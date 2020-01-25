رايولا يربط بين بوجبا والانتقال إلى يوفنتوس

٢٥ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٨ ص

بول بوجبا

زاد مينو رايولا، وكيل أعمال اللاعبين الشهر، من التكهنات المثارة حول إمكانية عودة النجم الفرنسي بول بوجبا لصفوف يوفنتوس الإيطالي، في ظل رغبة بوجبا في الرحيل عن صفوف فريقه الحالي مانشستر يونايتد حسبما أعلن الصيف الماضي، وقال رايولا في تصريحات أبرزها موقع كالتشيو ميركاتو "عودة بوجبا إلى يوفنتوس؟ على عشاق اليوفي أن يحلموا بذلك، لأنك إذا لم تفعل ذلك، فأنت ميت"، وأضاف "أنا لا أعمل في الأحلام، ولكن على أرض الواقع لاتخاذ الخيارات الصحيحة لعملائي. الآن ليس الوقت المناسب لتحديد مستقبل بوجبا".

وتابع "عودة إبراهيموفيتش إلى ميلان؟ إنه يحاول بذل قصارى جهده من أجل الفريق. آمل ألا تنتهي مسيرته، ولكن إذا انتهت، فعليه القيام بذلك في أحد أعظم الفرق بأوروبا". وواصل "لا أعرف مدى تفكير إبرا قبل قرار العودة لميلان، لكنه حصل على الوقت الطبيعي للتفاوض، وفي النهاية سارت الأمور على ما يرام". وأكمل "مشروع

وتابع "عودة إبراهيموفيتش إلى ميلان؟ إنه يحاول بذل قصارى جهده من أجل الفريق. آمل ألا تنتهي مسيرته، ولكن إذا انتهت، فعليه القيام بذلك في أحد أعظم الفرق بأوروبا".



وواصل "لا أعرف مدى تفكير إبرا قبل قرار العودة لميلان، لكنه حصل على الوقت الطبيعي للتفاوض، وفي النهاية سارت الأمور على ما يرام".



وأكمل "مشروع ميلان؟ لا أحب ذلك، لأنني لا أعتقد أن هذا هو الروسونيري الذي يعرفه العالم. لا أعتقد أنه الفريق الذي يحلم به مالديني وبوبان. لا أعتقد حتى أن إليوت يفكر في أن هذا ميلان الحقيقي".



وأردف "لم أتحدث مع جازيديس أو مع الآخرين، ولكن إذا كان هذا هو ميلان، فيجب علي أن أنصحهم بإيجاد من يشتريه في أقرب وقت ممكن".



واستطرد "ما زلت أنتظر اعتذار المشجعين الذين هددوني بسبب دوناروما، ثم سارت الأمور في النادي كما قلت سابقًا، ولكني لا أريد إثارة أي ضجة".

