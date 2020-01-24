زلزال قوي يضرب شرق تركيا.. والحصيلة الأولية 14 قتيلا و270 جريحا

٢٤ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٢٣ م

زلزال تركيا

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال القوي، الذي ضرب مساء الجمعة شرق تركيا، إلى 14 قتيلا ونحو 270 جريحا، بينما وصلت هزات أرضية شديدة جراءه إلى كل من سوريا والعراق، وأفادت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في بيان، بوفاة 14 شخصا وفق معلومات أولية جراء الزلزال، مشيرة إلى أن 35 هزة ارتدادية على الأقل وقعت في مختلف أنحاء تركيا في أعقاب الزلزال، الذي كان مركزه ولاية ألازيغ، بحسب روسيا اليوم.

وقال والي ألازيغ، تشاتين أوقطاي، إن 225 مصابا جراء الزلزال وصلوا إلى المستشفيات بينهم اثنان في حالة حرجة. وكان وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أعلن في وقت سابق أن عدد ضحايا الزلزال بلغ 4 قتلى، كما أفاد بانهيار وتضرر عشرات المباني السكنية. وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن مناطق شرق تركيا