قفز 14 دورا.. انتحار طالب بعد رفض والده زواجه من حبيبته

تحرير:محمد مجلى ٢٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:٥٢ م

انتحار - أرشيفية

"قررت التخلص من حياتي.. فلم يعد لها قيمة بعد أن فقدت حلم الارتباط بحبيبتى"، مع هذه الكلمات اليائسة، قرر الطالب "ف. و. س. ع."، فى العقد الثالث من عمره، إنهاء حياته بعد إصابته بحالة نفسية سيئة نتيجة رفض والده الموافقة على زواجه قبل الانتهاء من إتمام دراسته الجامعية، ليسرع دون تفكير إلى الانتحار، بإلقاء نفسه من الطابق الرابع عشر بمقر مسكنه، في شارع الثلاثين المتفرع من شارع محمد انور السادات "45 سابقا" بمنطقة سيدي بشر قبلي شرق محافظة الإسكندرية، وخلال التحقيقات رفض والد الشاب المتوفي اتهام أحد بالتسبب فى وفاته.

بدأت الواقعة بتلقى اللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من شرطة المنتزه، يفيد بورود بلاغا من الأهالى بسقوط طالب جامعي من أعلى عقار بالمنطقة المشار إليها.على الفور، انتقلت القيادات الأمنية وضباط قسم شرطة المنتزه إلى موقع البلاغ، وتبين وجود جثة "ف. و. س. ع."، 25 سنة، طالب