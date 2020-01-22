«كانون» تتوسع في السوق المصرية بعقد شراكتين جديدتين

تطور كبير تشهده أسواق الطباعة والتصوير بأشكالهم الاحترافية، في ظل تطور كبير في عالم التصوير عبر الموبايل.. فإلى أي مدى تتطور شركات مثل كانون لمواجهة التحديات؟.

تحرير:أحمد البرماوي ٢٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٠ م

مؤتمر كانون

أعلنت شركة كانون وسط وشمال إفريقيا (CCNA)، المتخصصة عالميًا في مجال حلول التصوير، عن عقدها شراكتين جديدتين مع كلا من شركتى Tenaui Egypt وDelta Trading & Commercial Agencies، تأكيدًا على التزام الشركة نحو السوق المصرية باعتبارها بوابة الاستثمار لإفريقيا. وعلى مدار 40 عامًا، استثمرت شركة كانون العالمية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المصري من خلال شركتها كانون وسط وشمال أفريقيا (CCNA)، التي تعاونت مع شركات محلية لديها خبرة واسعة باحتياجات السوق وكيفية توزيع وتوفير الخدمات بأعلى جودة لمستهلكيها.

جاء هذا الاعلان خلال المؤتمر الصحفى التى عقدته شركة كانون أمس، فى حضور ممثلي الشركات؛ السيد ياسر الفرا، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Tenaui Egypt والسيد محمد يونس ممثل شركة Delta Trading & Commercial Agencies بالإضافة إلى السيد إيجي أوتا، رئيس عمليات أعمال كانون لمنطقة DRBG ، حيث أعربت الشركة عن