الأرصاد: طقس شديد البرودة غدا.. والقاهرة 17 درجة

٢٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٦ م

كوبري قصر النيل - أرشيفية

.يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا السبت، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب الصعيد، وتتكون الشبورة المائية صباحا تكون كثيفة وغائمة أحيانا على بعض المناطق من الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء، والرياح تكون معتدلة على أغلب الأنحاء تنشط على جنوب سيناء والغردقة، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

درجات الحرارة المتوقعة غداالصغرى العظمىالقاهرة 07 17شبين الكوم 07 17طنطا 09 17دمنهور 10 17الإسكندرية 11 18بلطيم 11 17مطروح 12 16السلوم 10 15سيوة 04 16بورسعيد 10 16دمياط 11 16الزقازيق 10 17الإسماعيلية 07 17السويس 10 17العريش 07 16رفح 07 15رأس سدر 10 17نخل 02 16نويبع 10 18طابا 06 16كاترين 00 11الطور 09