سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

ارتفاع ضحايا زلزال تركيا إلى 21 قتيلًا و1030 مصابًا

تحرير:التحرير ٢٥ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٠٣ ص
زلزال - أرشيفية
زلزال - أرشيفية
ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر ضرب شرق تركيا، أمس الجمعة، إلى 21 قتيلا فضلا عن 1030 مصابا، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية اليوم السبت، نقلا عن وكالة الكوارث الوطنية "أفاد". وذكرت وكالة أفاد اليوم السبت أن 16 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في ولاية ألازيغ، بحسب وكالة "د ب أ". وذكرت قناة "سي إن إن ترك" انه تم انتشال ما لا يقل عن ثمانية أشخاص، بما في ذلك طفلان، أحياء من تحت الانقاض في وسط مدينة ألازيغ والأحياء المحيطة بها.
كان مركز الزلزال في قضاء "سيفريجه" بولاية ألازيغ شرقي البلاد.وقال سليمان صويلو وزير الداخلية التركي، إن العديد من المباني في المدينة تعرضت للدمار، مضيفا أن قرى المنطقة ربما لحق بها أضرار أيضا.وحسب وكالة الأناضول، وجه الرئيس رجب طيب أردوغان مؤسسات الدولة بتقديم المساعدة الفورية للمتضررين من الزلزال.ووجه
اقرأ المزيد
الكرملين

«الكرملين»: السياسة الروسية بشأن أوكرانيا لم تتغير

أوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، اليوم السبت معلومات عن المسار السياسي المتعلق بشأن أوكرانيا، معتبرا أنه لم يتغيرا ويبقى ثابتا. وقال بيسكوف، لوكالة "سبوتنيك": "الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو أن أي حديث حول التغيير في المسار في أوكرانيا لا يتوافق مع الواقع ويعكس فقط وجهة النظر الشخصية لأولئك الذين يتحدثون عنه".
الزيادة-السكانية-فى-الصين

رغم انتشار فيروس «كورونا».. الصينيون يحتفلون بعام «الفأر»

بدأ الصينيون اليوم الاحتفال بأول أيام عيد الربيع أو رأس السنة الصينية التي يستخدمون فيها التقويم القمري، ولكن احتفالات هذا العام تشوبها حالة من القلق والحذر الشديدين بسبب انتشار الالتهاب الرئوي الحاد المرتبط بفيروس كورونا الجديد الذي تسبب في مئات الإصابات وأكثر من 40 حالة وفاة حتى الآن وسط توقعات بتجاوز عدد الإصابات الآلاف.
زلزال-تركيا (3)

زلزال قوي يضرب شرق تركيا.. والحصيلة الأولية 14 قتيلا و270 جريحا

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال القوي، الذي ضرب مساء الجمعة شرق تركيا، إلى 14 قتيلا ونحو 270 جريحا، بينما وصلت هزات أرضية شديدة جراءه إلى كل من سوريا والعراق، وأفادت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في بيان، بوفاة 14 شخصا وفق معلومات أولية جراء الزلزال، مشيرة إلى أن 35 هزة ارتدادية على الأقل وقعت في مختلف أنحاء تركيا في أعقاب الزلزال، الذي كان مركزه ولاية ألازيغ، بحسب روسيا اليوم.
البرلمان-البريطاني

البرلمان البريطاني يصدق على الخروج من الاتحاد الأوروبي

أقر البرلمان البريطاني مشروع القانون حول شروط الخروج من الاتحاد الأوروبي، وفقا لوكالة «نوفوستي»، ووفقا للوكالة الروسية، فإن مجلس اللوردات وافق مساء اليوم الأربعاء، على الوثيقة، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن يحصل مشروع القانون على الموافقة الملكية. واضطر مجلس اللوردات إلى الموافقة على مشروع القانون بعد أن رفض مجلس العموم في وقت سابق من اليوم الأربعاء، جميع التعديلات المقترحة. وستغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 يناير، وبعد ذلك ستبدأ فترة انتقالية، يجري خلالها الطرفان مفاوضات تجارية.
اقرأ المزيد من الأخبار
زلزال-تركيا (3)

زلزال قوي يضرب شرق تركيا.. والحصيلة الأولية 14 قتيلا و270 جريحا

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال القوي، الذي ضرب مساء الجمعة شرق تركيا، إلى 14 قتيلا ونحو 270 جريحا، بينما وصلت هزات أرضية شديدة جراءه إلى كل من سوريا والعراق، وأفادت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في بيان، بوفاة 14 شخصا وفق معلومات أولية جراء الزلزال، مشيرة إلى أن 35 هزة ارتدادية على الأقل وقعت في مختلف أنحاء تركيا في أعقاب الزلزال، الذي كان مركزه ولاية ألازيغ، بحسب روسيا اليوم.
اردوغان (3)

الرئيس التركي يُعلن بدء انتشار جنود أتراك في ليبيا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، بدء نشر جنود أتراك في ليبيا، استنادا إلى الضوء الأخضر الذي منحه البرلمان التركي له قبل أيام، إذ قال أردوغان في مقابلة مع قناة «سي إن إن ترك»: «إن مهمة جنودنا هناك هي التنسيق، جنودنا ينتشرون بشكل تدريجي»، مؤكدًا أن بلاده سترسل أيضا كبار قادة الجيش. ونقلت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء عن أردوغان القول: «نحن غير منزعجين من إدانة السعودية لقرار إرسالنا قوات إلى ليبيا ولا نقيم وزنا لإدانتها»، في إشارة إلى انتقادات الرياض لقرار البرلمان التركي، وفقًا لما ذكرته «دويتشيه فيله».
الصادق- الغرياني (2)

مفتي حكومة الوفاق: التحالف مع تركيا شرعي لأنها دولة مسلمة

قال الدكتور الصادق الغرياني، مفتي حكومة الوفاق الليبية، إن «التحالف مع تركيا للدفاع عن العاصمة مشروع بالشرع، لأنه مع دولة مسلمة، والله تعالى يقول "والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض"، وأيضا بالقانون، لأن الجهة التي قامت به هي الحكومة المعترف بها دوليا، ولأنه لصد عدوان يستهدف البيوت والمدارس ويدمر المدن».
السيسي ووزير الدفاع

ليبيا وسد النهضة.. مجلس الأمن القومي يحدد إجراءات التصدي للتهديدات

اجتمع مجلس الأمن القومي اليوم الخميس، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم استعراض عدد من القضايا الحيوية المتصلة بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، بما في ذلك المفاوضات الجارية من أجل التوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، وتأكيد حرص مصر على التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد على نحو يراعي مصالح الدول الثلاث بشكل متساوي ويفتح مجالات التعاون والتنمية.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]