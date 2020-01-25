شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس اليوم

تحرير:التحرير ٢٥ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٠٠ ص

طقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم السبت، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب الصعيد، وتتكون الشبورة المائية صباحا تكون كثيفة وغائمة أحيانا على بعض المناطق من الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء، والرياح تكون معتدلة على أغلب الأنحاء تنشط على جنوب سيناء والغردقة، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

درجات الحرارة المتوقع اليومالصغرى العظمىالقاهرة 07 17شبين الكوم 07 17طنطا 09 17دمنهور 10 17الإسكندرية 11 18بلطيم 11 17مطروح 12 16السلوم 10 15سيوة 04 16بورسعيد 10 16دمياط 11 16الزقازيق 10 17الإسماعيلية 07 17السويس 10 17العريش 07 16رفح 07 15رأس سدر 10 17نخل 02 16نويبع 10 18طابا 06 16كاترين 00 11الطور

درجات الحرارة المتوقع اليوم

الصغرى العظمى



القاهرة 07 17



شبين الكوم 07 17



طنطا 09 17



دمنهور 10 17



الإسكندرية 11 18



بلطيم 11 17



مطروح 12 16



السلوم 10 15



سيوة 04 16



بورسعيد 10 16



دمياط 11 16



الزقازيق 10 17



الإسماعيلية 07 17



السويس 10 17



العريش 07 16



رفح 07 15



رأس سدر 10 17



نخل 02 16



نويبع 10 18



طابا 06 16



كاترين 00 11



الطور 09 17



شرم الشيخ 11 19



الغردقة 10 19



مرسى علم 11 19



الفيوم 07 18



بنى سويف 07 18



المنيا 06 18



أسيوط 05 18



سوهاج 06 18



قنا 08 18



الأقصر 07 19



أسوان 08 19



أبوسمبل 07 19



الوادى الجديد 07 18



شلاتين 14 22



أبو رماد 14 21



حلايب 16 19



رأس حدربة 15 19







