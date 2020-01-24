الإسماعيلي يعلن وصول بطاقة نجم نسور قرطاج

تحرير:محمد جمال ٢٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠٥:٥٥ م

فخر الدين بن يوسف

أعلنت إدارة النادي الإسماعيلي، عن وصول البطاقة الدولية، للنجم التونسي فخر الدين بن يوسف، القادم من صفوق الاتفاق السعودي، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية، لتدعيم فريق الدراويش، في الفترة المقبلة، وتم قيده في القائمة المحلية والقائمة العربية. وبات اللاعب التونسي البالغ عمره 28 عامًا جاهزا للمشاركة مع الدراويش بدءا من مباراة الأحد أمام ضيفه الاتحاد في إياب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بعدما تم قيد في القائمة المحلية وكذلك العربية.

ويكفي فريق الإسماعيلي التعادل أمام نظيره الاتحاد السكندري، في المباراة التي ستجمعهما، على ملعب الإسماعيلية، من أحل حسم التأهل إلى نصف نهائي، البطولة العربية، بعدما فاز ذهابًا في الإسكندرية، بهدف نظيف. الجناح التونسي، الذي لعب للترجي والصفاقسي التونسيين، أنهى ارتباطه بفريق الاتفاق السعودي بالتراضي، قبل