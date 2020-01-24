دورية أمنية توقع عصابة لسرقة السيارات في الشروق

٢٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:١٣ م

دورية أمنية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابى لسرقة السيارات بالشروق فى إطار جهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف التواجد الأمنى بدوائر وأقسام الشرطة، وذلك أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط (3 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية مسجلة) عقب كسرهم زجاج الباب الخلفى الأيمن والكونتاكت الخاص بسيارة صاحب مكتب للنقل الجماعى، وشروعهم فى سرقتها بأسلوب توصيل الأسلاك.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأقروا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج وتوصيل الأسلاك باستخدام المضبوطات حوزتهم، وأضافوا بشروعهم فى سرقة إحدى السيارات (بها تلفيات عبارة عن كسر زجاج الباب الخلفى الأيمن) ملك موظف بذات الأسلوب حال توقفها بذات المنطقة، إلا

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأقروا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج وتوصيل الأسلاك باستخدام المضبوطات حوزتهم، وأضافوا بشروعهم فى سرقة إحدى السيارات (بها تلفيات عبارة عن كسر زجاج الباب الخلفى الأيمن) ملك موظف بذات الأسلوب حال توقفها بذات المنطقة، إلا أنهم لم يتمكنوا من تشغيلها، وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على السيارتين وإتهامهم بالشروع فى سرقتهما.



كما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية مسجلة، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، سبق اتهامه في 6 قضايا آخرهم قضية سرقة مسكن، عقب قيامه بسرقة سيارة ملاكى من دائرة القسم.



وبمواجهته اعترف بقيامه بسرقة السيارة بأسلوب المغافلة.. وبسؤال المجنى عليه تعرف على السيارة والمتهم واتهمه بالسرقة.



