رياضة

مواجهات سهلة لبرشلونة وريال مدريد في كأس إسبانيا

تحرير:محمد جمال ٢٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٣ م
برشلونة وريال مدريد
برشلونة وريال مدريد
أجريت قرعة الدور ثمن النهائي لكأس ملك إسبانيا، اليوم الجمعة، واسفرت عن وقوع فريق ريال مدريد في مواجهة ريال سرقسطة المتواجد في دوري الدرجة الثانية، وبرشلونة في مواجهة ديبورتيفو ليجانيس، ومن المقرر أن يواجه المرينجي نظيره سرقسطة خارج ملعبه، بينما سيلعب برشلونة على ملعبه "كامب نو" . وصعد كلًا من برشلونة وريال مدريد إلى دور الستة عشر، بعد إقصاء كل من إيبيزا وأونيونيستا سالامنكا من دور الـ32 من المسابقة، بينما ودّع أتلتيكو مدريد الكأس بعد الخسارة أمام ليونيسا.
وأوقعت القرعة فريق فالنسيا حامل لقب النسخة الأخيرة في مواجهة فريق ليونيسا، الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة. وتُلعب مواجهات دور الستة عشر، بنظام المباراة الواحدة أيضا مثل دور الـ32 الماضي، بمعنى أن الخاسر سيودع البطولة مباشرةً. وتُقام المباريات خلال الأسبوع المقبل في الفترة من الثلاثاء 28 يناير إلى
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تعرف على النظام الغذائي لكريستيانو رونالدو

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تعرف على النظام الغذائي لكريستيانو رونالدو

كشفت صحيفة "صن" البريطانية، عن النظام الغذائي الذي يعتمد عليه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، من أجل الحفاظ على معدلات بدنية مميزة، رغم تقدمه في العمر، وهو النظام الذي يعتمد بشكل أساسي على البروتين. ويتناول رونالدو ست وجبات يوميًا، تعتمد بشكل كبير على لحوم الدجاج والأسماك، ويبدأ يومه بتناول وجبة إفطار تحتوي على لحم الخنزير والجبن والزبادي قليل الدسم، بينما يتناول وجبتي غداء، تحتوي الأولى على السلطة والدجاج، وتتكون الثانية في الأغلب من الأسماك، خاصة سمك التونة، مع السلطة والبيض والزيتون.
ميسى

ميسي: كانت المباريات مميزة أمام الريال بوجود رونالدو

أعرب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن افتقاده لغريمه التقليدي كريستيانو رونالدو، بعد رحيل الأخير عن صفوف ريال مدريد في صيف 2018 متجهًا إلى يوفنتوس الإيطالي، لينهي بالتالي منافسة شرسة استمرت بين الثنائي على مدار 9 سنوات في الدوري الإسباني، واعترف ميسي بالقيمة الكبيرة لرونالدو، عندما كان لاعبًا في ريال مدريد، وتأثير ذلك على المنافسة في الليجا، وقال ميسي في تصريحات لشبكة "DAZN": "عندما كان في ريال مدريد، كانت المباريات مميزة"، وأضاف: "مبارياتنا أمام الريال دائمًا ما تكون رائعة، لكن في وجود كريستيانو فالأمر مختلف".
سواريز

برشلونة يتحرك للتعاقد مع بديل سواريز

تعرض برشلونة لصدمة كبيرة بعدما تأكد غياب مهاجمه الأوروجوياني لويس سواريز، عن الملاعب لمدة تصل إلى 4 شهور، الأمر الذي يعني انتهاء موسمه مع العملاق الكتالوني، وذلك بعدما أجرى سواريز جراحة في غضروف الركبة اليمنى بعد شعوره بآلام داهمته قبل مباراة إسبانيول في الليجا، وتجددت خلال مواجهة أتلتيكو مدريد (2- 3) في السوبر الإسباني، وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن النادي الكتالوني لا ينوي التعاقد مع بديل لمهاجمه الأبرز، نظرا لأن مدة غيابه لن تزيد على 6 أسابيع.
ريال مدريد

ريال مدريد يعود لطريق الانتصارات عبر بوابة خيتافي

حقق فريق ريال مدريد فوزًا كبيرًا على نظيره خيتافي بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب «واندا ميتروبوليتانو»، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة، من منافسات بطولة الدوري الإسباني، ليرفع الملكي، الذي عاد لطريق الانتصارات في الليجا، بعد 3 تعادلات في الجولات الماضية ضد فالنسيا وبرشلونة وأتلتيك بيلباو، رصيده إلى 40 نقطة في الصدارة بفارق نقطة عن برشلونة الذي يواجه أتليتك بلباو في وقت لاحق من مساء اليوم، في المقابل تجمد رصيد خيتافي عند 30 نقطة في المركز السابع.
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