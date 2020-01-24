وزير الداخلية يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الشرطة

٢٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٦ م

وزير الداخلية

فى إطار احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة أدى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية صلاة الجمعة ابمسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة، وذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وفضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وعددٍ من قادة الشرطة والقوات المسلحة. وألقى خطبة اليوم وزير الأوقاف، وتناول خلالها منزلة وفضل الشهادة فى سبيل الوطن والتضحيات والجهود التى يقوم بها رجال الشرطة والقوات المسلحة تحقيقاً لاستقرار البلاد.

وأشار "جمعة" إلى أهمية تخليد ذكرى شهدائنا الأبطال حتى يكونوا نبراساً تهتدى به الأجيال القادمة من أبناء الوطن، كما تناول فضيلته أهمية الاهتمام بأسر الشهداء ورعايتهم وقضاء حوائجهم تقديراً لما قدمه ذويهم من تضحيات فى سبيل أمن المجتمع ، وكذا توضيح أهمية رسالة الدفاع عن الوطن، معرباً عن فخره الكبير للقائه

وأشار "جمعة" إلى أهمية تخليد ذكرى شهدائنا الأبطال حتى يكونوا نبراساً تهتدى به الأجيال القادمة من أبناء الوطن، كما تناول فضيلته أهمية الاهتمام بأسر الشهداء ورعايتهم وقضاء حوائجهم تقديراً لما قدمه ذويهم من تضحيات فى سبيل أمن المجتمع ، وكذا توضيح أهمية رسالة الدفاع عن الوطن، معرباً عن فخره الكبير للقائه أمس خلال احتفال الشرطة بعيدها الوطنى بأسرة الشهيد العميد وائل طاحون، التى ضربت مثلاً فى التضحية وتقديم أكثر من شهيد فداءً للوطن وإصرارها على إلحاق أحد أبنائها بكلية الشرطة ولميدان المواجهة لمواصلة مسيرة العطاء، مؤكداً على ضرورة الالتفاف خلف قيادتنا السياسية وقواتنا المسلحة الباسلة وشرطتنا الوطنية.







