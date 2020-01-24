الأمن يفسد خطة «عصابة الكيف» في الشرقية

٢٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:١٧ م

مواد مخدرة

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة الزقازيق بمديرية أمن الشرقية قيام 3 عاطلين لاثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة المركز، بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فس الاتجار بالمواد المخدرة وحيازتهم أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، لاستخدامها فى نشاطهم الإجرامي، واتخاذهم من محل إقامتهم مقراً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

بالعرض على اللواء علاء سليم مساعد زير الداخلية مدير قطاع الأمن العام، وجه بسرعة ضبط المتهمين في حالو تلبس تنسيقا مع إدارة البحث الجنائي بالشرقية. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال تواجدهم بدائرة المركز، وبحوزتهم (فرد خرطوش - طبنجة - طلقتات مختلفة الأعيرة - 2,500 كجم من نبات البانجو المخدر - 80 جرام

بالعرض على اللواء علاء سليم مساعد زير الداخلية مدير قطاع الأمن العام، وجه بسرعة ضبط المتهمين في حالو تلبس تنسيقا مع إدارة البحث الجنائي بالشرقية.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال تواجدهم بدائرة المركز، وبحوزتهم (فرد خرطوش - طبنجة - طلقتات مختلفة الأعيرة - 2,500 كجم من نبات البانجو المخدر - 80 جرام لمخدر الحشيش – مبلغ مالى - 3هواتف محمولة).



بمواجهتهم اعترفوا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والأسلحة النارية لاستخدامها فى نشاطهم الإجرامي. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.



