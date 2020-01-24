جريمة

الشرطة تستجيب لاستغاثة «مسنة الرمل» وتنقلها للمستشفى

٢٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٢ م
وزير الداخلية
وزير الداخلية
في لفتة إنسانية، استجابت قوات الحماية المدنية لالتماس مُسنة لنقلها لإحدى المستشفيات نظراً لحالتها الصحية وعدم قدرتها على الحركة، وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني، فقد تبلغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الإسكندرية بطلب المساعدة لإنزال سيدة (مسنة مريضة) من العقار محل سكنها الكائن بدائرة قسم شرطة أول الرامل، لنقلها لإحدى المستشفيات لسوء حالتها الصحية، وعدم قدرتها على الحركة.
انتقلت على الفور قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بالمديرية إلى محل البلاغ، وتمكنت من إنزال السيدة، ونقلها إلى إحدى المستشفيات بواسطة سيارة إسعاف، وتقديم كافة أوجه الرعاية اللازمة.قدمت المواطنة الشكر لوزارة الداخلية على سرعة الاستجابة لملتمسها والحرص على رعاية الحالات الإنسانية.وفي واقعة مماثلة،
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وزير الداخلية يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الشرطة

فى إطار احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة أدى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية صلاة الجمعة ابمسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة، وذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وفضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وعددٍ من قادة الشرطة والقوات المسلحة. وألقى خطبة اليوم وزير الأوقاف، وتناول خلالها منزلة وفضل الشهادة فى سبيل الوطن والتضحيات والجهود التى يقوم بها رجال الشرطة والقوات المسلحة تحقيقاً لاستقرار البلاد.
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الأمن يفسد خطة «عصابة الكيف» في الشرقية

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة الزقازيق بمديرية أمن الشرقية قيام 3 عاطلين لاثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة المركز، بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فس الاتجار بالمواد المخدرة وحيازتهم أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، لاستخدامها فى نشاطهم الإجرامي، واتخاذهم من محل إقامتهم مقراً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
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دورية أمنية توقع عصابة لسرقة السيارات في الشروق

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابى لسرقة السيارات بالشروق فى إطار جهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف التواجد الأمنى بدوائر وأقسام الشرطة، وذلك أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط (3 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية مسجلة) عقب كسرهم زجاج الباب الخلفى الأيمن والكونتاكت الخاص بسيارة صاحب مكتب للنقل الجماعى، وشروعهم فى سرقتها بأسلوب توصيل الأسلاك.
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تعرف على هدية الشرطة للمصريين في عيدها الـ68

أعلنت وزارة الداخلية عن تشغيل ماكينات الأحوال المدنية الجديدة اعتبارا من يوم الغد الموافق 25 يناير الجاري، وتتيح الماكينات الجديدة استخراج شهادات الميلاد منها مباشرة، فضلا عن بعض الوثائق الأخرى، إذ تم تركيب الماكينات بمقر قطاع الأحوال المدنية بالعباسية ومطارات القاهرة وشرم الشيخ والغردقة، وسيتم تعمميها. وأوضح مصدر أمني بوزارة الداخلية أن الماكينات مربوطة إلكترونيا بقاعدة بيانات قطاع الأحوال المدنية، لافتا إلى أن المواطن يطلب خدمة إن كانت شهادة ميلاد أو غيرها من الوثائق الإلكترونية، وتطلب الماكينية صلة القرابة بشهادة الميلاد المطلوبة.
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المرور تحذر من 6 أخطاء قاتلة أثناء القيادة

حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية، تشهدها البلاد وتستمر حتى نهاية الأسبوع، وذلك وسط توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بطقس غير مستقر وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ونشاط للرياح يصل لحد العاصفة، وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية في بيان رسمي، أن تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارًا من اليوم، وحتى يوم الجمعة المقبل 10 يناير، الأمر الذي دفع الإدارة العامة للمرور برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء متولي لتقديم إرشادات "روشتة" للقيادة الآمنة.
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كيف ترجمت مباحث التموين توجيهات الوزير في 24 ساعة؟

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط كافة أشكال جرائم الغش التجاري، إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
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85 ألف قرص تامول.. كواليس صفقة الـ6 ملايين جنيه

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات تصنيعها وترويجها، فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، نشاط أحد الأشخاص (مدير شركة لتجارة المواد البترولية – مقيم بدائرة قسم شرطة الحمام بمطروح) فى مجال الاتجار بالعقاقير المخدرة بكميات كبيرة، وترويجها على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.
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إنقاذ سيدة تعطل بها مصعد عقار في القاهرة الجديدة

لا يقتصر دور جهاز الشرطة على حفظ الأمن وتحقيق الاستقرار بشتى ربوع البلاد، بل يشمل دورا اجتماعيا من خلال التعامل الإيجابى مع كافة الحالات الإنسانية التى قد تطلب مساعدة أجهزة الأمن خاصة رجال الإنقاذ البري بإدراة الحماية المدنية الأمر الذي ظهر جليا بحي مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، وتحديدا تعطل مصعد كهربائي وبداخله محتجزين، وذلك فى إطار تفعيل الدور المجتمعى لأجهزة الشرطة من خلال التعامل الإيجابي مع كافة الحالات الإنسانية التي قد تستلزم مساعدة أجهزة الأمن
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