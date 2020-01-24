رئيس الوزراء يتابع مع «العصار» تنفيذ مشروع الألواح الشمسية

تحرير:التحرير ٢٤ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٠٦ م

رئيس الوزراء

تابع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مع وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتور محمد العصّار، إجراءات تنفيذ مشروع إنتاج الألواح الشمسية من الكوارتز المقرر إقامته خلال الفترة المقبلة. وأشار الدكتور العصّار، في مستهل الاجتماع، إلى أهمية المشروع الذي يهدف إلى تغطية احتياجات الدولة المصرية من الألواح الشمسية، وذلك بزيادة القيمة المضافة من خلال استخدام الإمكانيات المحلية والخامات المتاحة في مصر، ومنها خام الكوارتز المصري. وأضاف أن إقامة مشروع إنتاج الألواح الشمسية يأتي بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لإقامة المشروع من خلال استغلال الخامات المصرية والشراكة مع الشركات العالمية العاملة في هذا المجال.

وأوضح العصّار أن المشروع يساهم في الأهداف الاستراتيجية لخطة وزارة الكهرباء لتكون نسبة مشاركة الطاقة الجديدة والمتجددة من إجمالي إنتاج مصر من الكهرباء 42% بحلول عام 2035، لافتاً إلى وجود دراسات تشير إلى أن احتياج مصر من الألواح الشمسية سنوياً في المرحلة المقبلة، من خلال محطات مربوطة على الشبكة ومحطات