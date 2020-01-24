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الإفتاء: فتاوى الإخوان ضد الدولة تاريخ دموي ولا يزال

مؤشر الفتوى: الجماعة الإرهابية تعتمد على مواقع السوشيال ميديا بنسبة فاقت الـ85% من جملة اعتمادها على الوسائل الإعلامية المختلفة
تحرير:التحرير ٢٤ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٢٦ ص
الإفتاء
الإفتاء
أكد المؤشر العالمي للفتوى (GFI) التابع لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن جماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها في الداخل والخارج لا تزال مستمرة في نشر دعاواها الخبيثة لإحداث الفوضى والتحريض على التظاهر والاحتجاجات ضد الدولة المصرية، وذلك عبر تقديم الدعم المادي والبشري لمجموعة من الفئات المأجورة لتنفيذ مخططاتها المسمومة.
وأضاف المؤشر، في تقرير اليوم الجمعة تزامنًا مع الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير 2011، أن وسائل حشد الجماعة الإرهابية تمر الآن بمراحل عدة، الأولى: تقديم الغطاء الشرعي عبر فتاوى حديثة وقديمة بزعم تمكين الجماعة عنوة، والثانية: نشر قنواتهم -التي تبث من الخارج- لمقاطع فيديو مزيفة أو قديمة واستخدام سلاح الشائعات
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مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء-وزير-الاسكان

الحكومة ترد بشأن تهجير أهالي مدينتي «قوص ونقادة» بقنا

نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول تهجير الحكومة لأهالي مدينتي "قوص ونقادة" بمحافظة قنا قسرياً في إطار تنفيذ مشروع محور مروري دون تعويضهم. وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع محافظة قنا، والتي نفت تلك الأنباء, مُؤكدةً أنه لا صحة لتهجير أهالي مدينتي "قوص ونقادة" قسرياً دون تعويضهم، مُوضحةً أنه قد تم البدء في صرف التعويضات المتفق عليها مع ممثلي أهالي المدينتين قبل البدء في إجراءات الإزالة لتنفيذ مشروع محور "قوص-نقادة" المروري، والذي يعد أحد أهم المشروعات التنموية بالمحافظة، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتنمية محافظات الصعيد، خاصةً فيما يتعلق بمشروعات الطرق والكباري، والتي تسهم في رفع معدلات التنمية.
مريض-السكر

حقيقة وجود عجز بعقار «الأنسولين» في المستشفيات الحكومية

نفى مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، صحة ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن وجود عجز شديد بعقار "الأنسولين" وأدوية حيوية أخرى في الصيدليات والمستشفيات الحكومية. وذكر بيان للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه تم التواصل مع وزارة الصحة والسكان التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لوجود أي عجز بعقار "الأنسولين" أو أي أدوية حيوية أخرى، مُشددةً على توافر الأنسولين وكافة الأدوية الحيوية بشكل طبيعي بكافة المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية، وبمعدلات أعلى من العام السابق، وأن المخزون الاستراتيجي لهذه الأدوية مطمئن ويكفي احتياجات المرضى من المواطنين لمدة 6 أشهر.
مصطفى-مدبولي

رئيس الوزراء يتابع مع «العصار» تنفيذ مشروع الألواح الشمسية

تابع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مع وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتور محمد العصّار، إجراءات تنفيذ مشروع إنتاج الألواح الشمسية من الكوارتز المقرر إقامته خلال الفترة المقبلة. وأشار الدكتور العصّار، في مستهل الاجتماع، إلى أهمية المشروع الذي يهدف إلى تغطية احتياجات الدولة المصرية من الألواح الشمسية، وذلك بزيادة القيمة المضافة من خلال استخدام الإمكانيات المحلية والخامات المتاحة في مصر، ومنها خام الكوارتز المصري. وأضاف أن إقامة مشروع إنتاج الألواح الشمسية يأتي بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لإقامة المشروع من خلال استغلال الخامات المصرية والشراكة مع الشركات العالمية العاملة في هذا المجال.
ياسمين-فؤاد-وزيرة-البيئة (3)

البيئة: ربط مداخن محطة كهرباء أكتوبر بمنظومة الرصد الإلكتروني

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة انتهاء أعمال الربط الإلكتروني لمنظومة الرصد الذاتي المستمر للانبعاثات لسبع وحدات بمحطة كهرباء 6 أكتوبر، حيث تم رصد كل من عناصر "ثاني اكسيد الكبريت، أكاسيد النيتروجين، اول اكسيد الكربون، الاكسجين، درجة الحرارة، معدل التدفق". وقالت وزيرة البيئة إنه تم ربط الإشارات الخاصة بأجهزة الرصد لتلك العناصر ومراجعة قراءات الأجهزة ومطابقتها مع قاعدة بيانات الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية، وذلك في إطار جهود الوزارة بجهازيها لإحكام السيطرة على الانبعاثات الصادرة من مداخن المنشآت الصناعية الكبرى.
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وزير-الداخلية -اللواء -محمود- توفيق (1)

وزير الداخلية: الإستراتيجية الأمنية ترتكز على الضربات الاستباقية

وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي أكد خلالها أن "مسيرة العمل الوطنى تمضى بقيادتكم الحكيمة نحو التقدم والتنمية والرخاء لتتجدد معها طاقات العملِ والعطاء والفداء، وسيبقى رجال الشرطةِ على عهدهم يجددون العزمَ في كل يوم".
احمد -موسى

أحمد موسى: العناصر الإرهابية في الداخل تحت المتابعة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن عطوة كنانة، وصف العناصر الإرهابية بالسباع، وطالبهم بمتابعة صفحات الجوكر لتلقي الأوامر، مؤكدا أن جماعة الإخوان الإرهابية كل أعمالها قائمة على السلاح والعنف. وقال «موسى»، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأربعاء، إن هناك مخطط للجماعة لكسر جهاز الشرطة في ذكرى 25 يناير، من خلال محادثات مسربة لعناصر الإخوان على جروب ما يسمى «الحركة الشعبية الإرهابية»، مشيرا إلى أن عناصر الإخوان الإرهابية يقومون باتباع أوامر الجوكر وهو عطوة كنانة.
محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-07

وزير الأوقاف: الأمن والتنمية يرتبطان بالقضاء على الإرهاب والتطرف

قال وزير الاوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، انه لا أمن ولا بناء ولا تنمية دون القضاء على الإرهاب والتطرف. وأضاف خلال كلمة مصر في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر العلماء الأفارقة اليوم الثلاثاء في قصر المرابطون في العاصمة الموريتانية نواكشوط بحضور الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني- أن الإرهاب لا وطن له ولا دين له، وسيكتوي بناره كل من دعمه وكل من أسس له أو جامله. وحذر الوزير خلال المؤتمر الذي ينظم تحت عنوان "الإسلام في إفريقيا: التسامح والاعتدال ضد التطرف والاقتتال"، من مخاطر الفوضى والهدم والإفساد والتخريب، وحث على فضائل البناء والتعمير والتنمية.
ايناس-عبد-الدايم-وزيرة-الثقافة-تزور-معرض-الكتاب-بالاسكندرية (1)

الفتوى ومسؤولية المفتي والمستفتي.. في جناح الأزهر بمعرض الكتاب

يقدم جناح الأزهر الشريف بمعرِض القاهرة الدوليّ للكتاب 2020، لزواره كتاب (الفتوى وضوابطها ومسؤولية المفتي والمستفتي)، بقلم الدكتور أحمد معبد عبد الكريم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف. يوضح المؤلف، في بداية كتابه، الضوابط والشروط التي يجب توافرها في المفتي، فيذكر منها أن يكون عارفًا بكتاب الله، بصيرًا بحديث رسول الله، بصيرًا باللغة وأشعار العرب، وأن يمتلك ملكة عقلية تمكنه من إبداء الرأي السديد، وأن يكون قوي الاستنباط، جيد الملاحظة، رصين الفكر، بصيرًا بما فيه المصلحة، متورعًا عن الشبهات، وأن يكون ملمًا بعموم العلوم الشرعية وبالعلوم والخبرات المساعدة على فهمها وتنزيل أحكامها على ما هو واقع أو متغير من أحوال الناس وضروراتهم.
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