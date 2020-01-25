رياضة

توتنهام لم يفقد الآمل في ضم جاريث بيل

٢٥ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٥ ص
جاريث بيل
جاريث بيل
يبدو أن توتنهام هوتسبير الإنجليزي، لم يفقد الأمل في إعادة ضم النجم الويلزي جاريث بيل من صفوف ريال مدريد، خلال الميركاتو الشتوي الجاي، وذلك بعدما نشر الحساب الرسمي لتوتنهام على شبكة "إنستجرام" أحد الأهداف المميزة لبيل بقميص السبيرز، وهذه هي الواقعة الثانية لحساب توتنهام، بعد أن قام بالأمر ذاته قبل ثلاثة أيام، ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الفيديو الأخير أعاد إثارة الشائعات في الميركاتو، وجعل الجميع يتحدث عن الصفقة بمواقع التواصل الاجتماعي.
يذكر أن وكيل بيل نفى مؤخرًا إمكانية رحيل النجم الويلزي عن ريال مدريد، على سبيل الإعارة، وهي صيغة العرض الذي تقدم به توتنهام لاستعادة اللاعب وفقا لتقارير إسبانية. يذكر أن جاريث بيل شارك مع توتنهام في 203 مباراة في جميع المسابقات سجل خلالها 55 هدفًا، بعدما ارتدى قميص السبيرز في الفترة ما بين عامي 2007
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مران الزمالك (1)

مران الزمالك.. تأهيل عبدالله وجلسة كارتيرون

واصل فريق الزمالك، تدريباته بعد التعادل مع مازيمبي الكونغولي، بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة، على ملعب استاد السلام، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وبدأ المران بجلسة كارتيرون والجهاز المعاون، من أجل مناقشة الأخطاء التي وقع فيها الفريق خلال مواجهة أمس. وحرص الجهاز الفني على تخصيص فقرة تأهيلية في المران لكل من فرجاني ساسي، محمد عبد الشافي، أحمد سيد زيزو في الجيم لمعالجة الإرهاق، وأدى أشرف بنشرقي تدريبات علاجية بعد الإصابة التي تعرض لها خلال عمليات الإحماء قبل مباراة مازيمبي.
الأهلى -والإتحاد‎ (2)

بعد فوز الهلال.. الأهلي بين الصدارة والوصافة والخروج

أشعل فريق الهلال السوداني، المجموعة الثانية من دور المجموعات، لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما نجح في تحقيق فوزًا صعبًا، على نظيره بلاتينيوم الزيمبابوي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الخامسة، ليرفع الفريق السوداني، رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة، مع النجم الساحلي، فيما يحتل الأهلي المركز الثالث بسبع نقاط، وتذيل بلاتينيوم المجموعة بنقطة وحيدة.\ الأهلي يلعب مع النجم الساحلي، مساء غدً الأحد على ملعب السلام، قبل أن يحل ضيفًا على الهلال في الجولة الأخيرة، التي يستقبل فيها النجم نظيره بلاتينيوم.
بول بوجبا

رايولا يربط بين بوجبا والانتقال إلى يوفنتوس

زاد مينو رايولا، وكيل أعمال اللاعبين الشهر، من التكهنات المثارة حول إمكانية عودة النجم الفرنسي بول بوجبا لصفوف يوفنتوس الإيطالي، في ظل رغبة بوجبا في الرحيل عن صفوف فريقه الحالي مانشستر يونايتد حسبما أعلن الصيف الماضي، وقال رايولا في تصريحات أبرزها موقع كالتشيو ميركاتو "عودة بوجبا إلى يوفنتوس؟ على عشاق اليوفي أن يحلموا بذلك، لأنك إذا لم تفعل ذلك، فأنت ميت"، وأضاف "أنا لا أعمل في الأحلام، ولكن على أرض الواقع لاتخاذ الخيارات الصحيحة لعملائي. الآن ليس الوقت المناسب لتحديد مستقبل بوجبا".
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برشلونة- وريال مدريد‎

مواجهات سهلة لبرشلونة وريال مدريد في كأس إسبانيا

أجريت قرعة الدور ثمن النهائي لكأس ملك إسبانيا، اليوم الجمعة، واسفرت عن وقوع فريق ريال مدريد في مواجهة ريال سرقسطة المتواجد في دوري الدرجة الثانية، وبرشلونة في مواجهة ديبورتيفو ليجانيس، ومن المقرر أن يواجه المرينجي نظيره سرقسطة خارج ملعبه، بينما سيلعب برشلونة على ملعبه "كامب نو" . وصعد كلًا من برشلونة وريال مدريد إلى دور الستة عشر، بعد إقصاء كل من إيبيزا وأونيونيستا سالامنكا من دور الـ32 من المسابقة، بينما ودّع أتلتيكو مدريد الكأس بعد الخسارة أمام ليونيسا.
رونالدو

تعرف على النظام الغذائي لكريستيانو رونالدو

كشفت صحيفة "صن" البريطانية، عن النظام الغذائي الذي يعتمد عليه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، من أجل الحفاظ على معدلات بدنية مميزة، رغم تقدمه في العمر، وهو النظام الذي يعتمد بشكل أساسي على البروتين. ويتناول رونالدو ست وجبات يوميًا، تعتمد بشكل كبير على لحوم الدجاج والأسماك، ويبدأ يومه بتناول وجبة إفطار تحتوي على لحم الخنزير والجبن والزبادي قليل الدسم، بينما يتناول وجبتي غداء، تحتوي الأولى على السلطة والدجاج، وتتكون الثانية في الأغلب من الأسماك، خاصة سمك التونة، مع السلطة والبيض والزيتون.
ميسى

ميسي: كانت المباريات مميزة أمام الريال بوجود رونالدو

أعرب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن افتقاده لغريمه التقليدي كريستيانو رونالدو، بعد رحيل الأخير عن صفوف ريال مدريد في صيف 2018 متجهًا إلى يوفنتوس الإيطالي، لينهي بالتالي منافسة شرسة استمرت بين الثنائي على مدار 9 سنوات في الدوري الإسباني، واعترف ميسي بالقيمة الكبيرة لرونالدو، عندما كان لاعبًا في ريال مدريد، وتأثير ذلك على المنافسة في الليجا، وقال ميسي في تصريحات لشبكة "DAZN": "عندما كان في ريال مدريد، كانت المباريات مميزة"، وأضاف: "مبارياتنا أمام الريال دائمًا ما تكون رائعة، لكن في وجود كريستيانو فالأمر مختلف".
ريال مدريد

ريال مدريد يعود لطريق الانتصارات عبر بوابة خيتافي

حقق فريق ريال مدريد فوزًا كبيرًا على نظيره خيتافي بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب «واندا ميتروبوليتانو»، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة، من منافسات بطولة الدوري الإسباني، ليرفع الملكي، الذي عاد لطريق الانتصارات في الليجا، بعد 3 تعادلات في الجولات الماضية ضد فالنسيا وبرشلونة وأتلتيك بيلباو، رصيده إلى 40 نقطة في الصدارة بفارق نقطة عن برشلونة الذي يواجه أتليتك بلباو في وقت لاحق من مساء اليوم، في المقابل تجمد رصيد خيتافي عند 30 نقطة في المركز السابع.
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