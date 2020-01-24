الزمالك يتعادل مع مازيمبي في دوري الأبطال

تحرير:علي الزيني ٢٤ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٤٤ م

الزمالك

حسم التعادل السلبي، مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ونظيره مازيمبي الكونغولي، التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. بهذه النتيجة، حسم فريق مازيمبي تأهله إلى ربع نهائي المسابقة، بعدما رفع رصيده إلى 11 نقطة، فيما ينتظر الزمالك، الذي يحتل المركز الثاني، برصيد 8 نقاط، نتيجة زيسكو يونايتد وأول أغسطس، من أجل تأهله، ويخرج الفارس الأبيض لمواجهة أول أغسطس الأنجولي، في الأول من شهر فبراير المقبل، فيما يواجه مازيمبي زيسكو يونايتد الزامبي.

فريق الزمالك بدأ المباراة مسيطرًا على الكرة، وشكل خطورة على مرمى مازيمبي، وسدد مصطفى محمد كرة قوية في الدقيقة السادسة من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها حارس مرمى الضيوف، وأبعدها إلى ركنية. وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول كاد مصطفى محمد أن يسجل هدف الفوز، بعدما استقبل عرضية طارق حامد، برأسية مرت بجوار

فريق الزمالك بدأ المباراة مسيطرًا على الكرة، وشكل خطورة على مرمى مازيمبي، وسدد مصطفى محمد كرة قوية في الدقيقة السادسة من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها حارس مرمى الضيوف، وأبعدها إلى ركنية.



وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول كاد مصطفى محمد أن يسجل هدف الفوز، بعدما استقبل عرضية طارق حامد، برأسية مرت بجوار القائم.



في الشوط الثاني، تراجع أداء لاعبي الزمالك نسبيًا، وطلب أحمد السيد زيزو باحتساب ركلة جزاء بعدما سقط داخل منطقة الجزاء، بعد عرقلة من مدافع مازيمبي، لكن الحكم أمر باستمرار اللعب.



وفي الدقيقة 61، تدخل باتريس كارتيرون، وأشرك محمد أوناجم بدلًا من شيكابالا، وبعد مرور عشر دقائق، شارك مصطفى فتحي بدلًا من يوسف أوباما، في ظل البحث عن هدف الفوز، لكن فشلت جميع محاولات الزمالك، في الوصول إلى شباك مازيمبي.

