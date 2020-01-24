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الأرصاد: طقس شديد البرودة غدا.. والقاهرة 17 درجة

٢٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٦ م
كوبري قصر النيل - أرشيفية
كوبري قصر النيل - أرشيفية
.يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا السبت، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب الصعيد، وتتكون الشبورة المائية صباحا تكون كثيفة وغائمة أحيانا على بعض المناطق من الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء، والرياح تكون معتدلة على أغلب الأنحاء تنشط على جنوب سيناء والغردقة، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
درجات الحرارة المتوقعة غداالصغرى العظمىالقاهرة 07 17شبين الكوم 07 17طنطا 09 17دمنهور 10 17الإسكندرية 11 18بلطيم 11 17مطروح 12 16السلوم 10 15سيوة 04 16بورسعيد 10 16دمياط 11 16الزقازيق 10 17الإسماعيلية 07 17السويس 10 17العريش 07 16رفح 07 15رأس سدر 10 17نخل 02 16نويبع 10 18طابا 06 16كاترين 00 11الطور 09
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وزارة-الداخلية

غدا.. بدء تشغيل ماكينات الأحوال المدنية لاستخراج الوثائق

أعلنت وزارة الداخلية عن تشغيل ماكينات الأحوال المدنية الجديدة اعتبارا من يوم الغد الموافق 25 يناير الجاري، وتتيح الماكينات الجديدة استخراج شهادات الميلاد منها مباشرة، فضلا عن بعض الوثائق الأخرى، إذ تم تركيب الماكينات بمقر قطاع الأحوال المدنية بالعباسية ومطارات القاهرة وشرم الشيخ والغردقة، وسيتم تعمميها. وأوضح مصدر أمني بوزارة الداخلية أن الماكينات مربوطة إلكترونيا بقاعدة بيانات قطاع الأحوال المدنية، لافتا إلى أن المواطن يطلب خدمة إن كانت شهادة ميلاد أو غيرها من الوثائق الإلكترونية، وتطلب الماكينية صلة القرابة بشهادة الميلاد المطلوبة.
شوقى-علام

الإفتاء: الأحد المقبل أول أيام شهر جمادي الآخر لعام 1441هـ

أعلن فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن الأحد المقبل أول أيام شهر جمادى الآخر لعام 1441 هجرية، وقال في بيان اليوم، إن دارُ الإفتاءِ المصريةُ استطلعت هلالَ شهرِ جمادى الآخر لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس اليوم الجمعة، التاسعِ والعشرين من شهر جمادى الأولى لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا، الموافق الرابع والعشرين من شهر يناير لعام ألفين وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية، وقد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوتُ رؤية هلالِ شهر جمادى الآخر لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا بالعين المجردة.
جانب من معرض مدريد

في معرض مدريد.. مصر تفوز برئاسة لجنة السياحة والاستدامة

فازت مصر برئاسة لجنة السياحة والاستدامة فى دورتها الراهنة اعتبارا من يناير 2020 ولمدة عامين، في حين فازت صربيا بمقعد نائب الرئيس. وقد ترأست غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة اجتماع اللجنة الذي انعقد على هامش فعاليات معرض "الفيتور" السياحى المقام بالعاصمة الإسبانية مدريد خلال الفترة من 22 وحتي 26 يناير الجاري.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء-وزير-الاسكان

الحكومة ترد بشأن تهجير أهالي مدينتي «قوص ونقادة» بقنا

نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول تهجير الحكومة لأهالي مدينتي "قوص ونقادة" بمحافظة قنا قسرياً في إطار تنفيذ مشروع محور مروري دون تعويضهم. وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع محافظة قنا، والتي نفت تلك الأنباء, مُؤكدةً أنه لا صحة لتهجير أهالي مدينتي "قوص ونقادة" قسرياً دون تعويضهم، مُوضحةً أنه قد تم البدء في صرف التعويضات المتفق عليها مع ممثلي أهالي المدينتين قبل البدء في إجراءات الإزالة لتنفيذ مشروع محور "قوص-نقادة" المروري، والذي يعد أحد أهم المشروعات التنموية بالمحافظة، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتنمية محافظات الصعيد، خاصةً فيما يتعلق بمشروعات الطرق والكباري، والتي تسهم في رفع معدلات التنمية.
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القيادة والشبورة

شبورة صباحا وبرودة شديدة ليلا.. الأرصاد تعلن طقس الخميس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الخميس، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، وتتكون الشبورة المائية صباحا على بعض المناطق من الوجه البحري والقاهرة، وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك،
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (13)

طقس اليوم.. ممطر شمالًا وشديد البرودة ليلًا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار غدا الأحد، على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، والطقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا، والرياح أغلبها غربية إلى شمالية غربية تنشط على السواحل الشمالية وعلى البحرين الأحمر والمتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وبالنسبة لحالة البحر المتوسطمعتدلة إلى مضطربة، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (8)

أمطار وبرودة شديدة.. الأرصاد: انخفاض الحرارة 6 درجات غدا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة غدا الخميس، ليسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، مع سقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى قد تمتد إلى القاهرة، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.
طقس-بارد (1)

الأرصاد: طقس اليوم مائل للبرودة على كافة الأنحاء

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد، اليوم الإثنين، شبورة مائية صباحا على شمال البلاد تكون كثيفه تصل لحد الضباب على بعض المناطق والطقس مائل لبرودة على كافة الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا وتصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد والرياح اغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس.
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