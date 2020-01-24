غدا.. بدء تشغيل ماكينات الأحوال المدنية لاستخراج الوثائق

٢٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٢١ م

وزراة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية عن تشغيل ماكينات الأحوال المدنية الجديدة اعتبارا من يوم الغد الموافق 25 يناير الجاري، وتتيح الماكينات الجديدة استخراج شهادات الميلاد منها مباشرة، فضلا عن بعض الوثائق الأخرى، إذ تم تركيب الماكينات بمقر قطاع الأحوال المدنية بالعباسية ومطارات القاهرة وشرم الشيخ والغردقة، وسيتم تعمميها. وأوضح مصدر أمني بوزارة الداخلية أن الماكينات مربوطة إلكترونيا بقاعدة بيانات قطاع الأحوال المدنية، لافتا إلى أن المواطن يطلب خدمة إن كانت شهادة ميلاد أو غيرها من الوثائق الإلكترونية، وتطلب الماكينية صلة القرابة بشهادة الميلاد المطلوبة.

أضاف المصدر المسؤول أن الماكينة تطلب إدخال رقم القومي لطلب الخدمة للتأكد من المعلومات التي يعطيها المواطن، ثم يقوم بدفع المبلغ المطلوب بعدها تقدم له الماكينة الخدمة المطلوب"، لافتا إلى تركيبها بقطاع الأحوال المدنية بالعباسية ومطار القاهرة وشرم الشيخ.الماكينة تقدم خدمات عدة للمواطن أبرزها إصدار وتجديد



أضاف المصدر المسؤول أن الماكينة تطلب إدخال رقم القومي لطلب الخدمة للتأكد من المعلومات التي يعطيها المواطن، ثم يقوم بدفع المبلغ المطلوب بعدها تقدم له الماكينة الخدمة المطلوب"، لافتا إلى تركيبها بقطاع الأحوال المدنية بالعباسية ومطار القاهرة وشرم الشيخ.



الماكينة تقدم خدمات عدة للمواطن أبرزها إصدار وتجديد بطاقة الرقم القومى، وشهادات الميلاد، والوفاة، والطلاق، والقيد العائلي، فضلا عن شهادات الميلاد الخاصة بالمواطن وأقاربه حتى الدرجة الثانية إذ تحتوى على البصمة العشرية، الخاصة ببصمة الأصابع العشرة.



وتقضي الماكينة على أزمة تشابه الأسماء لتزويدها ببيانات الأم والمؤهل الدراسى، وتشمل تفعيل جهاز قارئ البصمة لاستخراج الأوراق الشخصية بعد مضاهاتها ببطاقة الرقم القومى الذكية، وتتنوع طريقة دفع الرسوم نقداً أو كارت الفيزا.



