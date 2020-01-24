رياضة

حلم طوكيو.. يد مصر تهزم الجزائر وتتأهل لنهائي أمم إفريقيا

تحرير:علي الزيني ٢٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:٤٤ م
منتخب مصر لكرة اليد - أرشيفية
منتخب مصر لكرة اليد - أرشيفية
تأهل المنتخب الوطني إلى نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد، المقامة حاليًا في تونس، بعد فوزه على نظيره الجزائري، بنتيجة (30 - 27)، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على صالة رادس، ضمن مواجهات نصف نهائي المسابقة، ليواصل الفراعنة مشوارهم نحو التأهل لأوليمبياد طوكيو 2020، إذ تتبقى خطوة واحدة لتحقيق الحلم، وهي مواجهة الفائز من تونس وأنجولا في المباراة النهائية، إذ يحتاج المنتخب إلى الفوز باللقب الإفريقي من أجل التأهل المباشر للأولمبياد، في حين يتأهل صاحبا المركز الثاني والثالث إلى تصفيات عالمية للحصول على بطاقة التأهل.
وتقدم المنتخب الجزائري بفارق هدفين في أول خمس دقائق من بداية المباراة، لكن المنتخب المصري نجح في إدراك التعادل في الدقيقة التاسعة، وتبادل لاعبي المنتخبين تسجيل الأهداف، حتى نجح وسام نوار في الحصول على رمية جزائية للفراعنة في آخر ثانية من الشوط الأول، ترجمها بنجاح محمد سند إلى هدف، لينتهي الشوط بتقدم
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منتخب مصر لكرة اليد يتأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا

تأهل منتخب مصر لكرة اليد، إلى الدور نصف النهائي في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها تونس، بعد الفوز على منتخب أنجولا اليوم الأربعاء، بنتيجة 33-26، وتصدر منافسات المجموعة الأولى في دور الـ8 وانتهى الشوط الأول من اللقاء لصالح منتخب الفراعنة بنتيجة 15-12، وواصل المنتخب المصري تفوقه في الشوط الثاني واستطاع أن يحسم المباراة بنتيجة 33-26، كان المنتخب المصري قد أنهى منافسات ربع النهائي في المركز الأول برصيد 6 نقاط، وحل منتخب أنجولا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، لتصعد أيضًا إلى نصف النهائي.
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أبو القاسم يشارك في كأس العالم للشيش بفرنسا

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