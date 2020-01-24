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زلزال قوي يضرب شرق تركيا.. والحصيلة الأولية 14 قتيلا و270 جريحا

٢٤ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٢٣ م
زلزال تركيا
زلزال تركيا
ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال القوي، الذي ضرب مساء الجمعة شرق تركيا، إلى 14 قتيلا ونحو 270 جريحا، بينما وصلت هزات أرضية شديدة جراءه إلى كل من سوريا والعراق، وأفادت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في بيان، بوفاة 14 شخصا وفق معلومات أولية جراء الزلزال، مشيرة إلى أن 35 هزة ارتدادية على الأقل وقعت في مختلف أنحاء تركيا في أعقاب الزلزال، الذي كان مركزه ولاية ألازيغ، بحسب روسيا اليوم.
وقال والي ألازيغ، تشاتين أوقطاي، إن 225 مصابا جراء الزلزال وصلوا إلى المستشفيات بينهم اثنان في حالة حرجة. وكان وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أعلن في وقت سابق أن عدد ضحايا الزلزال بلغ 4 قتلى، كما أفاد بانهيار وتضرر عشرات المباني السكنية. وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن مناطق شرق تركيا
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البرلمان-البريطاني

البرلمان البريطاني يصدق على الخروج من الاتحاد الأوروبي

أقر البرلمان البريطاني مشروع القانون حول شروط الخروج من الاتحاد الأوروبي، وفقا لوكالة «نوفوستي»، ووفقا للوكالة الروسية، فإن مجلس اللوردات وافق مساء اليوم الأربعاء، على الوثيقة، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن يحصل مشروع القانون على الموافقة الملكية. واضطر مجلس اللوردات إلى الموافقة على مشروع القانون بعد أن رفض مجلس العموم في وقت سابق من اليوم الأربعاء، جميع التعديلات المقترحة. وستغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 يناير، وبعد ذلك ستبدأ فترة انتقالية، يجري خلالها الطرفان مفاوضات تجارية.
ماكرون

مشادة بين الرئيس الفرنسي والشرطة الإسرائيلية بالقدس

دخل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، في مشاداة قوية مع عناصر الشرطة الإسرائيلية في مدخل إحدى الكنائس بالقدس، في مشهد يذكر بموقف مماثل واجه الرئيس الراحل جاك شيراك في التسعينات. وقال موقع «بي إف إم تي في» الفرنسي، إن الواقعة حصلت في مدخل كنيسة سانت آن، التي تملكها فرنسا، حين دخل أحد عناصر القوات الإسرائيلية الكنيسة وخرج منها. وأضاف المصدر، نقلا عن صحفيين من عين المكان: «حين عاود الدخول مرة أخرى، وتعرض للطرد من طرف حراس ماكرون الشخصيين، الأمر الذي أدى إلى مشاداة وتدخل الرئيس الفرنسي»، وفقًا لسكاي نيوز.
عبد الحسين مجدمي

أحد مساعدي سليماني.. مقتل قائد قوات «الباسيج» الإيرانية أمام منزله

ضربة جديدة استقبلها الحرس الثوري الإيراني، إذ فتح مسلحين ملثمين النار على فائد محلي لقوات الأمن شبه العسكرية في جنوب غربي إيران، ما أسفر عن مقتله، وكشفت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، أنه عبد الحسين مجدمي، ويترأس قوات "الباسيج"- الجناح الداخلي للحرس الثوري- في بلدة دارخوين. وقُتل بالرصاص أمام منزله في البلدة الواقعة بمقاطعة خوزستان الغنية بالنفط في البلاد، لافتة إلى أنه أحد مساعدي الجنرال البارز بالحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس -الجناح الخارجي-، الذي قتل مؤخرا في غارة أمريكية بالعراق.
الواح-الطاقة-الشمسية

تقرير بريطاني: سوق الطاقة الشمسية بإفريقيا بـ24 مليار دولار

كشف تقرير بريطانى اليوم الإثنين، أن سوق محطات الطاقة الشمسية بالقارة الإفريقية سوف ينمو بشكل ملحوظ ليصل حجمه نحو 24 مليار دولار أمريكى نتيجة تزايد معدلات الطلب على الطاقة بإفريقيا. وأشار التقرير، الذى صدر على هامش قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية بلندن اليوم – إلى أن إجمالى عدد انظمة الطاقة الشمسية التى بيعت بالقارة الإفريقية خلال الأعوام الأربعة الماضية بلغ 5 ملايين نظام، متوقعا نمو سوق الطاقة الشمسية بإفريقيا خلال الأعوام القادمة مدعوما بزيادة معدلات الطلب على الطاقة والنمو المتسارع بتلك القارة.
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زلزال

الغردقة تتعرض لهزة أرضية بقوة 4.09 ريختر دون خسائر

أكد الدكتور جاد محمد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت الليلة الماضية هزة أرضية بقوة 4.09 درجة على مقياس ريختر، على بعد 97 كيلومترا جنوب شرق مدينة الغردقة "داخل البحر الأحمر"، لافتا إلى أنه لم تصل للمعهد إفادة بوقوع أي خسائر أو إصابات. وقال القاضي في تصريح اليوم، إن وقت حدوث الهزة كان الساعة 11 مساء و46 دقيقة و12 ثانية بالتوقيت المحلي، مشيرا إلى أن إحداثيات الهزة كما سجلتها المحطة هي خط العرض 28.86 درجة شمالا درجة شمالا، وخط عرض 34.72 درجة شرقا.
الأمم-المتحدة

الأمم المتحدة تدعو لوقف فوري لإطلاق النار في إدلب السورية

دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، إلى وقف فوري للقتال في إدلب السورية، لافتة إلى أن وقف إطلاق النار الأخير في سوريا "فشل مرة أخرى في حماية المدنيين". وقالت باشليه في بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية اليوم الجمعة، إنه "من المفجع للغاية استمرار مقتل مدنيين كل يوم في ضربات صاروخية من الجو والبر".
انفجار- سيارة -سوريا (2)

مقتل 3 جنود أتراك في هجوم بسيارة ملغومة شمال سوريا

قالت مصادر أمنية، إن ثلاثة جنود أتراك قتلوا في هجوم بسيارة ملغومة أثناء قيامهم بعمليات تفتيش للسيارات شمالي شرق سوريا، مضيفة أن الهجوم وقع في بلدة سولوك على بعد 10 كيلو مترات إلى الجنوب الشرقي من مدينة تل أبيض السورية على الحدود مع تركيا، وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز. وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في وقت سابق مقتل جندي تركي، وإصابة 5 آخرين في هجوم شنته وحدات حماية الشعب الموجودة في تل رفعت على قاعدة عسكرية تركية في منطقة غصن الزيتون «عفرين»، مشيرة إلى أنه تم الرد بالمدافع على مواقع وحدات حماية الشعب عقب الهجوم.
مظلوم-عبدي

قائد سوريا الديمقراطية: أشكر السيسي على مواقفه ضد الغزو التركي

قال مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية، إن السوريين يطالبون أن يكون لمصر دور أكبر في القضية السورية خلال المرحلة الحالية، لافتا إلى أن ما تقوم به تركيا وإيران في ملف سوريا ليس في صالح الشعب السوري، موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على مواقفه ضد الغزو التركي وتأكيده وحدة الشعب والأراضي السورية. وأضاف «مظلوم»، خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامجه «بالورقة والقلم»، والمذاع على قناة «تن»، أن موقف مصر مشرف جدا تجاه التعامل مع الغزو التركي لمنطقة رأس العين السورية.
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