل آمن ومهني من قبل المسئولين عن رخصة الهدم، إلى حين سقط من تلقاء نفسه، بما يعد بمثابة تهديد لحياة المواطنين والعقارات المجاورة، وطلبت النيابة تقريرا مفصلا عن تأثير الانهيار على العقارات المجاورة.
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«خناقة وجثة ورصاصة».. كواليس مقتل عامل كارتة بالعياط

مشاجرة وقعت بين عامل جمع الكارتة في موقف سيارات بالعياط قبلي وبين سائق لخلاف بينهم على أولوية تحميل الركاب، انتهت بمقتل "عامل الكارتة" بطلق ناري في الوجه، سقط على إثرها قتيلا في الحال. اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، يفيد بورود بلاغا للرائد مؤمن فرج رئيس مباحث مركز العياط، بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية ووجود متوفي بموقف العياط القبلي. قوة أمنية انتقلت لمكان البلاغ وتبين من التحقيقات، أن خلافا نشب بين شقيقين توأم، عاملان كارتة داخل موقف العياط قبلي، وبين سائق.
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مصرع شاب تحت عجلات قطار أبو النمرس بالجيزة

لقى شاب مصرعه، إثر سقوطه من قطار بمنطقة منيل شيحة بدائرة قسم شرطة أبو النمرس، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته. تلقى المقدم محمد داود رئيس مباحث قسم شرطة أبو النمرس، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بمصرع شاب أسفل عجلات القطار بمنطقة منيل شيحة بدائرة القسم. انتقلت قوة من القسم إلى محل البلاغ، وبالفحص عثر على جثة شاب في العقد الثالث من العمر وتبين من التحريات الأولية سقوط الشاب من القطار ولقى مصرعه في الحال.
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سقوط 3 من تجار الكيف في حملة مكبرة بإمبابة

واصلت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة جهودها ممثلة في إدارة البحث الجانئي بقيادة اللواء محمود السبيلي ونائبيه اللواء مدحت فارس واللواء سامح الحميلي، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مروجى ومتجرى المواد المخدرة تنفيذا لتويجهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية واستراتيجية الوزارة التي تستهدف تحقيق مبدأ الردع العام والتواجد الشرطي الفعال من خلال الحملات المستمرة والدوريات الأمنية (ثابتة - متحركة).
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«جاي يسرق الدهب».. شاب يطعن زوجة والده بسكين في بولاق

أقدم شاب في منطقة بولاق الدكرور على طعن زوجة والده بسلاح أبيض "سكين"، طعنة نافذة في البطن، لسرقة مشغولاتها الذهبية، وتلقى المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إشارة من مستشفى القصر العيني، بوصول ربة منزل 52 عاما مصابة بجرح نافذ بالبطن، وحالتها العامة حرجة، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وكشفت التحريات الأولية أن نجل زوج المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة.
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