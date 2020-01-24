رياضة

الإسماعيلي يعلن وصول بطاقة نجم نسور قرطاج

تحرير:محمد جمال ٢٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠٥:٥٥ م
فخر الدين بن يوسف
فخر الدين بن يوسف
أعلنت إدارة النادي الإسماعيلي، عن وصول البطاقة الدولية، للنجم التونسي فخر الدين بن يوسف، القادم من صفوق الاتفاق السعودي، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية، لتدعيم فريق الدراويش، في الفترة المقبلة، وتم قيده في القائمة المحلية والقائمة العربية. وبات اللاعب التونسي البالغ عمره 28 عامًا جاهزا للمشاركة مع الدراويش بدءا من مباراة الأحد أمام ضيفه الاتحاد في إياب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بعدما تم قيد في القائمة المحلية وكذلك العربية.
ويكفي فريق الإسماعيلي التعادل أمام نظيره الاتحاد السكندري، في المباراة التي ستجمعهما، على ملعب الإسماعيلية، من أحل حسم التأهل إلى نصف نهائي، البطولة العربية، بعدما فاز ذهابًا في الإسكندرية، بهدف نظيف. الجناح التونسي، الذي لعب للترجي والصفاقسي التونسيين، أنهى ارتباطه بفريق الاتفاق السعودي بالتراضي، قبل
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مواجهات سهلة لبرشلونة وريال مدريد في كأس إسبانيا

أجريت قرعة الدور ثمن النهائي لكأس ملك إسبانيا، اليوم الجمعة، واسفرت عن وقوع فريق ريال مدريد في مواجهة ريال سرقسطة المتواجد في دوري الدرجة الثانية، وبرشلونة في مواجهة ديبورتيفو ليجانيس، ومن المقرر أن يواجه المرينجي نظيره سرقسطة خارج ملعبه، بينما سيلعب برشلونة على ملعبه "كامب نو" . وصعد كلًا من برشلونة وريال مدريد إلى دور الستة عشر، بعد إقصاء كل من إيبيزا وأونيونيستا سالامنكا من دور الـ32 من المسابقة، بينما ودّع أتلتيكو مدريد الكأس بعد الخسارة أمام ليونيسا.
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تعرف على النظام الغذائي لكريستيانو رونالدو

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مؤمن زكريا في رسالة غامضة: أين أنتم؟ كلام فقط

أثار مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجدل والغموض، بتغريدة نشرها مساء اليوم الخميس، على صفحتة الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلًا:"دائما نعطى للمكان الذى ننتمى له كل ما لدينا ولكن عندما لا يكون السبب منك لا تملك غير المشاهده . انتو فين . كلام بس فين الافعال". وخرج مؤمن زكريا من قائمة فريق الأهلي للموسم الجديد بسبب إصابة يعاني منها، ولا يشارك اللاعب في التدريبات في الوقت الحالي، ويؤدي جلسات علاج 4 مرات أسبوعيًا.
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إمام عاشور: الزمالك قادر على الفوز بلقب الدوري

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سباستيان-ديسابر (2)

مدرب بيراميدز السابق على بعد خطوة من الإسماعيلي

يبدو أن الإسماعيلي يفضل العودة لمدربه القديم، بعدما تواصل مسئولوه مع المدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر، المدير الفني السابق لبيراميدز، من أجل قيادة الفريق الأول لكرة القدم، والذي وضع شروطه من أجل قبول العودة لقيادة الدراويش، حيث طالب ديسابر برحيل الجهاز الفني الحالي، بقيادة أدهم السلحدار، مع حماية عمله من أي تدخلات من جانب الإدارة. وأكد مصدر داخل نادي الإسماعيلي، أن المفاوضات مع ديسابر وصلت لمرحلة متقدمة، ولا يتبقى سوى الاتفاق على الجهاز الفني المعاون للمدرب الفرنسي.
الإسماعيلي (2)

إنبي يخطف تعادلا مثيرًا من الإسماعيلي

بعد مباراة مثيرة مليئة بالأحداث، حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي مع نظيره إنبي، التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «استاد الإسماعيلية»، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الدراويش الذي فشل في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي، رصيده إلى 14 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب بطولة المسابقة، في المقابل جاء الفريق البترولي في المركز الثامن برصيد 15 نقطة، بفارق الأهداف عن الزمالك السابع.
أدهم السلحدار

السلحدار: نعاني من ضيق الوقت وسنقاتل أمام إنبي

أكد أدهم السلحدار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، أن مواجهة نظيره إنبى، المقرر إقامتها غدً الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من منافسات بطولة الدورى الممتاز، لا تقبل القسمة على اثنين، مشيرًا إلى أن المنافس يمر بحالة فنية مميزة بعد تولى حلمى طولان تدريبه مؤخرًا وتحقيقه عدة انتصارات في المسابقة المحلية. وتحدث السلحدار في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي، قائلًا:"لدينا هدف سنقاتل عليه وهو حصد الثلاث نقاط فى مواجهة الغد، سعيًا لتعديل المسار بالمسابقة والتقدم تدريجيًا بجدول ترتيب الدورى".
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