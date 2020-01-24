الشرطة تستجيب لاستغاثة «مسنة الرمل» وتنقلها للمستشفى

٢٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٢ م

وزير الداخلية

في لفتة إنسانية، استجابت قوات الحماية المدنية لالتماس مُسنة لنقلها لإحدى المستشفيات نظراً لحالتها الصحية وعدم قدرتها على الحركة، وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني، فقد تبلغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الإسكندرية بطلب المساعدة لإنزال سيدة (مسنة مريضة) من العقار محل سكنها الكائن بدائرة قسم شرطة أول الرامل، لنقلها لإحدى المستشفيات لسوء حالتها الصحية، وعدم قدرتها على الحركة.

انتقلت على الفور قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بالمديرية إلى محل البلاغ، وتمكنت من إنزال السيدة، ونقلها إلى إحدى المستشفيات بواسطة سيارة إسعاف، وتقديم كافة أوجه الرعاية اللازمة.قدمت المواطنة الشكر لوزارة الداخلية على سرعة الاستجابة لملتمسها والحرص على رعاية الحالات الإنسانية.وفي واقعة مماثلة،

انتقلت على الفور قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بالمديرية إلى محل البلاغ، وتمكنت من إنزال السيدة، ونقلها إلى إحدى المستشفيات بواسطة سيارة إسعاف، وتقديم كافة أوجه الرعاية اللازمة.



قدمت المواطنة الشكر لوزارة الداخلية على سرعة الاستجابة لملتمسها والحرص على رعاية الحالات الإنسانية.



وفي واقعة مماثلة، تبلغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة من مواطن بالمعاش، مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية، نقله إلى إحدى المستشفيات لسوء حالته الصحية، وعدم قدرته على الحركة.



على الفور تم توجيه مأمورية إلى محل إقامة المذكور صحبة سيارة إسعاف وتم نقله إلى إحدى المستشفيات وعمل الفحوصات اللازمة وتلقي الرعاية الطبية وصرف العلاج اللازم له.



