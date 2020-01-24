رياضة

قرار مثير من مرتضى منصور بعد تعادل الزمالك ومازيمبي

تحرير:علي الزيني ٢٤ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٤٨ م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه لا دخول للمباريات بعد ذلك ببطاقة المشجعين في الفترة المقبلة، جاء ذلك بعد تعادل الفريق الأبيض مع مازيمبي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. وقال رئيس الزمالك في تصريحاته بعد اللقاء:" لا توجد مباراة حضرها الألتراس وفاز فيها الفريق وراجعوا التاريخ.. حضور المباريات المقبلة لجماهير الجمعية العمومية و سنقطع علاقاتنا بتذكرتي، والنتيجة تؤهل الفريق لدور الثمانية بنسبة كبيرة والقادم أهم والجميع خلف الفريق
وحسم التعادل السلبي، مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ونظيره مازيمبي الكونغولي، التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. بهذه النتيجة، حسم فريق مازيمبي تأهله إلى ربع نهائي المسابقة، بعدما رفع رصيده إلى
اقرأ المزيد
الزمالك- وزيسكو‎ (6)

الزمالك يتعادل مع مازيمبي في دوري الأبطال

حسم التعادل السلبي، مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ونظيره مازيمبي الكونغولي، التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. بهذه النتيجة، حسم فريق مازيمبي تأهله إلى ربع نهائي المسابقة، بعدما رفع رصيده إلى 11 نقطة، فيما ينتظر الزمالك، الذي يحتل المركز الثاني، برصيد 8 نقاط، نتيجة زيسكو يونايتد وأول أغسطس، من أجل تأهله، ويخرج الفارس الأبيض لمواجهة أول أغسطس الأنجولي، في الأول من شهر فبراير المقبل، فيما يواجه مازيمبي زيسكو يونايتد الزامبي.
منتخب مصر لكرة اليد (2)

حلم طوكيو.. يد مصر تهزم الجزائر وتتأهل لنهائي أمم إفريقيا

تأهل المنتخب الوطني إلى نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد، المقامة حاليًا في تونس، بعد فوزه على نظيره الجزائري، بنتيجة (30 - 27)، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على صالة رادس، ضمن مواجهات نصف نهائي المسابقة، ليواصل الفراعنة مشوارهم نحو التأهل لأوليمبياد طوكيو 2020، إذ تتبقى خطوة واحدة لتحقيق الحلم، وهي مواجهة الفائز من تونس وأنجولا في المباراة النهائية، إذ يحتاج المنتخب إلى الفوز باللقب الإفريقي من أجل التأهل المباشر للأولمبياد، في حين يتأهل صاحبا المركز الثاني والثالث إلى تصفيات عالمية للحصول على بطاقة التأهل.
برشلونة- وريال مدريد‎

مواجهات سهلة لبرشلونة وريال مدريد في كأس إسبانيا

أجريت قرعة الدور ثمن النهائي لكأس ملك إسبانيا، اليوم الجمعة، واسفرت عن وقوع فريق ريال مدريد في مواجهة ريال سرقسطة المتواجد في دوري الدرجة الثانية، وبرشلونة في مواجهة ديبورتيفو ليجانيس، ومن المقرر أن يواجه المرينجي نظيره سرقسطة خارج ملعبه، بينما سيلعب برشلونة على ملعبه "كامب نو" . وصعد كلًا من برشلونة وريال مدريد إلى دور الستة عشر، بعد إقصاء كل من إيبيزا وأونيونيستا سالامنكا من دور الـ32 من المسابقة، بينما ودّع أتلتيكو مدريد الكأس بعد الخسارة أمام ليونيسا.
اقرأ المزيد من الأخبار
امام-عاشور

إمام عاشور: الزمالك قادر على الفوز بلقب الدوري

أكد إمام عاشور لاعب فريق الزمالك، أن قائد الفريق محمود عبدالرازق شيكابالا، يقدم له النصائح بشكل يومي، مبديًا ثقته في أنهم سيتمكنوا من تحقيق لقب الدوري في النهاية، جاء ذلك في تصريحاته قناة الزمالك الفضائية، قائلًا: "البداية بالنسبة لي مع الفريق كانت جيدة، لكن بعد ذلك حدث تعثر بعض الشيء، وهذا يحدث لكل اللاعبين" وتحدث عن دور شيكابالا مع الفريق، قائلًا: "دائمًا ما يقدم لي النصائح بشكل دائم منذ أن انتقلت إلى نادي الزمالك، ولا يتوقف عن دعمي في أي موقف، في بداية الأمر لم أكن أستوعب أنني التواجد بجوار كابتن شيكابالا في الملعب لكنه ساعدني".
مران الزمالك (3)

الزمالك يقيد هذا الثنائي بعد فتح الاستبدال الإفريقي

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن امتلاك الفريق الأول لكرة القدم، مقعدين شاغرين لاستبدالهما في قائمة الفريق التي تشارك في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكر القدم "كاف"، بفتح الاستبدال للأندية بواقع أربعة أماكن لكل فريق، يشارك في المسابقة القارية. وأكد المصدر أن النادي سيقوم باستبدال كل من محمود عبد المنعم كهربا، الذي انتقل إلى الأهلي مؤخرًا، بعد هروبه إلى البرتغال، وأيمن حفنى خاصة وأنهما لم يشاركان مع الأبيض فى النسخة الجارية من منافسات دورى أبطال إفريقيا
محمود-علاء

محمود علاء: نسعى للفوز بجميع مباريات الدوري

أكد محمود علاء لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن لاعبي فريقه يؤمنون بقدرتهم على تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أن الهدف في الدوري الممتاز هو تحقيق الفوز بكافة المباريات المقبل. وتحدث علاء في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "تايم سبورتس"، قائلًا: "نمضي بخطوات ثابتة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، ولدينا أمل كبير هذا الموسم من أجل تحقيق البطولة، سنلعب أمام مازيمبي ونرغب في تحقيق الفوز من أجل تجاوز المجموعات والتقدم إلى المراحل النهائية من البطولة."
مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (13)

مرتضى منصور يوجه رسالة للاعبي الزمالك بعد عبور زيسكو

حرص مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على التواجد في غرفة ملابس اللاعبين بعد الفوز على زيسكو يونايتد الزامبي بهدفين دون رد، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. ووجه رئيس النادي التهنئة للاعبين بعد الفوز على بطل زامبيا، وطالب بالتعاون وعدم اللعب بأنانية في المباريات المقبلة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]