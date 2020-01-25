رياضة

رايولا يربط بين بوجبا والانتقال إلى يوفنتوس

٢٥ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٨ ص
بول بوجبا
بول بوجبا
زاد مينو رايولا، وكيل أعمال اللاعبين الشهر، من التكهنات المثارة حول إمكانية عودة النجم الفرنسي بول بوجبا لصفوف يوفنتوس الإيطالي، في ظل رغبة بوجبا في الرحيل عن صفوف فريقه الحالي مانشستر يونايتد حسبما أعلن الصيف الماضي، وقال رايولا في تصريحات أبرزها موقع كالتشيو ميركاتو "عودة بوجبا إلى يوفنتوس؟ على عشاق اليوفي أن يحلموا بذلك، لأنك إذا لم تفعل ذلك، فأنت ميت"، وأضاف "أنا لا أعمل في الأحلام، ولكن على أرض الواقع لاتخاذ الخيارات الصحيحة لعملائي. الآن ليس الوقت المناسب لتحديد مستقبل بوجبا".
وتابع "عودة إبراهيموفيتش إلى ميلان؟ إنه يحاول بذل قصارى جهده من أجل الفريق. آمل ألا تنتهي مسيرته، ولكن إذا انتهت، فعليه القيام بذلك في أحد أعظم الفرق بأوروبا". وواصل "لا أعرف مدى تفكير إبرا قبل قرار العودة لميلان، لكنه حصل على الوقت الطبيعي للتفاوض، وفي النهاية سارت الأمور على ما يرام". وأكمل "مشروع
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مران الزمالك.. تأهيل عبدالله وجلسة كارتيرون

واصل فريق الزمالك، تدريباته بعد التعادل مع مازيمبي الكونغولي، بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة، على ملعب استاد السلام، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وبدأ المران بجلسة كارتيرون والجهاز المعاون، من أجل مناقشة الأخطاء التي وقع فيها الفريق خلال مواجهة أمس. وحرص الجهاز الفني على تخصيص فقرة تأهيلية في المران لكل من فرجاني ساسي، محمد عبد الشافي، أحمد سيد زيزو في الجيم لمعالجة الإرهاق، وأدى أشرف بنشرقي تدريبات علاجية بعد الإصابة التي تعرض لها خلال عمليات الإحماء قبل مباراة مازيمبي.
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بعد فوز الهلال.. الأهلي بين الصدارة والوصافة والخروج

أشعل فريق الهلال السوداني، المجموعة الثانية من دور المجموعات، لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما نجح في تحقيق فوزًا صعبًا، على نظيره بلاتينيوم الزيمبابوي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الخامسة، ليرفع الفريق السوداني، رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة، مع النجم الساحلي، فيما يحتل الأهلي المركز الثالث بسبع نقاط، وتذيل بلاتينيوم المجموعة بنقطة وحيدة.\ الأهلي يلعب مع النجم الساحلي، مساء غدً الأحد على ملعب السلام، قبل أن يحل ضيفًا على الهلال في الجولة الأخيرة، التي يستقبل فيها النجم نظيره بلاتينيوم.
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توتنهام لم يفقد الآمل في ضم جاريث بيل

يبدو أن توتنهام هوتسبير الإنجليزي، لم يفقد الأمل في إعادة ضم النجم الويلزي جاريث بيل من صفوف ريال مدريد، خلال الميركاتو الشتوي الجاي، وذلك بعدما نشر الحساب الرسمي لتوتنهام على شبكة "إنستجرام" أحد الأهداف المميزة لبيل بقميص السبيرز، وهذه هي الواقعة الثانية لحساب توتنهام، بعد أن قام بالأمر ذاته قبل ثلاثة أيام، ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الفيديو الأخير أعاد إثارة الشائعات في الميركاتو، وجعل الجميع يتحدث عن الصفقة بمواقع التواصل الاجتماعي.
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ليفربول

ليفربول يغرد في الصدارة بفوزه على مانشستر يونايتد

حقق فريق ليفربول فوزًا قاتلا على نظيره، مانشستر يونايتد، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على ملعب آنفيلد ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، فان دايك سجل هدف التقدم للريدز، وأضاف النجم المصري محمد صلاح الهدف الثاني. الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 64 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بفارق 16 نقطة عن مانشستر سيتي، أقرب ملاحقيه، في المقابل تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 34 نقطة في المركز الخامس.
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أشلي يونج في إيطاليا تمهيدًا للإنتقال لإنتر ميلان

وصل أشلي يونج مدافع مانشستر يونايتد إلى إيطاليا تمهيدا لإجراء الكشف الطبي للانضمام لـ إنتر ميلان الإيطالي، ومن المتوقع أن يوقع عقده الجديد مع الفريق الإيطالي حتى نهاية 2021. صاحب الـ 34 عاما سيصبح ثالث لاعب من مانشستر يونايتد ينتقل لإنتر في الفترة الأخيرة بعد روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز . وشارك يونج في 18 مباراة هذا الموسم ونجح في التسجيل مرة والصناعة مرة، ووشارك يونج في 261 مباراة مع يونايتد في كل البطولات منذ انضمامه للفريق قادما من أستون فيلا في 2011.
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كلوب يعلنها : إقامة أمم إفريقيا في الشتاء "كارثة"

يرى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أن إقامة منافسات كأس الأمم الأفريقية في فصل الشتاء ستمثل كارثة لفريقه، الذي يضم ثلاثة لاعبين من النجوم الأفارقة. وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عن إقامة منافسات كأس الأمم الأفريقية موسم 2021 بالأراضي الكاميرونية في شهر الشتاء، متراجعًا عن قراره السابق بتحويل البطولة لتقام صيفًا انطلاقًا من نسخة 2019 التي احتضنتها الأراضي المصرية. ويلتقي ليفربول نظيره مانشستر يونايتد في الجولة الـ23 من عمر بطولة البريميرليج، يوم الأحد المقبل على ملعب أنفيلد .
بوجبا

رايولا: بوجبا لن يغادر.. ولم أتحدث أبدًا مع سولسكاير

كشف مينو رايولا، وكيل الفرنسي بول بوجبا نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، حقيقة رحيل اللاعب عن الشياطين الحمر في يناير المقبل، وذلك حسبما أفاد في تصريحات أبرزتها صحيفة "ذا صن" البريطانية. وقال رايولا: "بوجبا لن يغادر في يناير. إنه يحترم مانشستر يونايتد دائمًا، كما أن النادي يحترمه أيضًا، والوحيد الذي يتحدث عن مانشستر يونايتد وبوجبا هو سولسكاير، لأنه من يعلق في الصحف والإعلام، واذهب إلى ما قاله سولسكاير. بوجبا لن يتحرك من أولد ترافورد. وهذا جيد ونحن نوافق عليه".
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