ايتيدا تبحث تعميم «التوقيع الإلكتروني» بقطاع التأمين

تحرير:أحمد البرماوي ٢٤ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٥٠ م

هالة الجوهري

بحثت هالة الجوهري، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، مع أحمد شهاب العضو المنتدب لشركة قناة السويس للتأمين، سبل تعظيم الاستفادة من تجربة تطبيق منظومة التوقيع الإلكتروني بالشركة، ودراسة سبل تعميمها بقطاع وشركات التأمين والقطاع الخدمي. وتطبق الشركة منظومة التوقيع بقطاع التأمين، منذ عام 2016، وقال أحمد شهاب، إن منظومة التوقيع الإلكتروني مكنت الشركة من اعتماد كافة المعاملات الداخلية والخارجية ومن ضمنها المراسلات الإلكترونية بتكنولوجيا التوقيع الإلكتروني ومن ثم تحويلها إلى مستند رقمي له حجية قانونية، بحسب البيان.

وأضاف شهاب، أن الشركة أصبحت تستخدم تكنولوجيا التوقيع الإلكتروني بكافة فروعها المنتشرة بالمحافظات عند إصدار كافة الوثائق والعقود وبوالص التأمين للعملاء والتي لا تقل سنويا عن 15 ألف مستند.وقالت هالة الجوهري، إن الهيئة تسعى دائما إلى توسيع نطاق مشروعات التوقيع الإلكتروني على المستويين التجاري والحكومي