«اتصالات» أقوى علامة تجارية بالشرق الأوسط وإفريقيا

قيمة محفظة العلامة التجارية لمجموعة اتصالات تلامس الـ 11 مليار دولار، وعلاماتها التجارية الأقوى في قطاع الاتصالات بمنطقة الشـرق الأوسط وأفريقيا للعام الرابع على التوالي

تحرير:أحمد البرماوي ٢٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠٤:٠٠ م

اتصالات

حصدت مجموعة الإمارات للاتصالات "اتصالات" اليوم لقب أقوى علامة تجارية خدمية في منطقة الشـرق الأوسط وأفريقيا، واعتبارها العلامة التجارية الأقوى في قطاع الاتصالات في منطقة الشـرق الأوسط وأفريقيا من قبل وكالة "براند فاينانس" العالمية، والتي استحقتها بفضل استراتيجيتها المبتكرة لإثراء تجربة العملاء، وقدرتها على التكيف السـريع مع المتغيرات الديناميكية الرقمية في الأسواق التي تعمل فيها، وكذلك مبادراتها الناجحة في نشـر العلامة التجارية على مستوى العالم وتعزيز التفاعل مع عملائها.

وبحسب التقرير الصادر مؤخراً من "براند فاينانس" الرائدة على مستوى العالم في مجال التقييم واستشارات الأعمال التجارية، فقد بلغت قيمة محفظة العلامة التجارية لمجموعة اتصالات إلى ما يقارب 11 مليار دولار، والتي تضم تحت مظلتها عدداً من العلامات التجارية مثل (اتصالات مصـر، اتصالات أفغانستان، موبايلي في المملكة