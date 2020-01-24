بمساحة 64 جيجابايت.. هواوي تطلق Y6s الجديد في مصر

تحرير:أحمد البرماوي ٢٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠٤:٢٢ م

هواوي Y6s

أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك عن إطلاق أحدث طراز من سلسلة هواتفها الذكية Y في السوق المصري، وهو هاتف HUAWEI Y6s، حيث يتواجد هاتف هواوي الجديد في جميع فروع HUAWEI Experience وموزعيها المعتمدين، ويقدم الهاتف HUAWEI Y6s أداءً سريعًا لهاتف ذكي في هذه الفئة بسعر 1999 جنيهاً، فهو يمتاز بمعالج قوي ثماني النواة من نوع MTK MT6765 مع 3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، ومساحة تخزينية كبيرة تبلغ 64 جيجا بايت، بالإضافة إلى فتحة لبطاقة ذاكرة قادرة على إضافة 512 جيجابايت إضافية للتخزين.

ويعتمد الهاتف على نظام EMUI 9.1 الذكي – الذي يوفر القيام بالمهام بطريقة سلسة وسريعة. علاوةً على ذلك يوفر EMUI 9.1 أيضًا إيماءات لتسهيل عملية التنقل. كما يأتي HUAWEI Y6s مزوّد ببطارية 3020 مللي أمبير في الساعة. بفضل التكنولوجيا الموفرة للطاقة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يتمتع الهاتف بعمر بطارية أطول.يحتوي