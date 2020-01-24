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الأزهر ينشر كتابًا للشيخ سليم البشري بمعرض القاهرة للكتاب

تحرير:التحرير ٢٤ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٢٢ ص
معرض القاهرة للكتاب
معرض القاهرة للكتاب
نشر الأزهر الشريف رسالة للشيخِ سليمٍ البِشْريّ شيخ الأزهر الشريف (ت. 1335هـ - 1917م) المسمَّاة «المقامات السَّنية في الردِّ على القادح في البَعْثةِ النبويَّة»، بمعرض القاهرة الدولي، وهي من تحقيق الإدارة العامة للشئون الفنية العلمية بمشيخة الأزهر، انطلاقًا من دور الأزهر الشريف في إحياء تراث علمائه الأعلام وشيوخه الأجلاء. تناول المؤلف فيها الردَّ على الذين تجرأوا على القدح في بعثة الرسل، عليهم السلام، وأنكروا ثبوتها من جهة العقل، وادَّعوا أنْ لا حاجة لها وأنها مجرَّد خرافات.
وقد رتَّبها، رحمه الله، على ثلاثةِ مقاماتٍ: المقامِ الأوَّلِ: في بيان حُسْنِ التَّكليف، وإثباتِ النُّبوَّة على طريقةِ الإسلاميِّينَ والفلاسفةِ والمعتزلةِ..المقامِ الثَّاني: في بيان تأييدِ المبعوثينَ بالمعجزاتِ المحقِّقةِ لإرسالهم من عند الله، وما يتعلَّق بذلك.. المقامِ الثَّالث: في بيان أنَّه لا حُكْمَ
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مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء-وزير-الاسكان

الحكومة ترد بشأن تهجير أهالي مدينتي «قوص ونقادة» بقنا

نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول تهجير الحكومة لأهالي مدينتي "قوص ونقادة" بمحافظة قنا قسرياً في إطار تنفيذ مشروع محور مروري دون تعويضهم. وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع محافظة قنا، والتي نفت تلك الأنباء, مُؤكدةً أنه لا صحة لتهجير أهالي مدينتي "قوص ونقادة" قسرياً دون تعويضهم، مُوضحةً أنه قد تم البدء في صرف التعويضات المتفق عليها مع ممثلي أهالي المدينتين قبل البدء في إجراءات الإزالة لتنفيذ مشروع محور "قوص-نقادة" المروري، والذي يعد أحد أهم المشروعات التنموية بالمحافظة، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتنمية محافظات الصعيد، خاصةً فيما يتعلق بمشروعات الطرق والكباري، والتي تسهم في رفع معدلات التنمية.
مريض-السكر

حقيقة وجود عجز بعقار «الأنسولين» في المستشفيات الحكومية

نفى مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، صحة ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن وجود عجز شديد بعقار "الأنسولين" وأدوية حيوية أخرى في الصيدليات والمستشفيات الحكومية. وذكر بيان للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه تم التواصل مع وزارة الصحة والسكان التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لوجود أي عجز بعقار "الأنسولين" أو أي أدوية حيوية أخرى، مُشددةً على توافر الأنسولين وكافة الأدوية الحيوية بشكل طبيعي بكافة المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية، وبمعدلات أعلى من العام السابق، وأن المخزون الاستراتيجي لهذه الأدوية مطمئن ويكفي احتياجات المرضى من المواطنين لمدة 6 أشهر.
مصطفى-مدبولي

رئيس الوزراء يتابع مع «العصار» تنفيذ مشروع الألواح الشمسية

تابع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مع وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتور محمد العصّار، إجراءات تنفيذ مشروع إنتاج الألواح الشمسية من الكوارتز المقرر إقامته خلال الفترة المقبلة. وأشار الدكتور العصّار، في مستهل الاجتماع، إلى أهمية المشروع الذي يهدف إلى تغطية احتياجات الدولة المصرية من الألواح الشمسية، وذلك بزيادة القيمة المضافة من خلال استخدام الإمكانيات المحلية والخامات المتاحة في مصر، ومنها خام الكوارتز المصري. وأضاف أن إقامة مشروع إنتاج الألواح الشمسية يأتي بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لإقامة المشروع من خلال استغلال الخامات المصرية والشراكة مع الشركات العالمية العاملة في هذا المجال.
ياسمين-فؤاد-وزيرة-البيئة (3)

البيئة: ربط مداخن محطة كهرباء أكتوبر بمنظومة الرصد الإلكتروني

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة انتهاء أعمال الربط الإلكتروني لمنظومة الرصد الذاتي المستمر للانبعاثات لسبع وحدات بمحطة كهرباء 6 أكتوبر، حيث تم رصد كل من عناصر "ثاني اكسيد الكبريت، أكاسيد النيتروجين، اول اكسيد الكربون، الاكسجين، درجة الحرارة، معدل التدفق". وقالت وزيرة البيئة إنه تم ربط الإشارات الخاصة بأجهزة الرصد لتلك العناصر ومراجعة قراءات الأجهزة ومطابقتها مع قاعدة بيانات الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية، وذلك في إطار جهود الوزارة بجهازيها لإحكام السيطرة على الانبعاثات الصادرة من مداخن المنشآت الصناعية الكبرى.
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احمد-الطيب-شيخ-الازهر

الطيب: لولا مصر والأزهر لكان وضع إفريقيا شديد السوء

عقد الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم بمشيخة الأزهر، نقاشًا موسعًا مع وفد من الإعلاميين الأفارقة من 23 دولة، تناول جهود الأزهر في خدمة القارة السمراء، ودور الأزهر على الصعيد الداخلي والخارجي، والتحديات التي تواجه الخطاب الدعوي ومكافحة التطرف في القارة الإفريقية ونشر الرسالة الصحيحة للإسلام، ودور وسائل الإعلام والإعلاميين الأفارقة في الارتقاء بالقارة، إذ قال الطيب في بداية اللقاء إن الإعلام لم يعد سلطة رابعة بل تجاوز دوره هذا الترتيب ليكون محركًا رئيسًا وفاعلًا في حيوية أي قضية أو مشروع وطني، واليوم تواجه قارتنا تحديات كبيرة جعلت قارة الذهب تعاني من الفقر وهذا يحتاج جهودًا مكثفة للارتقاء والتطوير والنهوض بالوعي الإفريقي.
احمد-الطيب (1)

الطيب: علاقات الشعوب ينبغي أن تقوم على التعايش السلمي

قال فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الأزهر يخطو بقوة تجاه تحقيق السلام العالمي وترسيخ قيم الإخاء والمواطنة، وقد بذل الأزهر جهودًا كبيرة في سبيل إقامة جسور الحوار بين الشرق والغرب وكذلك بين أتباع الديانات المختلفة، وترسيخ مبدأ التنوع والتكامل بين الناس، من خلال إقامة العديد من المؤتمرات التي دُعي لها شخصيات عامة كبرى وممثلين لمختلف الطوائف الدينية.
زاهي حواس

حواس: معرض الكتاب رسالة للعالم تؤكد قوة مصر الثقافية

أكد عالم المصريات الدكتور زاهي حواس، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يعد رسالة للعالم أجمع تؤكد قوة مصر الثقافية، مشيرا إلى أنه سوف يقوم بالترويج لفعاليات المعرض خلال زياراته في كل دول العالم. وأشار حواس في تصريح اليوم الإثنين، إلى أن معرض الكتاب يعد أهم حدث ثقافي في القرن الحادي والعشرين، معربا عن سعادته باختياره سفيرا لمعرض الكتاب في دورته الحالية.
الدكتورة-إيناس-عبد-الدايم

الثقافة تشكل غرفة عمليات لمتابعة سير العمل بمعرض الكتاب

قررت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، تشكيل غرفة عمليات برئاستها في مقر معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث تقام دورته 51 في الفترة من 22 مارس حتى 4 فبراير بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، وذلك لمتابعة سير العمل طوال أيام الفعاليات الثقافية والفنية والتواصل مع الجمهور وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه الزوار أو العارضين.
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