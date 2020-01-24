حياة

حكايات

موضة

أجهزة

سيارات

أبراج

2.16 مليار موبايل وحاسب آلي سيتم شحنهم للبيع في 2020

تحرير:أحمد البرماوي ٢٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠٥:٢٠ م
هواتف
هواتف
ر حديث لشركة جارتنر إن شحنات الأجهزة العالمية وهى أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة، ستصل إلى 2.16 مليار وحدة فى عام 2020، بزيادة قدرها 0.9 % عن عام 2019 مدعومة بالنمو فى شحنات الهواتف الذكية التى تقودها أجهزة 5G. سوف تمثل طرازات الجيل الخامس 5G نسبة 12% من شحنات الهواتف المحمولة فى عام 2020 والتى ستصل إلى 43 % بحلول عام 2022، وقال رانجيت أتوال مدير الأبحاث فى جارتنر: “سوف يشهد عام 2020 انتعاشًا طفيفا فى السوق، حيث أن زيادة توافر أجهزة 5G ستعزز بدائل الهاتف المحمول، والتى ستقود شحنات الأجهزة العالمية”
وتتوقع جارتنر أنه بداية من عام 2020 ستكون هناك زيادة فى اعتماد هواتف 5G مع انخفاض الأسعار وزيادة تغطية خدمة 5G وتجارب المستخدمين بشكل أفضل مع هواتف 5G، وسيشهد السوق زيادة أخرى فى عام 2023، عندما تمثل حسابات 5G  أكثر من 50 %. وأضاف “أتوال” :”حتى بعد أن عاود السوق إلى النمو فى
اقرأ المزيد
samsung CES

هذا ما كشفت عنه سامسونج خلال مؤتمر 2020 CES

تستمر شركة سامسونج الكترونيكس في وضع المعايير التكنولوجية للمنزل العصري مع مجموعة كاملة من الأجهزة المنزلية المبتكرة الحائزة على جوائز مختلفة في معرض 2020 CES. تقدم هذه الأجهزة الذكية الجديدة أحدث الحلول التكنولوجية التي تساعد المستهلك على إنجاز المهام اليومية بشكل مختلف يوفر الوقت والجهد، ما يمكنه من التركيز على قضاء وقت أكبر لفعل ما يحبونه. وقال هاري تشوي، نائب أول لرئيس قطاع المؤسسات، رئيس فريق التصميم في سامسونج للإلكترونيات "نهدف في سامسونج إلى تطوير أجهزة منزلية مصممة خصيصًا لتتماشى مع أسلوب الحياة العصرية التي نعيشها اليوم، لتمزج بين التصميم العصري وأحدث التقنيات المبتكرة، وهو بالضبط ما تقدمه الأجهزة الجديدة للمستهلكين لدينا، بالإضافة إلى منحهم إمكانية الاختيار من بين العديد من الأجهزة المنزلية التي تجعل حياتهم المنزلية أكثر سلاسة واتصالًا وفائدة.
Y6s

بمساحة 64 جيجابايت.. هواوي تطلق Y6s الجديد في مصر

أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك عن إطلاق أحدث طراز من سلسلة هواتفها الذكية Y في السوق المصري، وهو هاتف HUAWEI Y6s، حيث يتواجد هاتف هواوي الجديد في جميع فروع HUAWEI Experience وموزعيها المعتمدين، ويقدم الهاتف HUAWEI Y6s أداءً سريعًا لهاتف ذكي في هذه الفئة بسعر 1999 جنيهاً، فهو يمتاز بمعالج قوي ثماني النواة من نوع MTK MT6765 مع 3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، ومساحة تخزينية كبيرة تبلغ 64 جيجا بايت، بالإضافة إلى فتحة لبطاقة ذاكرة قادرة على إضافة 512 جيجابايت إضافية للتخزين.
تجسس-1

تقرير: المصريون معرضون لعمليات النصب على الانترنت

اكتشف خبراء في مركز الأبحاث الروسى كاسبرسكي حملة احتيال جديدة تجري عبر الإنترنت وتهدف إلى إيهام الأفراد المستهدفين بأن بعض الجهات مدينة لهم بالتعويض لقاء تسرب مزعوم حصل في بياناتهم الشخصية. ويحثّ المحتالون المستخدمين على شراء ما يسمونه "أرقام ضمان اجتماعي مؤقتة في الولايات المتحدة" قيمة كل منها نحو 9 دولارات، من أجل تقديم التعويض لهم. واستهدفت الحملة مستخدمين في أماكن عدة حول العالم حيث وُجد ضحاياها في روسيا والجزائر ومصر ودولة الإمارات وفي بلدان أخرى.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]