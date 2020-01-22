«كانون» تتوسع في السوق المصرية بعقد شراكتين جديدتين
تطور كبير تشهده أسواق الطباعة والتصوير بأشكالهم الاحترافية، في ظل تطور كبير في عالم التصوير عبر الموبايل.. فإلى أي مدى تتطور شركات مثل كانون لمواجهة التحديات؟.
تحرير:أحمد البرماوي
٢٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٠ م
مؤتمر كانون
أعلنت شركة كانون وسط وشمال إفريقيا (CCNA)، المتخصصة عالميًا في مجال حلول التصوير، عن عقدها شراكتين جديدتين مع كلا من شركتى Tenaui Egypt وDelta Trading & Commercial Agencies، تأكيدًا على التزام الشركة نحو السوق المصرية باعتبارها بوابة الاستثمار لإفريقيا.
وعلى مدار 40 عامًا، استثمرت شركة كانون العالمية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المصري من خلال شركتها كانون وسط وشمال أفريقيا (CCNA)، التي تعاونت مع شركات محلية لديها خبرة واسعة باحتياجات السوق وكيفية توزيع وتوفير الخدمات بأعلى جودة لمستهلكيها.
جاء هذا الاعلان خلال المؤتمر الصحفى التى عقدته شركة كانون أمس، فى حضور ممثلي الشركات؛ السيد ياسر الفرا، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Tenaui Egypt والسيد محمد يونس ممثل شركة Delta Trading & Commercial Agencies بالإضافة إلى السيد إيجي أوتا، رئيس عمليات أعمال كانون لمنطقة DRBG ، حيث أعربت الشركة عن
جاء هذا الاعلان خلال المؤتمر الصحفى التى عقدته شركة كانون أمس، فى حضور ممثلي الشركات؛ السيد ياسر الفرا، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Tenaui Egypt والسيد محمد يونس ممثل شركة Delta Trading & Commercial Agencies بالإضافة إلى السيد إيجي أوتا، رئيس عمليات أعمال كانون لمنطقة DRBG ، حيث أعربت الشركة عن خطتها التوسعية فى السوق المصرية من خلال شركائها ومزايا هذا التعاون المربح لجميع الأطراف الذى يهدف الى تحويل مجال التصوير الفوتوغرافي في مصر إلى الطباعة الرقمية.
وقال ياسر الفرا، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Tenaui Egypt قائلا: “لدينا خطط طموحة للتوسع فى منتجاتنا وخدماتنا من خلال تقديم حلول جديدة فى مجال الطباعة لقاعدة عملائنا سواء الشركات أو المستهلكين”، وأضاف أن الشركة ترحب بالشراكة مع CCNA من أجل التوسع فى المعروض من المنتجات بهدف تلبية وسد احتياجات القطاعات المستهدفة من السوق، كما تسعى Tenaui Egypt فى نفس الوقت الى توطيد علاقاتها لتوزيع المنتجات من الشركات إلى الشركات أيضا.
كما أوضح محمد يونس ممثل شركة Delta Trading & Commercial Agencies من جانبه، عن ثقته في نجاح تلك الشراكة طويلة المدى، قائلا: "سعداء بتوسيع نطاق منتجاتنا ليشمل مجموعة منتجات شركة كانون الحافلة والتي تزود عملائنا بباقة من حلول الطباعة الفريدة والمبتكرة. كما نولي اهتمامًا كبيرًا بالموثوقية وميزات السلامة الحديثة بالمنتجات التي نوزعها والتي نفخر بالطبع بقدرتنا على زيادتها بعد ضم منتجات كانون إليها".
عقب المؤتمر الصحفي، عقدت الشركة مائدة مستديرة لمناقشة فن تحسين الصورة وإظهار دور التصوير الفوتوغرافي فى مجالات التواصل والتسويق، بحضور السيد إيجي أوتا بالتعاون مع السيد إيهاب محجوب، العضو المنتدب لشركة Tenaui Egypt، والسيد محمد علاء الدين، المدير التنفيذي لنادي القاهرة للتصوير الفوتوغرافي والمتخصص في تسويق المحتوى.
أوضحت الجلسة «القيمة الحقيقية للتصوير» كما سلطت الضوء على الاستخدامات واسعة النطاق لتكنولوجيا كانون فى مجال التصوير وتأثيرها على مجالات العمل المختلفة، بالاضافة إلى دور الطباعة كقناة تكميلية للمواد الرقمية مما يقدم للمستهلكين تجربة فريدة تخدم احتياجاتهم.
وقد صرّح سوميش آدوكيا، العضو المنتدب لـ CCNA قائلاً: “نحن سعداء بالنجاح في ضم شركتي Delta وTenaui Egypt كشريكين للترويج عن منتجاتنا وحلولنا في مجال التصوير”، كما أضاف أن تعيين شريكين جديدين يعزز من تواجد الشركة بالسوق المصرية حيث يمنحها فرصة أفضل للتوسع والتواصل من العملاء في الأسواق المحتملة مثل مصر.
كما أضاف أن كانون ستساعد العملاء والمصورين الفوتوغرافيين ومنتجي اللافتات/الرسوم على تحقيق فرص نمو جديدة، وذلك من خلال إظهار مدى قدرة تطور الكفاءات التشغيلية وتطبيقات الطباعة ذات الهامش الأعلى على مستوى المصورين الفوتوغرافيين المستقلين وحتى مراكز الشركات الرائدة في المجال.
وفي تعليقه على سؤال للتحرير، قال وائل عامر مدير شركة كانون مصر، حول تطور الموبايل ومنافسته لكاميرات كانون، أكد أن هذا تطور كاميرات الموبايل تمثل لهم أهمية كبيرة لكونها تنمي القدرات لدى المستخدمين في عمليات التصوير، ومن ثم تلبي احتياجاتهم في الاعتماد على الكاميرات الاحترافية التي تقدمها كانون.