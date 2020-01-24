«الدواء فيه سم قاتل»| حملة على صيدليات الموت بالجيزة

٢٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٤ ص

أدوية مهربة

شن مفتشو الصيدلة بالإدارة العامة للصيدلة بمحافظة الجيزة حملة مكبرة في إطار الخطة الموضوعة تنسيقا مع مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، والتي تستهدف التفتيش الدوري على الصيدليات والمخازن بمراكز وقرى المحافظة، وأسفرت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط خمس صيدليات 3 منها في مركز منشأة القناطر، وعُثر بداخلها على أدويه مخدرة محظور تداولها بالصيدليات وذلك بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وقانون المخدرات بالإضافة إلى عقاقير مهربة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الأدمي.

وحررت اللجنة المرافقة للحملة مخالفات عدة أبرزها عدم وجود صيدلي وحيازة أدوية مجهولة المصدر بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وقرارات وزير التموين.وداهمت الحملت صيدليتين بمركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة، وعُثر بالأولى على أدوية مهربة ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام، الأمر نفسه في الثانية إضافة