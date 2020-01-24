قرار مثير من مرتضى منصور بعد تعادل الزمالك ومازيمبي

تحرير:علي الزيني ٢٤ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٤٨ م

مرتضى منصور

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه لا دخول للمباريات بعد ذلك ببطاقة المشجعين في الفترة المقبلة، جاء ذلك بعد تعادل الفريق الأبيض مع مازيمبي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. وقال رئيس الزمالك في تصريحاته بعد اللقاء:" لا توجد مباراة حضرها الألتراس وفاز فيها الفريق وراجعوا التاريخ.. حضور المباريات المقبلة لجماهير الجمعية العمومية و سنقطع علاقاتنا بتذكرتي، والنتيجة تؤهل الفريق لدور الثمانية بنسبة كبيرة والقادم أهم والجميع خلف الفريق

وحسم التعادل السلبي، مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ونظيره مازيمبي الكونغولي، التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. بهذه النتيجة، حسم فريق مازيمبي تأهله إلى ربع نهائي المسابقة، بعدما رفع رصيده إلى

وحسم التعادل السلبي، مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ونظيره مازيمبي الكونغولي، التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



بهذه النتيجة، حسم فريق مازيمبي تأهله إلى ربع نهائي المسابقة، بعدما رفع رصيده إلى 11 نقطة، فيما ينتظر الزمالك، الذي يحتل المركز الثاني، برصيد 8 نقاط، نتيجة زيسكو يونايتد وأول أغسطس، من أجل تأهله، ويحتاج الأبيض لتعادل الفريقين، ويخرج الفارس الأبيض لمواجهة أول أغسطس الأنجولي، في الأول من شهر فبراير المقبل، فيما يواجه مازيمبي زيسكو يونايتد الزامبي.



