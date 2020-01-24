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هزة أرضية قوتها 6.7 ريختر على بعد 948 كم شمال شرق العريش

تحرير:محمد فتحي ٢٤ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٤٠ م
هزة أرضية - أرشيفية
هزة أرضية - أرشيفية
سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، في الساعة الخامسة و55 دقيقة مساء اليوم الجمعة، هزه أرضية بقوة 6.74 درجة على مقياس ريختر، على بعد 948 كم شمال شرق مدينة العريش وداخل الأراضى التركية. وأوضحت الهيئة في بيان أن الهزة شعر بها بعض المواطنين في بعض الأماكن على السواحل المصرية، ولم يصل للمعهد إفادة بوقوع اى خسائر او اصابات.
وضرب شرق تركيا زلزالا قويا، مساء اليوم الجمعة، ورتفعت حصيلة الضحايا إلى 14 قتيلا ونحو 270 جريحا، بينما وصلت هزات أرضية شديدة جراءه إلى كل من سوريا والعراق. وأفادت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في بيان، بوفاة 14 شخصا وفق معلومات أولية جراء الزلزال، مشيرة إلى أن 35 هزة ارتدادية على الأقل
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الأرصاد: طقس شديد البرودة غدا.. والقاهرة 17 درجة

.يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا السبت، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب الصعيد، وتتكون الشبورة المائية صباحا تكون كثيفة وغائمة أحيانا على بعض المناطق من الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء، والرياح تكون معتدلة على أغلب الأنحاء تنشط على جنوب سيناء والغردقة، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وزارة-الداخلية

غدا.. بدء تشغيل ماكينات الأحوال المدنية لاستخراج الوثائق

أعلنت وزارة الداخلية عن تشغيل ماكينات الأحوال المدنية الجديدة اعتبارا من يوم الغد الموافق 25 يناير الجاري، وتتيح الماكينات الجديدة استخراج شهادات الميلاد منها مباشرة، فضلا عن بعض الوثائق الأخرى، إذ تم تركيب الماكينات بمقر قطاع الأحوال المدنية بالعباسية ومطارات القاهرة وشرم الشيخ والغردقة، وسيتم تعمميها. وأوضح مصدر أمني بوزارة الداخلية أن الماكينات مربوطة إلكترونيا بقاعدة بيانات قطاع الأحوال المدنية، لافتا إلى أن المواطن يطلب خدمة إن كانت شهادة ميلاد أو غيرها من الوثائق الإلكترونية، وتطلب الماكينية صلة القرابة بشهادة الميلاد المطلوبة.
شوقى-علام

الإفتاء: الأحد المقبل أول أيام شهر جمادي الآخر لعام 1441هـ

أعلن فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن الأحد المقبل أول أيام شهر جمادى الآخر لعام 1441 هجرية، وقال في بيان اليوم، إن دارُ الإفتاءِ المصريةُ استطلعت هلالَ شهرِ جمادى الآخر لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس اليوم الجمعة، التاسعِ والعشرين من شهر جمادى الأولى لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا، الموافق الرابع والعشرين من شهر يناير لعام ألفين وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية، وقد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوتُ رؤية هلالِ شهر جمادى الآخر لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا بالعين المجردة.
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في معرض مدريد.. مصر تفوز برئاسة لجنة السياحة والاستدامة

فازت مصر برئاسة لجنة السياحة والاستدامة فى دورتها الراهنة اعتبارا من يناير 2020 ولمدة عامين، في حين فازت صربيا بمقعد نائب الرئيس. وقد ترأست غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة اجتماع اللجنة الذي انعقد على هامش فعاليات معرض "الفيتور" السياحى المقام بالعاصمة الإسبانية مدريد خلال الفترة من 22 وحتي 26 يناير الجاري.
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زلزال قوي يضرب شرق تركيا.. والحصيلة الأولية 14 قتيلا و270 جريحا

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال القوي، الذي ضرب مساء الجمعة شرق تركيا، إلى 14 قتيلا ونحو 270 جريحا، بينما وصلت هزات أرضية شديدة جراءه إلى كل من سوريا والعراق، وأفادت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في بيان، بوفاة 14 شخصا وفق معلومات أولية جراء الزلزال، مشيرة إلى أن 35 هزة ارتدادية على الأقل وقعت في مختلف أنحاء تركيا في أعقاب الزلزال، الذي كان مركزه ولاية ألازيغ، بحسب روسيا اليوم.
زلزال

الغردقة تتعرض لهزة أرضية بقوة 4.09 ريختر دون خسائر

أكد الدكتور جاد محمد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت الليلة الماضية هزة أرضية بقوة 4.09 درجة على مقياس ريختر، على بعد 97 كيلومترا جنوب شرق مدينة الغردقة "داخل البحر الأحمر"، لافتا إلى أنه لم تصل للمعهد إفادة بوقوع أي خسائر أو إصابات. وقال القاضي في تصريح اليوم، إن وقت حدوث الهزة كان الساعة 11 مساء و46 دقيقة و12 ثانية بالتوقيت المحلي، مشيرا إلى أن إحداثيات الهزة كما سجلتها المحطة هي خط العرض 28.86 درجة شمالا درجة شمالا، وخط عرض 34.72 درجة شرقا.
زلزال-هزة ارضية (1)

«دون خسائر أو إصابات».. هزة أرضية تضرب شمال الغردقة

أصدر المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، برئاسة الدكتور جاد محمد القاضي، رئيس المعهد، بيانًا صباح اليوم الإثنين، قال فيه، إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت اليوم هزة أرضية على بعد 73 كيلو متر شمال شرق مدينة الغردقة. وأضاف المعهد في بيانه، أن بيانات الهزة الأرضية قوتها بلغت 3.4 درجة على مقياس ريختر، كما بلغت قوتها في خط العرض 27.75 شمالًا، وخط الطول 34.28 شرقًا، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لم يصل للمعهد إفادة بوقوع أي خسائر أو إصابات.
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