ارتفاع ضحايا زلزال تركيا إلى 21 قتيلًا و1030 مصابًا

تحرير:التحرير ٢٥ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٠٣ ص

زلزال - أرشيفية

ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر ضرب شرق تركيا، أمس الجمعة، إلى 21 قتيلا فضلا عن 1030 مصابا، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية اليوم السبت، نقلا عن وكالة الكوارث الوطنية "أفاد". وذكرت وكالة أفاد اليوم السبت أن 16 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في ولاية ألازيغ، بحسب وكالة "د ب أ". وذكرت قناة "سي إن إن ترك" انه تم انتشال ما لا يقل عن ثمانية أشخاص، بما في ذلك طفلان، أحياء من تحت الانقاض في وسط مدينة ألازيغ والأحياء المحيطة بها.

كان مركز الزلزال في قضاء "سيفريجه" بولاية ألازيغ شرقي البلاد.وقال سليمان صويلو وزير الداخلية التركي، إن العديد من المباني في المدينة تعرضت للدمار، مضيفا أن قرى المنطقة ربما لحق بها أضرار أيضا.وحسب وكالة الأناضول، وجه الرئيس رجب طيب أردوغان مؤسسات الدولة بتقديم المساعدة الفورية للمتضررين من الزلزال.ووجه