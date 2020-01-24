جريمة

وزير الداخلية يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الشرطة

٢٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٦ م
وزير الداخلية
وزير الداخلية
فى إطار احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة أدى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية صلاة الجمعة ابمسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة، وذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وفضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وعددٍ من قادة الشرطة والقوات المسلحة. وألقى خطبة اليوم وزير الأوقاف، وتناول خلالها منزلة وفضل الشهادة فى سبيل الوطن والتضحيات والجهود التى يقوم بها رجال الشرطة والقوات المسلحة تحقيقاً لاستقرار البلاد.
وأشار "جمعة" إلى أهمية تخليد ذكرى شهدائنا الأبطال حتى يكونوا نبراساً تهتدى به الأجيال القادمة من أبناء الوطن، كما تناول فضيلته أهمية الاهتمام بأسر الشهداء ورعايتهم وقضاء حوائجهم تقديراً لما قدمه ذويهم من تضحيات فى سبيل أمن المجتمع ، وكذا توضيح أهمية رسالة الدفاع عن الوطن، معرباً عن فخره الكبير للقائه
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وزير-الداخلية -اللواء -محمود- توفيق (1)

الشرطة تستجيب لاستغاثة «مسنة الرمل» وتنقلها للمستشفى

في لفتة إنسانية، استجابت قوات الحماية المدنية لالتماس مُسنة لنقلها لإحدى المستشفيات نظراً لحالتها الصحية وعدم قدرتها على الحركة، وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني، فقد تبلغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الإسكندرية بطلب المساعدة لإنزال سيدة (مسنة مريضة) من العقار محل سكنها الكائن بدائرة قسم شرطة أول الرامل، لنقلها لإحدى المستشفيات لسوء حالتها الصحية، وعدم قدرتها على الحركة.
مخدر-الحشيش (1)

الأمن يفسد خطة «عصابة الكيف» في الشرقية

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة الزقازيق بمديرية أمن الشرقية قيام 3 عاطلين لاثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة المركز، بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فس الاتجار بالمواد المخدرة وحيازتهم أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، لاستخدامها فى نشاطهم الإجرامي، واتخاذهم من محل إقامتهم مقراً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
قوات-الشرطة (3)

دورية أمنية توقع عصابة لسرقة السيارات في الشروق

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابى لسرقة السيارات بالشروق فى إطار جهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف التواجد الأمنى بدوائر وأقسام الشرطة، وذلك أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط (3 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية مسجلة) عقب كسرهم زجاج الباب الخلفى الأيمن والكونتاكت الخاص بسيارة صاحب مكتب للنقل الجماعى، وشروعهم فى سرقتها بأسلوب توصيل الأسلاك.
وزارة-الداخلية

تعرف على هدية الشرطة للمصريين في عيدها الـ68

أعلنت وزارة الداخلية عن تشغيل ماكينات الأحوال المدنية الجديدة اعتبارا من يوم الغد الموافق 25 يناير الجاري، وتتيح الماكينات الجديدة استخراج شهادات الميلاد منها مباشرة، فضلا عن بعض الوثائق الأخرى، إذ تم تركيب الماكينات بمقر قطاع الأحوال المدنية بالعباسية ومطارات القاهرة وشرم الشيخ والغردقة، وسيتم تعمميها. وأوضح مصدر أمني بوزارة الداخلية أن الماكينات مربوطة إلكترونيا بقاعدة بيانات قطاع الأحوال المدنية، لافتا إلى أن المواطن يطلب خدمة إن كانت شهادة ميلاد أو غيرها من الوثائق الإلكترونية، وتطلب الماكينية صلة القرابة بشهادة الميلاد المطلوبة.
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حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

أمن المنوفية يداهم بؤر السلاح والكيف

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الجهد لفرض سيطرتها وبث روح الطمأنينة في نفوس المواطنين من خلال خطة الانتشار الأمني بفضل التواجد الشرطي الفعال وتحقيق مبدأ الردع العام، وفق الاستراتيجية المتبعة داخل أروقة وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق الذي يوجه كبار مساعديه ومديري الأمن بشكل دائم بتفعيل دور الدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة وملاحقة العناصر الإجرامية لاسيما شديدة الخطورة، الأمر الذي ترجمته مديرية أمن المنوفية بشن حملة مكبرة؛ لضبط تجار وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (6)

أمن دمياط يتصدى لتجار السلاح والمخدرات بحملة مكبرة

شنت الأجهزة الأمنية بدمياط حملة تفتيشية مكبرة تنسيقا مع قطاع الأمن العام، استهدفت تجار وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية "غير المرخصة" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وتمكنت وحدة مباحث مركز شرطة شرطة فارسكور بمديرية أمن دمياط من ضبط مسجل خطر فى مجال السرقات العامة، سبق اتهامه في 12 قضية ما بين "مخدرات، سلاح نارى، سرقة متنوعة، ضرب" وبحوزته (فرد خرطوش، طلقة خرطوش من ذات العيار، عدد 13 تذكرة لمخدر الهيروين وزنت 35 جراما، مبلغ مالى).
اكاديمية-الشرطة

وزير الداخلية يزور الطلاب الجدد بكلية الشرطة

زار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، السبت، الطلبة الملتحقين بالسنة الدراسية الأولى وطلبة وطالبات الضباط المتخصصين والطلبة الحاصلين على شهادة الليسانس في الحقوق بكلية الشرطة خلال فترة الإعداد والتدريب الأساسي. وهنأ الوزير الطلبة الجدد على التحاقهم بكلية الشرطة، واستمع سيادته إلى عدد من الطلبة والطالبات وأسرهم حول مدى استيعابهم للحياة الانضباطية الجديدة، وأوجه استفادتهم خلال فترة التدريب الأساسي، كما التقى سيادته عددًا من الطلبة أبناء شهداء الشرطة الذين التحقوا بالكلية هذا العام.
مخدر-الحشيش (2)

إحباط ترويج 250 طربة حشيش بـ1.7 مليون جنيه بالبحيرة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية وتوجيهات اللواء محمود توفيق بمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط متجرى وحائزى المواد المخدرة، وجه ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ضربة موجعة لمروجي المواد المخدرة وتحديدا الحشيش بعد إحباط صفقة قدرت قيمتها بـ1.7 مليون جنيه في رسالة واضحة للخارجين عن القانون بأنهم مطاردون وملاحقون باستمرار من "العيون الساهرة"، فقد أكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اتجار عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة بدر بمحافظة البحيرة في المواد المخدرة.
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