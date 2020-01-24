الإفتاء: الأحد المقبل أول أيام شهر جمادي الآخر لعام 1441هـ

٢٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٥١ م

الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية

أعلن فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن الأحد المقبل أول أيام شهر جمادى الآخر لعام 1441 هجرية، وقال في بيان اليوم، إن دارُ الإفتاءِ المصريةُ استطلعت هلالَ شهرِ جمادى الآخر لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس اليوم الجمعة، التاسعِ والعشرين من شهر جمادى الأولى لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا، الموافق الرابع والعشرين من شهر يناير لعام ألفين وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية، وقد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوتُ رؤية هلالِ شهر جمادى الآخر لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا بالعين المجردة.

ووفقا للرؤية، تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ السبت الموافق الخامس والعشرين من شهر يناير لعام ألفين وعشرين ميلاديًّا هو آخر أيام شهر جمادى الأولى لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا، وأن يوم بعد غد الاحد الموافق السادس والعشرين من ديسمبر هو أول أيام شهر جمادى الاخر لعام 1441 هجرية.وأضاف