قفز 14 دورا.. انتحار طالب بعد رفض والده زواجه من حبيبته
تحرير:محمد مجلى
٢٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:٥٢ م
انتحار - أرشيفية
"قررت التخلص من حياتي.. فلم يعد لها قيمة بعد أن فقدت حلم الارتباط بحبيبتى"، مع هذه الكلمات اليائسة، قرر الطالب "ف. و. س. ع."، فى العقد الثالث من عمره، إنهاء حياته بعد إصابته بحالة نفسية سيئة نتيجة رفض والده الموافقة على زواجه قبل الانتهاء من إتمام دراسته الجامعية، ليسرع دون تفكير إلى الانتحار، بإلقاء نفسه من الطابق الرابع عشر بمقر مسكنه، في شارع الثلاثين المتفرع من شارع محمد انور السادات "45 سابقا" بمنطقة سيدي بشر قبلي شرق محافظة الإسكندرية، وخلال التحقيقات رفض والد الشاب المتوفي اتهام أحد بالتسبب فى وفاته.
بدأت الواقعة بتلقى اللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من شرطة المنتزه، يفيد بورود بلاغا من الأهالى بسقوط طالب جامعي من أعلى عقار بالمنطقة المشار إليها.على الفور، انتقلت القيادات الأمنية وضباط قسم شرطة المنتزه إلى موقع البلاغ، وتبين وجود جثة "ف. و. س. ع."، 25 سنة، طالب
بدأت الواقعة بتلقى اللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من شرطة المنتزه، يفيد بورود بلاغا من الأهالى بسقوط طالب جامعي من أعلى عقار بالمنطقة المشار إليها.
على الفور، انتقلت القيادات الأمنية وضباط قسم شرطة المنتزه إلى موقع البلاغ، وتبين وجود جثة "ف. و. س. ع."، 25 سنة، طالب بكلية الحقوق، ملقى بالطريق العام، وأفاد شهود العيان بأنه قام بالانتحار.
بتوقيع الكشف الظاهري عليه، تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، ومصاب بجروح وكدمات بمختلف أنحاء الجسم.
وكشف والده الشاب، أنه ابنه تعرض لحالة نفسية سيئة نتيجة عدم ارتباطه بإحدى زميلاته، وأنه سبق وأن اعتاد تعاطى المواد المخدرة، وسبق علاجه بإحدى مصحات الإدمان، وأشار إلى أنه ترك خطاب يفيد بانتحاره. وتحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.