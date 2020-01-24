هزة أرضية قوتها 6.7 ريختر على بعد 948 كم شمال شرق العريش

تحرير:محمد فتحي ٢٤ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٤٠ م

هزة أرضية - أرشيفية

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، في الساعة الخامسة و55 دقيقة مساء اليوم الجمعة، هزه أرضية بقوة 6.74 درجة على مقياس ريختر، على بعد 948 كم شمال شرق مدينة العريش وداخل الأراضى التركية. وأوضحت الهيئة في بيان أن الهزة شعر بها بعض المواطنين في بعض الأماكن على السواحل المصرية، ولم يصل للمعهد إفادة بوقوع اى خسائر او اصابات.

وضرب شرق تركيا زلزالا قويا، مساء اليوم الجمعة، ورتفعت حصيلة الضحايا إلى 14 قتيلا ونحو 270 جريحا، بينما وصلت هزات أرضية شديدة جراءه إلى كل من سوريا والعراق. وأفادت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في بيان، بوفاة 14 شخصا وفق معلومات أولية جراء الزلزال، مشيرة إلى أن 35 هزة ارتدادية على الأقل