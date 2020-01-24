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غدا.. بدء تشغيل ماكينات الأحوال المدنية لاستخراج الوثائق

٢٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٢١ م
وزراة الداخلية
وزراة الداخلية
أعلنت وزارة الداخلية عن تشغيل ماكينات الأحوال المدنية الجديدة اعتبارا من يوم الغد الموافق 25 يناير الجاري، وتتيح الماكينات الجديدة استخراج شهادات الميلاد منها مباشرة، فضلا عن بعض الوثائق الأخرى، إذ تم تركيب الماكينات بمقر قطاع الأحوال المدنية بالعباسية ومطارات القاهرة وشرم الشيخ والغردقة، وسيتم تعمميها. وأوضح مصدر أمني بوزارة الداخلية أن الماكينات مربوطة إلكترونيا بقاعدة بيانات قطاع الأحوال المدنية، لافتا إلى أن المواطن يطلب خدمة إن كانت شهادة ميلاد أو غيرها من الوثائق الإلكترونية، وتطلب الماكينية صلة القرابة بشهادة الميلاد المطلوبة.
أضاف المصدر المسؤول أن الماكينة تطلب إدخال رقم القومي لطلب الخدمة للتأكد من المعلومات التي يعطيها المواطن، ثم يقوم بدفع المبلغ المطلوب بعدها تقدم له الماكينة الخدمة المطلوب"، لافتا إلى تركيبها بقطاع الأحوال المدنية بالعباسية ومطار القاهرة وشرم الشيخ.الماكينة تقدم خدمات عدة للمواطن أبرزها إصدار وتجديد
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طقس-برد-الشتاء (2)

الأرصاد: طقس شديد البرودة غدا.. والقاهرة 17 درجة

.يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا السبت، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب الصعيد، وتتكون الشبورة المائية صباحا تكون كثيفة وغائمة أحيانا على بعض المناطق من الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء، والرياح تكون معتدلة على أغلب الأنحاء تنشط على جنوب سيناء والغردقة، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
شوقى-علام

الإفتاء: الأحد المقبل أول أيام شهر جمادي الآخر لعام 1441هـ

أعلن فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن الأحد المقبل أول أيام شهر جمادى الآخر لعام 1441 هجرية، وقال في بيان اليوم، إن دارُ الإفتاءِ المصريةُ استطلعت هلالَ شهرِ جمادى الآخر لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس اليوم الجمعة، التاسعِ والعشرين من شهر جمادى الأولى لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا، الموافق الرابع والعشرين من شهر يناير لعام ألفين وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية، وقد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوتُ رؤية هلالِ شهر جمادى الآخر لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا بالعين المجردة.
جانب من معرض مدريد

في معرض مدريد.. مصر تفوز برئاسة لجنة السياحة والاستدامة

فازت مصر برئاسة لجنة السياحة والاستدامة فى دورتها الراهنة اعتبارا من يناير 2020 ولمدة عامين، في حين فازت صربيا بمقعد نائب الرئيس. وقد ترأست غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة اجتماع اللجنة الذي انعقد على هامش فعاليات معرض "الفيتور" السياحى المقام بالعاصمة الإسبانية مدريد خلال الفترة من 22 وحتي 26 يناير الجاري.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء-وزير-الاسكان

الحكومة ترد بشأن تهجير أهالي مدينتي «قوص ونقادة» بقنا

نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول تهجير الحكومة لأهالي مدينتي "قوص ونقادة" بمحافظة قنا قسرياً في إطار تنفيذ مشروع محور مروري دون تعويضهم. وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع محافظة قنا، والتي نفت تلك الأنباء, مُؤكدةً أنه لا صحة لتهجير أهالي مدينتي "قوص ونقادة" قسرياً دون تعويضهم، مُوضحةً أنه قد تم البدء في صرف التعويضات المتفق عليها مع ممثلي أهالي المدينتين قبل البدء في إجراءات الإزالة لتنفيذ مشروع محور "قوص-نقادة" المروري، والذي يعد أحد أهم المشروعات التنموية بالمحافظة، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتنمية محافظات الصعيد، خاصةً فيما يتعلق بمشروعات الطرق والكباري، والتي تسهم في رفع معدلات التنمية.
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المدير -العام -لمنظمة -الصحة -العالمية

بسبب كورونا.. «الصحة العالمية» تطالب الدول بالاستعداد لوباء محتمل

حالة من القلق الشيديد تسيطر على المواطنين والجهات المعنية بالصحة في كثير من البلدان بسبب فيروس كورونا، المخاوف وتزايد أعداد الإصابات، دعت منظمة الصحة العالمية، إلى إصدار بيان موجه إلى المجتمع الدولي، طالبته بالاستعداد لتطور محتمل لفيروس كورونا الجديد، وتحوله إلى وباء، إذ كشف المدير العالم للمنظمة، تيدروس أدهانوم، في بيان اليوم الخميس، إن لجنة الطوارئ التابعة للمنظمة، انقسمت مجددا حول ما إذا كان ينبغي اعتبار ظهور فيروس كورونا الجديد حالة طوارئ دولية.
مظاهرات-السترات-الصفراء-فى-فرنسا

فرنسا تحظر تظاهرات «السترات الصفراء» ليلة رأس السنة

أعلنت شرطة باريس، اليوم الثلاثاء، أنها حظرت تظاهرات "السترات الصفراء" في جادة الشانزليزيه وسط العاصمة باريس، ليلة رأس السنة. ووفق بيان صادر عن شرطة باريس، فقد أصدر قائد الشرطة قرارا يحظر فيه أي تجمعات ومواكب وتظاهرات للسترات الصفراء في ميدان شارل ديجول في الشانزليزيه، وكذلك في العديد من المناطق المركزية الأخرى، وخاصة بالقرب من مبنى الجمعية الوطنية، ومنطقة Champ de Mars، وقرب مجلس الشيوخ وكاتدرائية نوتردام وقصر Matignon وفي العديد من محطات القطار.
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