البورصة تربح 1.5 مليار جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع

تحرير:أحمد البرماوي ٢٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٠ م

البورصة المصرية

? أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم الخميس، على أداء متباين، وحقق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة مكاسب قدرها 1.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 695.764 مليار جنيه، مدفوعة بعمليات شراء من قبل المستثمرين المصريين والأجانب، في حين مالت تعاملات العرب نحو البيع في نهاية الجلسة. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 نحو 0.17% ليغلق عند مستوى 13728 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة EGX70 بنسبة 0.41%، ليغلق عند مستوى 534 نقطة.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 121 مليون ورقة مالية بقيمة 784 مليون جنيه، عبر تنفيذ 15 ألف عملية لعدد 168 شركة.وكانت لجنة القيد بالبورصة المصرية، قد قررت قيد أسهم شركة إميرالد للاستثمار العقاري برأسمال مصدر قدره 250 مليون جنيه، موزعاً على 250 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها جنيه واحد للسهم، وأوضحت البورصة،