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أسعار الذهب تتراجع عالميا وسط حالة من الترقب

تحرير:أحمد البرماوي ٢٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠٤:٠٣ م
الذهب
الذهب
تراجعت أسعار الذهب، عالميا، اليوم الجمعة، في الوقت الذي يسعى فيه المستثمرون للحصول على تفاصيل بشأن مدى خطورة فيروس في الصين بعد أن أحجمت منظمة الصحة العالمية عن إعلان التفشي كحالة طوارئ عالمية، وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1560.24 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0559 بتوقيت جرينتش، لكنه يمضي على مسار الارتفاع 0.2% في الأسبوع، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1560.40 دولار. وصعدت الأسهم الآسيوية بعد بيان منظمة الصحة العالمية أمس الخميس والذي قال إن فيروسا جديدا في الصين لا يُشكل بعد حالة طوارئ عالمية.
لكن القلق ما زال ينتاب المستثمرون بشأن انتشار الفيروس قبيل العام القمري الجديد، وهو فترة ذروة للسفر والطلب على الذهب في المنطقة.وأظهرت بيانات يوم الخميس أن عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة للبطالة ارتفع أقل من المتوقع في الأسبوع الماضي مما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل.كما تعرض المعدن
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وكالة-موديز

موديز تتوقع تحسن ربحية البنوك وزيادة الإقراض بمصر لهذه الأسباب

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، في تقرير لها، أن النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي المصري مستقرة خلال فترة الـ (12-18) شهرا المقبلة. وأرجعت موديز ذلك إلى أن البنوك في مصر تحتفظ بسيولة عالية وسط اقتصاد آخذ في التوسع سيساعدها على توليد المزيد من القروض والأعمال. وقال كونستانتينوس كيبريوس النائب الأول لرئيس الوكالة، إن "الاقتصاد ينمو بقوة مع توقعات بمعدل نمو 5.8% للناتج المحلي الإجمالي في 2020- مدعوما بخفض أسعار الفائدة. وتحتفظ البنوك بفرصة جيدة للاستقرار، والتمويل القائم على الودائع والسيولة المتوفرة خاصة بالعملة المحلية". وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمجموع 4.5% خلال عام 2019، لتصل إلى 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض، ومن المتوقع أن تشهد الفائدة المزيد من الخفض خلال العام الحالي.
هالة-الجوهري

ايتيدا تبحث تعميم «التوقيع الإلكتروني» بقطاع التأمين

بحثت هالة الجوهري، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، مع أحمد شهاب العضو المنتدب لشركة قناة السويس للتأمين، سبل تعظيم الاستفادة من تجربة تطبيق منظومة التوقيع الإلكتروني بالشركة، ودراسة سبل تعميمها بقطاع وشركات التأمين والقطاع الخدمي. وتطبق الشركة منظومة التوقيع بقطاع التأمين، منذ عام 2016، وقال أحمد شهاب، إن منظومة التوقيع الإلكتروني مكنت الشركة من اعتماد كافة المعاملات الداخلية والخارجية ومن ضمنها المراسلات الإلكترونية بتكنولوجيا التوقيع الإلكتروني ومن ثم تحويلها إلى مستند رقمي له حجية قانونية، بحسب البيان.
بورصة (2)

البورصة تربح 1.5 مليار جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع

? أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم الخميس، على أداء متباين، وحقق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة مكاسب قدرها 1.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 695.764 مليار جنيه، مدفوعة بعمليات شراء من قبل المستثمرين المصريين والأجانب، في حين مالت تعاملات العرب نحو البيع في نهاية الجلسة. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 نحو 0.17% ليغلق عند مستوى 13728 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة EGX70 بنسبة 0.41%، ليغلق عند مستوى 534 نقطة.
وزير -الاتصالات- عمرو -طلعت

إنهاء التشابكات بين «المالية» وجهاز تنظيم الاتصالات

تم الاتفاق بين وزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على إنهاء التشابكات المالية المتراكمة، وإرساء قواعد مؤسسية للمعاملات المالية بين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ووزارة المالية؛ بما يسهم فى ترسيخ التعاون المشترك فى مشروعات التحول الرقمى، خاصة فى ظل خطة تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية والجمركية، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتعزيز بنية الاقتصاد القومى. وفي نوفمبر الماضي وقع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مذكرة تفاهم بين وزارة المالية، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
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اسعار-الذهب-دهب (5)

أسعار الذهب تستقر في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب استقرارًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في السوق المحلي، وذلك على الرغم من صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1550 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
سبائك-ذهب (2)

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 15 يناير 2020

استقرت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1539 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
اسعار-الذهب-دهب (3)

استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 683 جنيهًا

استقرت أسعار الذهب في التعاملات المسائية، اليوم الثلاثاء، بشكل ملحوظ بمستهل التعاملات عند 683 جنيها للجرام، بالنسبة للذهب من عيار 21 وهو العيار الأكثر مبيعا فى المحافظات المصرية، حيث تحرص الأسر المصرية على اقتناء الذهب فى المناسبات والأعياد وكهدايا.
الذهب (2)

أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوى مع بداية عام 2020

شهدت أسعار الذهب عالميا ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الماضية، لتصل إلى أعلى مستوى منذ نحو 6 سنوات، وهو ما دفع الأسعار في السوق المحلية للوصول إلى رقم قياسي، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة بلغت نحو 15% على مدار الشهور الماضية، فيما أكدت الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار الذهب ارتفعت بحوالي 25 جنيه على مدار أسبوع الاحتفال بأعياد رأس السنة. قفزت أسعار الذهب أمس، الجمعة، إلى أعلى مستوياتها واخترقت حاجز 1550 دولارا للأوقية بعد ضربة جوية أمريكية في العراق قتلت قائدا عسكريا إيرانيا بارزا، وهو ما أثار موجة شراء في الأصول الآمنة.
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