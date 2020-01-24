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الحكومة ترد بشأن تهجير أهالي مدينتي «قوص ونقادة» بقنا

تحرير:التحرير ٢٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٢٣ م
مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول تهجير الحكومة لأهالي مدينتي "قوص ونقادة" بمحافظة قنا قسرياً في إطار تنفيذ مشروع محور مروري دون تعويضهم. وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع محافظة قنا، والتي نفت تلك الأنباء, مُؤكدةً أنه لا صحة لتهجير أهالي مدينتي "قوص ونقادة" قسرياً دون تعويضهم، مُوضحةً أنه قد تم البدء في صرف التعويضات المتفق عليها مع ممثلي أهالي المدينتين قبل البدء في إجراءات الإزالة لتنفيذ مشروع محور "قوص-نقادة" المروري، والذي يعد أحد أهم المشروعات التنموية بالمحافظة، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتنمية محافظات الصعيد، خاصةً فيما يتعلق بمشروعات الطرق والكباري، والتي تسهم في رفع معدلات التنمية.
ويعد مشروع محور "قوص-نقادة" أحد أهم المشروعات التنموية بمحافظة قنا، و يستهدف ربط كافة الطرق الصحراوية والزراعية الطولية المارة بالمحافظة عبر 14 كوبري و12 نفقاً، حيث يبلغ طول المحور 19 كيلو متراً، بتكلفة حوالي مليار و200 مليون جنيه، ومن المقرر أن يسهم المحور في تحقيق نقلة حضارية وتنموية كبيرة لخدمة مشروعات
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جانب من معرض مدريد

في معرض مدريد.. مصر تفوز برئاسة لجنة السياحة والاستدامة

فازت مصر برئاسة لجنة السياحة والاستدامة فى دورتها الراهنة اعتبارا من يناير 2020 ولمدة عامين، في حين فازت صربيا بمقعد نائب الرئيس. وقد ترأست غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة اجتماع اللجنة الذي انعقد على هامش فعاليات معرض "الفيتور" السياحى المقام بالعاصمة الإسبانية مدريد خلال الفترة من 22 وحتي 26 يناير الجاري.
مريض-السكر

حقيقة وجود عجز بعقار «الأنسولين» في المستشفيات الحكومية

نفى مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، صحة ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن وجود عجز شديد بعقار "الأنسولين" وأدوية حيوية أخرى في الصيدليات والمستشفيات الحكومية. وذكر بيان للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه تم التواصل مع وزارة الصحة والسكان التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لوجود أي عجز بعقار "الأنسولين" أو أي أدوية حيوية أخرى، مُشددةً على توافر الأنسولين وكافة الأدوية الحيوية بشكل طبيعي بكافة المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية، وبمعدلات أعلى من العام السابق، وأن المخزون الاستراتيجي لهذه الأدوية مطمئن ويكفي احتياجات المرضى من المواطنين لمدة 6 أشهر.
مصطفى-مدبولي

رئيس الوزراء يتابع مع «العصار» تنفيذ مشروع الألواح الشمسية

تابع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مع وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتور محمد العصّار، إجراءات تنفيذ مشروع إنتاج الألواح الشمسية من الكوارتز المقرر إقامته خلال الفترة المقبلة. وأشار الدكتور العصّار، في مستهل الاجتماع، إلى أهمية المشروع الذي يهدف إلى تغطية احتياجات الدولة المصرية من الألواح الشمسية، وذلك بزيادة القيمة المضافة من خلال استخدام الإمكانيات المحلية والخامات المتاحة في مصر، ومنها خام الكوارتز المصري. وأضاف أن إقامة مشروع إنتاج الألواح الشمسية يأتي بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لإقامة المشروع من خلال استغلال الخامات المصرية والشراكة مع الشركات العالمية العاملة في هذا المجال.
ياسمين-فؤاد-وزيرة-البيئة (3)

البيئة: ربط مداخن محطة كهرباء أكتوبر بمنظومة الرصد الإلكتروني

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة انتهاء أعمال الربط الإلكتروني لمنظومة الرصد الذاتي المستمر للانبعاثات لسبع وحدات بمحطة كهرباء 6 أكتوبر، حيث تم رصد كل من عناصر "ثاني اكسيد الكبريت، أكاسيد النيتروجين، اول اكسيد الكربون، الاكسجين، درجة الحرارة، معدل التدفق". وقالت وزيرة البيئة إنه تم ربط الإشارات الخاصة بأجهزة الرصد لتلك العناصر ومراجعة قراءات الأجهزة ومطابقتها مع قاعدة بيانات الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية، وذلك في إطار جهود الوزارة بجهازيها لإحكام السيطرة على الانبعاثات الصادرة من مداخن المنشآت الصناعية الكبرى.
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عبد الفتاح السيسى (4)

مدن متكاملة وتدريب حرفي.. السيسي يأمر بمواصلة جهود النهوض بالصناعة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وتم استعراض الرؤية الاستراتيجية المستقبلية لوزارة التجارة والصناعة، بالتركيز على الملفات ذات الأولوية من خلال محاور التطوير المؤسسي، ومراجعة التشريعات، وتطوير المجمعات الصناعية المنتشرة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى التواصل مع مجتمع الأعمال، بحسب تصريحات السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
البنك-المركزى

هل غيرت الحكومة تصميم العملات الورقية؟

نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تغيير البنك المركزي تصميم العملة الورقية فئة العشرة جنيهات. وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع البنك المركزي، والذي نفى تلك الأنباء تماماً، مؤكدا أنه لا صحة على الإطلاق لتغيير البنك المركزي تصميم العملة الورقية فئة العشرة جنيهات.
مصطفى-مدبولى

من عيني لنقدي.. الحكومة تبدأ دراسة خطط تحويل الدعم

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعا ضم الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، ومسئولي الجهات المعنية، وأكد مدبولي، خلال الاجتماع، أن الحكومة نجحت في اقتحام ملفات كثيرة، وعلاج مُشكلات أزلية ذاتُ آثار زمنية طويلة، مثل مشكلات التشابكات المالية، وغيرها، مشيرا إلى أن ملف تحويل الدعم العيني إلى النقدي المشروط، تم طرحه منذ فترة، وستبدأ الحكومة في دراسته، بالتنسيق مع عدد من الجهات للاتفاق على الآليات الخاصة بالتنفيذ والتوقيت الأنسب، ثم عرض تقريرٍ وافٍ على رئيس الجمهورية.
مصطفى-مدبولي

الحكومة تصدر قانون التخطيط العام للدولة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، بحيث يُعمل بأحكامه في شأن إعداد خطط التنمية المُستدامة الطويلة، ومتوسطة الأجل، والاقتصادية والاجتماعية، ومتابعتها وتقييمها، مع التأكيد على استيعاب الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء.
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