توتنهام لم يفقد الآمل في ضم جاريث بيل

٢٥ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٥ ص

جاريث بيل

يبدو أن توتنهام هوتسبير الإنجليزي، لم يفقد الأمل في إعادة ضم النجم الويلزي جاريث بيل من صفوف ريال مدريد، خلال الميركاتو الشتوي الجاي، وذلك بعدما نشر الحساب الرسمي لتوتنهام على شبكة "إنستجرام" أحد الأهداف المميزة لبيل بقميص السبيرز، وهذه هي الواقعة الثانية لحساب توتنهام، بعد أن قام بالأمر ذاته قبل ثلاثة أيام، ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الفيديو الأخير أعاد إثارة الشائعات في الميركاتو، وجعل الجميع يتحدث عن الصفقة بمواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن وكيل بيل نفى مؤخرًا إمكانية رحيل النجم الويلزي عن ريال مدريد، على سبيل الإعارة، وهي صيغة العرض الذي تقدم به توتنهام لاستعادة اللاعب وفقا لتقارير إسبانية. يذكر أن جاريث بيل شارك مع توتنهام في 203 مباراة في جميع المسابقات سجل خلالها 55 هدفًا، بعدما ارتدى قميص السبيرز في الفترة ما بين عامي 2007

يذكر أن وكيل بيل نفى مؤخرًا إمكانية رحيل النجم الويلزي عن ريال مدريد، على سبيل الإعارة، وهي صيغة العرض الذي تقدم به توتنهام لاستعادة اللاعب وفقا لتقارير إسبانية.



يذكر أن جاريث بيل شارك مع توتنهام في 203 مباراة في جميع المسابقات سجل خلالها 55 هدفًا، بعدما ارتدى قميص السبيرز في الفترة ما بين عامي 2007 و2013.



وشارك بيل في 15 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم رفقة ريال مدريد، تمكن خلالها من تسجيل 3 أهداف وصناعة هدفين آخرين.



وسجل بيل أهدافه هذا الموسم، بواقع هدفين في شباك فياريال في الدوري الإسباني، وهدف في شباك أونيونستاس في كأس ملك إسبانيا، وصنع هدفين في شباك كل من سيلتا فجيو وغرناطة بالليجا.