هذا ما كشفت عنه سامسونج خلال مؤتمر 2020 CES
تحرير:أحمد البرماوي
٢٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠٤:٥٧ م
سامسونج في معرض CES 2020
تستمر شركة سامسونج الكترونيكس في وضع المعايير التكنولوجية للمنزل العصري مع مجموعة كاملة من الأجهزة المنزلية المبتكرة الحائزة على جوائز مختلفة في معرض 2020 CES. تقدم هذه الأجهزة الذكية الجديدة أحدث الحلول التكنولوجية التي تساعد المستهلك على إنجاز المهام اليومية بشكل مختلف يوفر الوقت والجهد، ما يمكنه من التركيز على قضاء وقت أكبر لفعل ما يحبونه.
وقال هاري تشوي، نائب أول لرئيس قطاع المؤسسات، رئيس فريق التصميم في سامسونج للإلكترونيات "نهدف في سامسونج إلى تطوير أجهزة منزلية مصممة خصيصًا لتتماشى مع أسلوب الحياة العصرية التي نعيشها اليوم، لتمزج بين التصميم العصري وأحدث التقنيات المبتكرة، وهو بالضبط ما تقدمه الأجهزة الجديدة للمستهلكين لدينا، بالإضافة إلى منحهم إمكانية الاختيار من بين العديد من الأجهزة المنزلية التي تجعل حياتهم المنزلية أكثر سلاسة واتصالًا وفائدة.
تعكس المنتجات الجديدة التي تطرحها سامسونج أساليبها العصرية التي تطور المنازل. فالمنزل لم يعد مجرد مكان للراحة والاسترخاء، بل أصبح مكانًا متعدد الاستخدامات، ليضم صالة ألعاب رياضية، ومكتبًا، ومكانًا للترفيه. واستنادًا إلى هذه الاتجاهات المتغيرة، تواصل سامسونج ابتكار تصميمات جديدة تعيد تقديم وظائف
تعكس المنتجات الجديدة التي تطرحها سامسونج أساليبها العصرية التي تطور المنازل. فالمنزل لم يعد مجرد مكان للراحة والاسترخاء، بل أصبح مكانًا متعدد الاستخدامات، ليضم صالة ألعاب رياضية، ومكتبًا، ومكانًا للترفيه. واستنادًا إلى هذه الاتجاهات المتغيرة، تواصل سامسونج ابتكار تصميمات جديدة تعيد تقديم وظائف الأجهزة المنزلية بشكل جديد يتسم بالمرونة، وتعدد الاستخدام، ليضع معايير مختلفة لأسلوب المعيشة الشخصي.
تصميمات متميزة، قابلة للتخصيص، وتضع معايير جديدة
استعرضت سامسونج ثلاجة BESPOKE المبتكرة، والمصممة بشكل جمالي، لتأتي ضمن فئة جديدة تمامًا من الأجهزة المنزلية المخصصة. وتتميز الثلاجة بمزيج إبداعي من الألوان والمواد، تمكن المستخدم من وضع بصمته المميزة على شكل المطبخ. يمكن للمستخدمين حتى تحديد وظائف الثلاجة لتناسب الاستخدام الشخصي من خلال وحدة Flex Zone، وهي وحدة إضافية يمكن استخدامها كثلاجة أو فريزر.
يأتي الموقد "البوتاجاز" المحمول ثنائي الشعلة Portable Slim Double Induction بتصميم مناسب للمساحات الصغيرة ليمكن المستخدمين من إعداد وجبات الطعام في أي مكان في المطبخ - أو حتى في غرفة أخرى في المنزل. ويوفر الموقد الجديد من "سامسونج" إمكانية طهي الوجبات بسرعة ودقة، لأنه مزود باثنتين من الشعلات الحثية، لكل منها تسعة مستويات طاقة مختلفة لتناسب جميع احتياجات الطهي. يمكن أن تعمل الشعلات بشكل منفصل حين استخدام أواني الطهي العادية، وكذلك كسطح موحد عند الشواء أو الطهي باستخدام أواني طهي أكبر.
توفر سلسلة Cube Refrigerator الجديدة من سامسونج ثلاثة نماذج جديدة من الثلاجات صغيرة الحجم. تأتي هذه الثلاجات المعيارية في مجموعة متنوعة من الألوان الأنيقة التي تمتزج بسلاسة مع أي تصميم أو تنسيق داخلي. كما تأتي بتصميم فريد ومجهز للتخزين في المساحات المحدودة، ويمكن وضعها في أي مكان في أي غرفة وحتى غرفة النوم، لكونها مزودة بتقنية تبريد خاصة تعمل بهدوء بدون التسبب في أي ازعاج أو ضوضاء.
يمثل نظام العناية بالأحذية من سامسونج Samsung Shoe Care System أول ابتكار من نوعه في مجال العناية بالأحذية المنزلية. إنه يوفر حلاً سهلاً ومريحًا متعدد الوظائف، فيساعد على إزالة الروائح الكريهة وإزالة الرطوبة وتجفيف الأحذية بواسطة جهاز واحد، لتدوم الأحذية فترة أطول وتحتفظ بشكلها واحساسها المنعش.
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