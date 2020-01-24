رياضة

الزمالك يتعادل مع مازيمبي في دوري الأبطال

تحرير:علي الزيني ٢٤ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٤٤ م
الزمالك
الزمالك
حسم التعادل السلبي، مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ونظيره مازيمبي الكونغولي، التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. بهذه النتيجة، حسم فريق مازيمبي تأهله إلى ربع نهائي المسابقة، بعدما رفع رصيده إلى 11 نقطة، فيما ينتظر الزمالك، الذي يحتل المركز الثاني، برصيد 8 نقاط، نتيجة زيسكو يونايتد وأول أغسطس، من أجل تأهله، ويخرج الفارس الأبيض لمواجهة أول أغسطس الأنجولي، في الأول من شهر فبراير المقبل، فيما يواجه مازيمبي زيسكو يونايتد الزامبي.
فريق الزمالك بدأ المباراة مسيطرًا على الكرة، وشكل خطورة على مرمى مازيمبي، وسدد مصطفى محمد كرة قوية في الدقيقة السادسة من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها حارس مرمى الضيوف، وأبعدها إلى ركنية. وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول كاد مصطفى محمد أن يسجل هدف الفوز، بعدما استقبل عرضية طارق حامد، برأسية مرت بجوار
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الزمالك -ومازيمبي‎ (6)

قرار مثير من مرتضى منصور بعد تعادل الزمالك ومازيمبي

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه لا دخول للمباريات بعد ذلك ببطاقة المشجعين في الفترة المقبلة، جاء ذلك بعد تعادل الفريق الأبيض مع مازيمبي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. وقال رئيس الزمالك في تصريحاته بعد اللقاء:" لا توجد مباراة حضرها الألتراس وفاز فيها الفريق وراجعوا التاريخ.. حضور المباريات المقبلة لجماهير الجمعية العمومية و سنقطع علاقاتنا بتذكرتي، والنتيجة تؤهل الفريق لدور الثمانية بنسبة كبيرة والقادم أهم والجميع خلف الفريق
منتخب مصر لكرة اليد (2)

حلم طوكيو.. يد مصر تهزم الجزائر وتتأهل لنهائي أمم إفريقيا

تأهل المنتخب الوطني إلى نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد، المقامة حاليًا في تونس، بعد فوزه على نظيره الجزائري، بنتيجة (30 - 27)، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على صالة رادس، ضمن مواجهات نصف نهائي المسابقة، ليواصل الفراعنة مشوارهم نحو التأهل لأوليمبياد طوكيو 2020، إذ تتبقى خطوة واحدة لتحقيق الحلم، وهي مواجهة الفائز من تونس وأنجولا في المباراة النهائية، إذ يحتاج المنتخب إلى الفوز باللقب الإفريقي من أجل التأهل المباشر للأولمبياد، في حين يتأهل صاحبا المركز الثاني والثالث إلى تصفيات عالمية للحصول على بطاقة التأهل.
برشلونة- وريال مدريد‎

مواجهات سهلة لبرشلونة وريال مدريد في كأس إسبانيا

أجريت قرعة الدور ثمن النهائي لكأس ملك إسبانيا، اليوم الجمعة، واسفرت عن وقوع فريق ريال مدريد في مواجهة ريال سرقسطة المتواجد في دوري الدرجة الثانية، وبرشلونة في مواجهة ديبورتيفو ليجانيس، ومن المقرر أن يواجه المرينجي نظيره سرقسطة خارج ملعبه، بينما سيلعب برشلونة على ملعبه "كامب نو" . وصعد كلًا من برشلونة وريال مدريد إلى دور الستة عشر، بعد إقصاء كل من إيبيزا وأونيونيستا سالامنكا من دور الـ32 من المسابقة، بينما ودّع أتلتيكو مدريد الكأس بعد الخسارة أمام ليونيسا.
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الزمالك- والجونة (1)

شيكابالا يقود الزمالك للفوز على الجونة

حقق فريق الزمالك فوزًا ثمينًا على نظيره الجونة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب الأخير ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، سجل محمود عبدالرازق شيكابالا هدف التقدم، وأضاف محمد أوناجم الهدف الثاني. الفوز رفع رصيد الزمالك إلى 24 نقطة في المركز الثالث، بفارق خمس نقاط عن المقاولون العرب، الذي يحتل المركز الثاني، في المقابل تجمد رصيد الجونة عند 12 نقطة في المركز الثاني عشر، بفارق نقطة عن نادي مصر صاحب المركز الخامس عشر، في جدول ترتيب مسابقة الدوري.
مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (13)

مرتضى منصور يوجه رسالة للاعبي الزمالك بعد عبور زيسكو

حرص مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على التواجد في غرفة ملابس اللاعبين بعد الفوز على زيسكو يونايتد الزامبي بهدفين دون رد، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. ووجه رئيس النادي التهنئة للاعبين بعد الفوز على بطل زامبيا، وطالب بالتعاون وعدم اللعب بأنانية في المباريات المقبلة.
الزمالك- وطنطا (4)

الزمالك يقتنص فوزًا ثمينًا من طنطا في الدوري

حول فريق الزمالك تأخره أمام نظيره طنطا، لفوز ثمين، بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب استاد غزل المحلة، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الفارس الأبيض رصيده إلى 21 نقطة، ويرتقي إلى المركز الثالث في جدول الترتيب، في المقابل تجمد رصيد أبناء السيد البدوي، عند عشر نقاط في المركز الخامس عشر. وفي الدقيقة 19، سجل عمر السعيد هدف التقدم، لفريق الزمالك بعدما استقبل عرضية إسلام جابر، بتسديدة أرضية سكنت شباك علي فرج، وأجرى طنطا تبديلا اضطراريا بمشاركة أحمد الشناوي بدلا من محمد فرج.
مرتضى منصور

مرتضى منصور يهنئ لاعبي الزمالك بعد التعادل مع زيسكو

حرص المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على الاتصال ببعثة الفريق الأول لكرة القدم بناديه، في زامبيا بعد التعادل مع زيسكو يونايتد، في المباراة التي أقيمت اليوم السبت، على ملعب استاد ليفي موانا ياسا بمدينة ندولا الزامبية، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. وقام رئيس النادي بالاطمئنان على البعثة وتهنئة اللاعبين بعد الأداء الذين ظهروا عليه خلال المباراة، والتأكيد على دعم الإدارة للجهاز الفني للفريق واللاعبين خلال الفترة المقبلة.
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