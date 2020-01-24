حريق الفجر.. المطافئ تنقذ سكان فيصل من كارثة

٢٤ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٥ ص

حريق جراج - أرشيفية

اندلع حريق هائل بجراج خاص -يفتقر إلى اشتراطات السلامة والأمن الصناعي- بمنطقة الطوابق التابعة لحي فيصل غرب محافظة الجيزة، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وتمكنت قوات الدفاع المدني بالإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لمديرية أمن الجيزة، من السطرة على الحريق في وقت قياسي بفضل سرعة الوصول إلى موقع البلاغ، وحالت دون وقع كارثة محققة حال امتداد النيران إلى العقارات السكنية الملاصقة لجراج السيارات الذي تحول إلى كتلة نار في غضون فترة وجيزة.

تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية باجيزة إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق هائل بمنطقة الطوابق فيصل.دفع اللواء هاني سعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ 7 سيارات الإطفاء بقيادة نائبه اللواء إيهاب عبد الحميد والعقيد علاء خلوصي مدير قسم الإطفاء.وحاصر