جريمة

تعرف على هدية الشرطة للمصريين في عيدها الـ68

٢٤ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:١٧ ص
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
أعلنت وزارة الداخلية عن تشغيل ماكينات الأحوال المدنية الجديدة اعتبارا من يوم الغد الموافق 25 يناير الجاري، وتتيح الماكينات الجديدة استخراج شهادات الميلاد منها مباشرة، فضلا عن بعض الوثائق الأخرى، إذ تم تركيب الماكينات بمقر قطاع الأحوال المدنية بالعباسية ومطارات القاهرة وشرم الشيخ والغردقة، وسيتم تعمميها. وأوضح مصدر أمني بوزارة الداخلية أن الماكينات مربوطة إلكترونيا بقاعدة بيانات قطاع الأحوال المدنية، لافتا إلى أن المواطن يطلب خدمة إن كانت شهادة ميلاد أو غيرها من الوثائق الإلكترونية، وتطلب الماكينية صلة القرابة بشهادة الميلاد المطلوبة.
أضاف المصدر المسؤول أن الماكينة تطلب إدخال رقم القومي لطلب الخدمة للتأكد من المعلومات التي يعطيها المواطن، ثم يقوم بدفع المبلغ المطلوب بعدها تقدم له الماكينة الخدمة المطلوب"، لافتا إلى تركيبها بقطاع الأحوال المدنية بالعباسية ومطار القاهرة وشرم الشيخ.الماكينة تقدم خدمات عدة للمواطن أبرزها إصدار وتجديد
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حريق الفجر.. المطافئ تنقذ سكان فيصل من كارثة

اندلع حريق هائل بجراج خاص -يفتقر إلى اشتراطات السلامة والأمن الصناعي- بمنطقة الطوابق التابعة لحي فيصل غرب محافظة الجيزة، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وتمكنت قوات الدفاع المدني بالإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لمديرية أمن الجيزة، من السطرة على الحريق في وقت قياسي بفضل سرعة الوصول إلى موقع البلاغ، وحالت دون وقع كارثة محققة حال امتداد النيران إلى العقارات السكنية الملاصقة لجراج السيارات الذي تحول إلى كتلة نار في غضون فترة وجيزة.
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«الدواء فيه سم قاتل»| حملة على صيدليات الموت بالجيزة

شن مفتشو الصيدلة بالإدارة العامة للصيدلة بمحافظة الجيزة حملة مكبرة في إطار الخطة الموضوعة تنسيقا مع مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، والتي تستهدف التفتيش الدوري على الصيدليات والمخازن بمراكز وقرى المحافظة، وأسفرت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط خمس صيدليات 3 منها في مركز منشأة القناطر، وعُثر بداخلها على أدويه مخدرة محظور تداولها بالصيدليات وذلك بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وقانون المخدرات بالإضافة إلى عقاقير مهربة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الأدمي.
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إصابة 11 مواطنا فى انقلاب ميكروباص بالبحيرة

شهد طريق أبو المطامير الصحراوي، فى نطاق قرية الشعراوي، بمحافظة البحيرة حادثا مروريا أسفر عن إصابة 11 عاملًا بإصابات بالغة، إذ تبين استقلالهم سيارة أجرة نصف نقل، وذلك بالمخالفة للوائح المرور التى تمنع تحميل الركاب فى السيارات النصف نقل، لكونها غير آمنة وغير مخصصة لنقل البشر، بما يسهل تعرضهم لأضرار بالغة حال وقوع حادث أو عارض بالطريق، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، لتقديم الإسعافات والعلاج اللازم لهم، وتدخلت أوناش المرور لرفع السيارة من عرض الطريق.
انهيار- العقار (3)

انهيار عقار فى روض الفرج دون إصابات أو وفيات

شهدت منطقة روض الفرج بالقاهرة، انهيار منزل مكون من ثلاثة طوابق، دون أن يسفر الانهيار عن وقوع إصابات أو وفيات، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية التى اتخذها حي روض الفرج لإخلاء العقار، بعدما تبين أنه آيل للسقوط، وانتقل فريق من النيابة لمعاينة المكان، وأمرت النيابة بانتداب لجنة فنية لفحص أسباب انهيار العقار، وبيان سبب عدم إزالته بشكل آمن ومهني من قبل المسئولين عن رخصة الهدم، إلى حين سقط من تلقاء نفسه، بما يعد بمثابة تهديد لحياة المواطنين والعقارات المجاورة، وطلبت النيابة تقريرا مفصلا عن تأثير الانهيار على العقارات المجاورة.
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«التحرير» ترافق الداخلية خلال حملة أمنيه بكرداسة-1

ضبط خلية إرهابية قبل تنفيذ أعمال عدائية فى 25 يناير

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عدد من عناصر حركة حسم الإرهابية المتورطين فى مخطط يستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار وإشاعة الفوضى بالبلاد وهدم مقدراتها الاقتصادية بالتزامن مع ذكرى 25 يناير، بالتعاون مع قيادات التنظيم الهاربة بتركيا، وكان من بين العناصر المضبوطة بعض منفذى العملية الإرهابية بمركز طوخ بالقليوبية، التى تم خلالها إطلاق الرصاص على ارتكاز أمنى بقرية كفر الحصافة دائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية، مما أسفر عن استشهاد 3 خفراء من بينهم خفير خصوصى.
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الداخلية: ضبط لجنة إلكترونية تركية في باب اللوق

أعلنت وزارة الداخلية، عن ضبط لجنة إلكترونية تركية في إحدى الشقق بمنطقة باب اللوق. ورصد قطاع الأمن الوطني إضطلاع إحدى اللجان الإلكترونية التركية الإعلامية بإتخاذ إحدى الشقق بمنطقة باب اللوق كمركز لنشاطها المناوئ تحت غطاء شركة (سيتا) للدراسات التي أسستها جماعة الإخوان الإرهابية، بدعم من دولة تركيا، من خلال إعداد تقارير سلبية تتضمن معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والإقتصادية والأمنية والحقوقية وإرسالها لمقر الوكالة بتركيا بهدف تشويه صورة البلاد على المستويين الداخلي والخارجي.
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تفاح بالحشيش.. إحباط تهريب مخدرات بـ45 مليون (فيديو)

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية وتوجيهات اللواء محمود توفيق بمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط تجار وحائزى المواد المخدرة، وجه ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ضربة موجعة لمروجي المواد المخدرة وتحديدا الحشيش بعد إحباط محاولة تهريب 3060 طربة لمخدر الحشيش داخل البلاد. تحريات ومعلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات أكدت وصول حاوية قادمة من ميناء بأحد الدول العربية إلى ميناء شرق التفريعة ببورسعيد مشمولها المستندي تفاح لصالح إحدي الشركات، وأن الحاوية بداخلها شحنة كبيرة من مخدر الحشيش.
انهيار-عقار-بغرب-الإسكندرية (3)

مصرع 5 أشخاص وإصابة آخر في انهيار عقار بالإسكندرية

لقي 5 أشخاص مصرعهم، بينما أصيب آخر أثر وقوع حادث انهيار عقار قديم مأهول بالسكان في منطقة العطارين وسط محافظة الإسكندرية، صباح اليوم الإثنين، وسقط على مقهى أسفله وأودى بحياة 5 من رواد المقهى، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث ورافقتها سيارات الإسعاف ورجال الحماية المدنية، وبدأت عملية استخراج الجثث تباعا بالتزامن مع بدء عملية رفع الأنقاض، ومازالت عملية البحث من قبل رجال الإنقاذ والإسعاف والحماية المدنية عن وجود جثث أخرى أو مصابين تحت الأنقاض مستمرة.
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