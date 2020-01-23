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إنهاء التشابكات بين «المالية» وجهاز تنظيم الاتصالات

تضمنت الاتفاقية تسوية المبالغ المالية المتراكمة بين الجانبين؛ بما يساعد فى دعم الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، على النحو الذى يمكنه من أداء الدور المنوط به على أكمل وجه
تحرير:أحمد البرماوي ٢٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٠ م
وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
تم الاتفاق بين وزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على إنهاء التشابكات المالية المتراكمة، وإرساء قواعد مؤسسية للمعاملات المالية بين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ووزارة المالية؛ بما يسهم فى ترسيخ التعاون المشترك فى مشروعات التحول الرقمى، خاصة فى ظل خطة تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية والجمركية، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتعزيز بنية الاقتصاد القومى. وفي نوفمبر الماضي وقع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مذكرة تفاهم بين وزارة المالية، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
وتضمنت الاتفاقية تسوية المبالغ المالية المتراكمة بين الجانبين؛ بما يساعد فى دعم الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، على النحو الذى يُمَّكنه من أداء الدور المنوط به على أكمل وجه، والإسهام الإيجابى فى تعزيز مسيرة الدولة للتحول التدريجي إلى «مصر الرقمية»؛ باعتبار ذلك من أهم محفزات النمو وبناء اقتصاديات تنافسية
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وكالة-موديز

موديز تتوقع تحسن ربحية البنوك وزيادة الإقراض بمصر لهذه الأسباب

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، في تقرير لها، أن النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي المصري مستقرة خلال فترة الـ (12-18) شهرا المقبلة. وأرجعت موديز ذلك إلى أن البنوك في مصر تحتفظ بسيولة عالية وسط اقتصاد آخذ في التوسع سيساعدها على توليد المزيد من القروض والأعمال. وقال كونستانتينوس كيبريوس النائب الأول لرئيس الوكالة، إن "الاقتصاد ينمو بقوة مع توقعات بمعدل نمو 5.8% للناتج المحلي الإجمالي في 2020- مدعوما بخفض أسعار الفائدة. وتحتفظ البنوك بفرصة جيدة للاستقرار، والتمويل القائم على الودائع والسيولة المتوفرة خاصة بالعملة المحلية". وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمجموع 4.5% خلال عام 2019، لتصل إلى 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض، ومن المتوقع أن تشهد الفائدة المزيد من الخفض خلال العام الحالي.
سبائك الذهب

أسعار الذهب تتراجع عالميا وسط حالة من الترقب

تراجعت أسعار الذهب، عالميا، اليوم الجمعة، في الوقت الذي يسعى فيه المستثمرون للحصول على تفاصيل بشأن مدى خطورة فيروس في الصين بعد أن أحجمت منظمة الصحة العالمية عن إعلان التفشي كحالة طوارئ عالمية، وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1560.24 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0559 بتوقيت جرينتش، لكنه يمضي على مسار الارتفاع 0.2% في الأسبوع، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1560.40 دولار. وصعدت الأسهم الآسيوية بعد بيان منظمة الصحة العالمية أمس الخميس والذي قال إن فيروسا جديدا في الصين لا يُشكل بعد حالة طوارئ عالمية.
هالة-الجوهري

ايتيدا تبحث تعميم «التوقيع الإلكتروني» بقطاع التأمين

بحثت هالة الجوهري، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، مع أحمد شهاب العضو المنتدب لشركة قناة السويس للتأمين، سبل تعظيم الاستفادة من تجربة تطبيق منظومة التوقيع الإلكتروني بالشركة، ودراسة سبل تعميمها بقطاع وشركات التأمين والقطاع الخدمي. وتطبق الشركة منظومة التوقيع بقطاع التأمين، منذ عام 2016، وقال أحمد شهاب، إن منظومة التوقيع الإلكتروني مكنت الشركة من اعتماد كافة المعاملات الداخلية والخارجية ومن ضمنها المراسلات الإلكترونية بتكنولوجيا التوقيع الإلكتروني ومن ثم تحويلها إلى مستند رقمي له حجية قانونية، بحسب البيان.
بورصة (2)

البورصة تربح 1.5 مليار جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع

? أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم الخميس، على أداء متباين، وحقق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة مكاسب قدرها 1.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 695.764 مليار جنيه، مدفوعة بعمليات شراء من قبل المستثمرين المصريين والأجانب، في حين مالت تعاملات العرب نحو البيع في نهاية الجلسة. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 نحو 0.17% ليغلق عند مستوى 13728 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة EGX70 بنسبة 0.41%، ليغلق عند مستوى 534 نقطة.
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انتقال- ملف -التحول -الرقمى- الى -وزارة -الاتصالات (2)

تفاصيل تسلم وزارة الاتصالات مشروعات التحول الرقمي

استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم بديوان عام وزارة التخطيط الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لتسليم وزارة الاتصالات 20 مشروعاً للتحول الرقمي وميكنة الخدمات، بالإضافة إلى بعض خدمات التحول الرقمي بمحافظة بورسعيد، والتي كانت تضطلع بمسئوليتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن نقل اختصاصات وزارة الإصلاح الإداري (التنمية الإدارية سابقًا)، في مجال التحول الرقمي إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وزارة-المالية

فرض ضريبة 150 جنيهًا على تصاريح دفن الموتى.. المالية ترد

نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول قيام وزارة المالية بفرض ضريبة قدرها 150 جنيهًا على تصاريح دفن الموتى.
وزير -الاتصالات- عمرو -طلعت

مجلس الوزراء يمنح وزارة الاتصالات اختصاصات جديدة.. تعرف عليها

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، الذي نص على توسيع اختصاصات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتشمل كل اختصاصات وزارة الإصلاح الإداري «وزارة التنمية الإدارية سابقا»، المتعلقة بالميكنة والتحول الرقمي، وذلك في إطار حرص الحكومة على توحيد الاختصاصات ومنع الازدواجية بهدف تطوير الأداء الحكومي، من خلال توجيه كافة اختصاصات تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
مصطفى-مدبولي

الحكومة تصدر قانون التخطيط العام للدولة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، بحيث يُعمل بأحكامه في شأن إعداد خطط التنمية المُستدامة الطويلة، ومتوسطة الأجل، والاقتصادية والاجتماعية، ومتابعتها وتقييمها، مع التأكيد على استيعاب الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء.
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