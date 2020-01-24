تعرف على النظام الغذائي لكريستيانو رونالدو

تحرير:علي الزيني ٢٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠٥:٥٧ م

كريستيانو رونالدو

كشفت صحيفة "صن" البريطانية، عن النظام الغذائي الذي يعتمد عليه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، من أجل الحفاظ على معدلات بدنية مميزة، رغم تقدمه في العمر، وهو النظام الذي يعتمد بشكل أساسي على البروتين. ويتناول رونالدو ست وجبات يوميًا، تعتمد بشكل كبير على لحوم الدجاج والأسماك، ويبدأ يومه بتناول وجبة إفطار تحتوي على لحم الخنزير والجبن والزبادي قليل الدسم، بينما يتناول وجبتي غداء، تحتوي الأولى على السلطة والدجاج، وتتكون الثانية في الأغلب من الأسماك، خاصة سمك التونة، مع السلطة والبيض والزيتون.

ويتناول النجم البرتغالي وجبتي عشاء، تتكونان أيضًا من اللحم والأسماك، قبل أن يختتم يومه بوجبة خفيفة، تعتمد بشكل كبير على الفواكه الطازجة. وبجانب النظام الغذائي الدقيق، يخضع رونالدو لجلسات علاج يومية بالتبريد، للحفاظ على راحة عضلاته وسرعا استشفائها، كما يعد الحصول على قسط وفير من الراحة أمرًا أساسيصا



ويتناول النجم البرتغالي وجبتي عشاء، تتكونان أيضًا من اللحم والأسماك، قبل أن يختتم يومه بوجبة خفيفة، تعتمد بشكل كبير على الفواكه الطازجة.



وبجانب النظام الغذائي الدقيق، يخضع رونالدو لجلسات علاج يومية بالتبريد، للحفاظ على راحة عضلاته وسرعا استشفائها، كما يعد الحصول على قسط وفير من الراحة أمرًا أساسيصا في حياة رونالدو، حيث ينام لثماني ساعات ليلًا، ويحصل على قسط من الراحة في القيلولة، بينما يقضي بقية يومه بصحبة العائلة والأصدقاء.



ويحتل رونالدو الذي اقترب من تجاوز 35 عامًا المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي دوري الدرجة الأولى الإيطالي في الموسم الحالي، برصيد 16 هدفًا، كما حل ثالثًا في ترتيب المتنافسين على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في عام 2019.