الأرصاد: طقس شديد البرودة غدا.. والقاهرة 17 درجة
٢٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٦ م
كوبري قصر النيل - أرشيفية
.يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا السبت، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب الصعيد، وتتكون الشبورة المائية صباحا تكون كثيفة وغائمة أحيانا على بعض المناطق من الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء، والرياح تكون معتدلة على أغلب الأنحاء تنشط على جنوب سيناء والغردقة، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
درجات الحرارة المتوقعة غداالصغرى العظمىالقاهرة 07 17شبين الكوم 07 17طنطا 09 17دمنهور 10 17الإسكندرية 11 18بلطيم 11 17مطروح 12 16السلوم 10 15سيوة 04 16بورسعيد 10 16دمياط 11 16الزقازيق 10 17الإسماعيلية 07 17السويس 10 17العريش 07 16رفح 07 15رأس سدر 10 17نخل 02 16نويبع 10 18طابا 06 16كاترين 00 11الطور 09
درجات الحرارة المتوقعة غدا
الصغرى العظمى
القاهرة 07 17
شبين الكوم 07 17
طنطا 09 17
دمنهور 10 17
الإسكندرية 11 18
بلطيم 11 17
مطروح 12 16
السلوم 10 15
سيوة 04 16
بورسعيد 10 16
دمياط 11 16
الزقازيق 10 17
الإسماعيلية 07 17
السويس 10 17
العريش 07 16
رفح 07 15
رأس سدر 10 17
نخل 02 16
نويبع 10 18
طابا 06 16
كاترين 00 11
الطور 09 17
شرم الشيخ 11 19
الغردقة 10 19
مرسى علم 11 19
الفيوم 07 18
بنى سويف 07 18
المنيا 06 18
أسيوط 05 18
سوهاج 06 18
قنا 08 18
الأقصر 07 19
أسوان 08 19
أبوسمبل 07 19
الوادى الجديد 07 18
شلاتين 14 22
أبو رماد 14 21
حلايب 16 19
رأس حدربة 15 19