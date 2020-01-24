حلم طوكيو.. يد مصر تهزم الجزائر وتتأهل لنهائي أمم إفريقيا

تحرير:علي الزيني ٢٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:٤٤ م

منتخب مصر لكرة اليد - أرشيفية

تأهل المنتخب الوطني إلى نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد، المقامة حاليًا في تونس، بعد فوزه على نظيره الجزائري، بنتيجة (30 - 27)، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على صالة رادس، ضمن مواجهات نصف نهائي المسابقة، ليواصل الفراعنة مشوارهم نحو التأهل لأوليمبياد طوكيو 2020، إذ تتبقى خطوة واحدة لتحقيق الحلم، وهي مواجهة الفائز من تونس وأنجولا في المباراة النهائية، إذ يحتاج المنتخب إلى الفوز باللقب الإفريقي من أجل التأهل المباشر للأولمبياد، في حين يتأهل صاحبا المركز الثاني والثالث إلى تصفيات عالمية للحصول على بطاقة التأهل.

وتقدم المنتخب الجزائري بفارق هدفين في أول خمس دقائق من بداية المباراة، لكن المنتخب المصري نجح في إدراك التعادل في الدقيقة التاسعة، وتبادل لاعبي المنتخبين تسجيل الأهداف، حتى نجح وسام نوار في الحصول على رمية جزائية للفراعنة في آخر ثانية من الشوط الأول، ترجمها بنجاح محمد سند إلى هدف، لينتهي الشوط بتقدم