جريمة

حريق الفجر.. المطافئ تنقذ سكان فيصل من كارثة

٢٤ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٥ ص
حريق جراج - أرشيفية
حريق جراج - أرشيفية
اندلع حريق هائل بجراج خاص -يفتقر إلى اشتراطات السلامة والأمن الصناعي- بمنطقة الطوابق التابعة لحي فيصل غرب محافظة الجيزة، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وتمكنت قوات الدفاع المدني بالإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لمديرية أمن الجيزة، من السطرة على الحريق في وقت قياسي بفضل سرعة الوصول إلى موقع البلاغ، وحالت دون وقع كارثة محققة حال امتداد النيران إلى العقارات السكنية الملاصقة لجراج السيارات الذي تحول إلى كتلة نار في غضون فترة وجيزة.
تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية باجيزة إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق هائل بمنطقة الطوابق فيصل.دفع اللواء هاني سعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ 7 سيارات الإطفاء بقيادة نائبه اللواء إيهاب عبد الحميد والعقيد علاء خلوصي مدير قسم الإطفاء.وحاصر
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وزارة-الداخلية

تعرف على هدية الشرطة للمصريين في عيدها الـ68

أعلنت وزارة الداخلية عن تشغيل ماكينات الأحوال المدنية الجديدة اعتبارا من يوم الغد الموافق 25 يناير الجاري، وتتيح الماكينات الجديدة استخراج شهادات الميلاد منها مباشرة، فضلا عن بعض الوثائق الأخرى، إذ تم تركيب الماكينات بمقر قطاع الأحوال المدنية بالعباسية ومطارات القاهرة وشرم الشيخ والغردقة، وسيتم تعمميها. وأوضح مصدر أمني بوزارة الداخلية أن الماكينات مربوطة إلكترونيا بقاعدة بيانات قطاع الأحوال المدنية، لافتا إلى أن المواطن يطلب خدمة إن كانت شهادة ميلاد أو غيرها من الوثائق الإلكترونية، وتطلب الماكينية صلة القرابة بشهادة الميلاد المطلوبة.
احباط-تهريب-أدوية وأجهزة-اتصالات-وم-تحضرات-تجميل (4)

«الدواء فيه سم قاتل»| حملة على صيدليات الموت بالجيزة

شن مفتشو الصيدلة بالإدارة العامة للصيدلة بمحافظة الجيزة حملة مكبرة في إطار الخطة الموضوعة تنسيقا مع مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، والتي تستهدف التفتيش الدوري على الصيدليات والمخازن بمراكز وقرى المحافظة، وأسفرت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط خمس صيدليات 3 منها في مركز منشأة القناطر، وعُثر بداخلها على أدويه مخدرة محظور تداولها بالصيدليات وذلك بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وقانون المخدرات بالإضافة إلى عقاقير مهربة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الأدمي.
حادث ميكروباص اول فيصل (2)

إصابة 11 مواطنا فى انقلاب ميكروباص بالبحيرة

شهد طريق أبو المطامير الصحراوي، فى نطاق قرية الشعراوي، بمحافظة البحيرة حادثا مروريا أسفر عن إصابة 11 عاملًا بإصابات بالغة، إذ تبين استقلالهم سيارة أجرة نصف نقل، وذلك بالمخالفة للوائح المرور التى تمنع تحميل الركاب فى السيارات النصف نقل، لكونها غير آمنة وغير مخصصة لنقل البشر، بما يسهل تعرضهم لأضرار بالغة حال وقوع حادث أو عارض بالطريق، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، لتقديم الإسعافات والعلاج اللازم لهم، وتدخلت أوناش المرور لرفع السيارة من عرض الطريق.
انهيار- العقار (3)

انهيار عقار فى روض الفرج دون إصابات أو وفيات

شهدت منطقة روض الفرج بالقاهرة، انهيار منزل مكون من ثلاثة طوابق، دون أن يسفر الانهيار عن وقوع إصابات أو وفيات، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية التى اتخذها حي روض الفرج لإخلاء العقار، بعدما تبين أنه آيل للسقوط، وانتقل فريق من النيابة لمعاينة المكان، وأمرت النيابة بانتداب لجنة فنية لفحص أسباب انهيار العقار، وبيان سبب عدم إزالته بشكل آمن ومهني من قبل المسئولين عن رخصة الهدم، إلى حين سقط من تلقاء نفسه، بما يعد بمثابة تهديد لحياة المواطنين والعقارات المجاورة، وطلبت النيابة تقريرا مفصلا عن تأثير الانهيار على العقارات المجاورة.
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إصابة- 13- شخص-في حريق-مول-تجار-بالمنصورة (1)

الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق في العمرانية

حريق بمحل ملاصق لغرفة محول كهرباء كاد أن يتسبب في كارثة مدوية بمنطقة العمرانية. البداية كانت بتلقي اللواء هاني سعيد مدير الحماية المدنية بالجيزة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد دخان كثيف من محل تجاري بشارع جمال الدين الأفغاني بمنطقة العمرانية. على الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية. المعاينة الأولية بينت أن المحل الذي شب به الحريق غير مرخص ولا تتوافر فيه اشتراطات السلامة والأمن الصناعي، وملاصق لغرفة محول كهرباء.
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«معرفتش أنقذه»..مصرع والد إيهاب توفيق في حريق فيلته

لقي والد المطرب إيهاب توفيق مصرعه، اليوم الخميس، إثر نشوب حريق هائل التهم فيلته الكائنة بحي مجينة نصر بمحافظة القاهرة. غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية تلقت إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من فيلا بنطاق قسم شرطة أول مدينة نصر، وجرى الدفع بـ 5 سيارات إطفاء بقيادة مدير الحماية المدنية ورئيس قسم الإطفاء، فضلا عن فرق إنقاذ بري لسرعة التدخل ومحاصرة ألسنة النيران والعمل على تقليل حجم الخسائر والسيطرة على الحريق قبل امتداده إلى الشقق المجاورة.
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السيطرة على حريق في 7 «محلات» بشبرا الخيمة (فيديو)

نشب حريق هائل مساء اليوم الثلاثاء، بـ7 محال في منطقة «بيجام» بمدينة شبرا الخيمة. البداية كانت بتلقي اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء أحمد العشماوي مدير الحماية المدنية، يفيد بنشوب حريق هائل بـ7 محلات في منطقة «بيجام» في شارع ناصر بحي غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، فيما دفعت الحماية المدنية بجنوب القليوبية، بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده دون امتداده للأماكن المجاورة له.
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انفجار ودمار.. تفحم شقة الفنانة نادية سلامة بأكتوبر

نجت الفنانة نادية سلامة من الموت بعد احتراق شقتها التى تقطن بها بحى دريم لاند بمدينة السادس من أكتوبر، والتهمت النيران محتويات شقتها بالكامل من متعلقات وملابس وأجهزة منزلية ومجوهرات بعد أن وصلت النيران لكل أرجاء الشقة لتقدر قيمة التلفيات بنصف مليون جنيه. وكشفت المعاينة الأولية أن سبب الحريق يرجع إلى انفجار المدفأة أثناء تشغيلها التى أحدثت ماس كهربائي أشعل النيران داخل الشقة في الوقت الذي كانت تحضر الفنانة بعض المتلقات من سيارتها فوجئت بدوى انفجار شديد صادر من شقتها.
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