هذا ما كشفت عنه سامسونج خلال مؤتمر 2020 CES

تحرير:أحمد البرماوي ٢٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠٤:٥٧ م

سامسونج في معرض CES 2020

تستمر شركة سامسونج الكترونيكس في وضع المعايير التكنولوجية للمنزل العصري مع مجموعة كاملة من الأجهزة المنزلية المبتكرة الحائزة على جوائز مختلفة في معرض 2020 CES. تقدم هذه الأجهزة الذكية الجديدة أحدث الحلول التكنولوجية التي تساعد المستهلك على إنجاز المهام اليومية بشكل مختلف يوفر الوقت والجهد، ما يمكنه من التركيز على قضاء وقت أكبر لفعل ما يحبونه. وقال هاري تشوي، نائب أول لرئيس قطاع المؤسسات، رئيس فريق التصميم في سامسونج للإلكترونيات "نهدف في سامسونج إلى تطوير أجهزة منزلية مصممة خصيصًا لتتماشى مع أسلوب الحياة العصرية التي نعيشها اليوم، لتمزج بين التصميم العصري وأحدث التقنيات المبتكرة، وهو بالضبط ما تقدمه الأجهزة الجديدة للمستهلكين لدينا، بالإضافة إلى منحهم إمكانية الاختيار من بين العديد من الأجهزة المنزلية التي تجعل حياتهم المنزلية أكثر سلاسة واتصالًا وفائدة.

تعكس المنتجات الجديدة التي تطرحها سامسونج أساليبها العصرية التي تطور المنازل. فالمنزل لم يعد مجرد مكان للراحة والاسترخاء، بل أصبح مكانًا متعدد الاستخدامات، ليضم صالة ألعاب رياضية، ومكتبًا، ومكانًا للترفيه. واستنادًا إلى هذه الاتجاهات المتغيرة، تواصل سامسونج ابتكار تصميمات جديدة تعيد تقديم وظائف