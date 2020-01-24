البيئة: ربط مداخن محطة كهرباء أكتوبر بمنظومة الرصد الإلكتروني

تحرير:التحرير ٢٤ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٥٧ ص

ياسمين فؤاد

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة انتهاء أعمال الربط الإلكتروني لمنظومة الرصد الذاتي المستمر للانبعاثات لسبع وحدات بمحطة كهرباء 6 أكتوبر، حيث تم رصد كل من عناصر "ثاني اكسيد الكبريت، أكاسيد النيتروجين، اول اكسيد الكربون، الاكسجين، درجة الحرارة، معدل التدفق". وقالت وزيرة البيئة إنه تم ربط الإشارات الخاصة بأجهزة الرصد لتلك العناصر ومراجعة قراءات الأجهزة ومطابقتها مع قاعدة بيانات الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية، وذلك في إطار جهود الوزارة بجهازيها لإحكام السيطرة على الانبعاثات الصادرة من مداخن المنشآت الصناعية الكبرى.

وأضافت أنه بهذا الربط قد وصل عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة إلى 69 منشأة تمثل 305 مداخن، مشيرة إلى استمرار الجهود لضم الصناعات الكبرى الموجودة على مستوى الجمهورية للشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية وذلك بهدف الحفاظ على البيئة الهوائية.



