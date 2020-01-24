الأزهر ينشر كتابًا للشيخ سليم البشري بمعرض القاهرة للكتاب

تحرير:التحرير ٢٤ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٢٢ ص

معرض القاهرة للكتاب

نشر الأزهر الشريف رسالة للشيخِ سليمٍ البِشْريّ شيخ الأزهر الشريف (ت. 1335هـ - 1917م) المسمَّاة «المقامات السَّنية في الردِّ على القادح في البَعْثةِ النبويَّة»، بمعرض القاهرة الدولي، وهي من تحقيق الإدارة العامة للشئون الفنية العلمية بمشيخة الأزهر، انطلاقًا من دور الأزهر الشريف في إحياء تراث علمائه الأعلام وشيوخه الأجلاء. تناول المؤلف فيها الردَّ على الذين تجرأوا على القدح في بعثة الرسل، عليهم السلام، وأنكروا ثبوتها من جهة العقل، وادَّعوا أنْ لا حاجة لها وأنها مجرَّد خرافات.

وقد رتَّبها، رحمه الله، على ثلاثةِ مقاماتٍ: المقامِ الأوَّلِ: في بيان حُسْنِ التَّكليف، وإثباتِ النُّبوَّة على طريقةِ الإسلاميِّينَ والفلاسفةِ والمعتزلةِ..المقامِ الثَّاني: في بيان تأييدِ المبعوثينَ بالمعجزاتِ المحقِّقةِ لإرسالهم من عند الله، وما يتعلَّق بذلك.. المقامِ الثَّالث: في بيان أنَّه لا حُكْمَ