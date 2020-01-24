مواجهات سهلة لبرشلونة وريال مدريد في كأس إسبانيا

تحرير:محمد جمال ٢٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٣ م

برشلونة وريال مدريد

أجريت قرعة الدور ثمن النهائي لكأس ملك إسبانيا، اليوم الجمعة، واسفرت عن وقوع فريق ريال مدريد في مواجهة ريال سرقسطة المتواجد في دوري الدرجة الثانية، وبرشلونة في مواجهة ديبورتيفو ليجانيس، ومن المقرر أن يواجه المرينجي نظيره سرقسطة خارج ملعبه، بينما سيلعب برشلونة على ملعبه "كامب نو" . وصعد كلًا من برشلونة وريال مدريد إلى دور الستة عشر، بعد إقصاء كل من إيبيزا وأونيونيستا سالامنكا من دور الـ32 من المسابقة، بينما ودّع أتلتيكو مدريد الكأس بعد الخسارة أمام ليونيسا.

وأوقعت القرعة فريق فالنسيا حامل لقب النسخة الأخيرة في مواجهة فريق ليونيسا، الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة. وتُلعب مواجهات دور الستة عشر، بنظام المباراة الواحدة أيضا مثل دور الـ32 الماضي، بمعنى أن الخاسر سيودع البطولة مباشرةً. وتُقام المباريات خلال الأسبوع المقبل في الفترة من الثلاثاء 28 يناير إلى