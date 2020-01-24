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بمساحة 64 جيجابايت.. هواوي تطلق Y6s الجديد في مصر

تحرير:أحمد البرماوي ٢٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠٤:٢٢ م
هواوي Y6s
هواوي Y6s
أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك عن إطلاق أحدث طراز من سلسلة هواتفها الذكية Y في السوق المصري، وهو هاتف HUAWEI Y6s، حيث يتواجد هاتف هواوي الجديد في جميع فروع HUAWEI Experience وموزعيها المعتمدين، ويقدم الهاتف HUAWEI Y6s أداءً سريعًا لهاتف ذكي في هذه الفئة بسعر 1999 جنيهاً، فهو يمتاز بمعالج قوي ثماني النواة من نوع MTK MT6765 مع 3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، ومساحة تخزينية كبيرة تبلغ 64 جيجا بايت، بالإضافة إلى فتحة لبطاقة ذاكرة قادرة على إضافة 512 جيجابايت إضافية للتخزين.
ويعتمد الهاتف على نظام EMUI 9.1 الذكي – الذي يوفر القيام بالمهام بطريقة سلسة وسريعة. علاوةً على ذلك يوفر EMUI 9.1 أيضًا إيماءات لتسهيل عملية التنقل. كما يأتي HUAWEI Y6s مزوّد ببطارية 3020 مللي أمبير في الساعة. بفضل التكنولوجيا الموفرة للطاقة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يتمتع الهاتف بعمر بطارية أطول.يحتوي
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هواتف-سامسونج

2.16 مليار موبايل وحاسب آلي سيتم شحنهم للبيع في 2020

ر حديث لشركة جارتنر إن شحنات الأجهزة العالمية وهى أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة، ستصل إلى 2.16 مليار وحدة فى عام 2020، بزيادة قدرها 0.9 % عن عام 2019 مدعومة بالنمو فى شحنات الهواتف الذكية التى تقودها أجهزة 5G. سوف تمثل طرازات الجيل الخامس 5G نسبة 12% من شحنات الهواتف المحمولة فى عام 2020 والتى ستصل إلى 43 % بحلول عام 2022، وقال رانجيت أتوال مدير الأبحاث فى جارتنر: “سوف يشهد عام 2020 انتعاشًا طفيفا فى السوق، حيث أن زيادة توافر أجهزة 5G ستعزز بدائل الهاتف المحمول، والتى ستقود شحنات الأجهزة العالمية”
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هذا ما كشفت عنه سامسونج خلال مؤتمر 2020 CES

تستمر شركة سامسونج الكترونيكس في وضع المعايير التكنولوجية للمنزل العصري مع مجموعة كاملة من الأجهزة المنزلية المبتكرة الحائزة على جوائز مختلفة في معرض 2020 CES. تقدم هذه الأجهزة الذكية الجديدة أحدث الحلول التكنولوجية التي تساعد المستهلك على إنجاز المهام اليومية بشكل مختلف يوفر الوقت والجهد، ما يمكنه من التركيز على قضاء وقت أكبر لفعل ما يحبونه. وقال هاري تشوي، نائب أول لرئيس قطاع المؤسسات، رئيس فريق التصميم في سامسونج للإلكترونيات "نهدف في سامسونج إلى تطوير أجهزة منزلية مصممة خصيصًا لتتماشى مع أسلوب الحياة العصرية التي نعيشها اليوم، لتمزج بين التصميم العصري وأحدث التقنيات المبتكرة، وهو بالضبط ما تقدمه الأجهزة الجديدة للمستهلكين لدينا، بالإضافة إلى منحهم إمكانية الاختيار من بين العديد من الأجهزة المنزلية التي تجعل حياتهم المنزلية أكثر سلاسة واتصالًا وفائدة.
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تقرير: المصريون معرضون لعمليات النصب على الانترنت

اكتشف خبراء في مركز الأبحاث الروسى كاسبرسكي حملة احتيال جديدة تجري عبر الإنترنت وتهدف إلى إيهام الأفراد المستهدفين بأن بعض الجهات مدينة لهم بالتعويض لقاء تسرب مزعوم حصل في بياناتهم الشخصية. ويحثّ المحتالون المستخدمين على شراء ما يسمونه "أرقام ضمان اجتماعي مؤقتة في الولايات المتحدة" قيمة كل منها نحو 9 دولارات، من أجل تقديم التعويض لهم. واستهدفت الحملة مستخدمين في أماكن عدة حول العالم حيث وُجد ضحاياها في روسيا والجزائر ومصر ودولة الإمارات وفي بلدان أخرى.
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