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رغم انتشار فيروس «كورونا».. الصينيون يحتفلون بعام «الفأر»

تحرير:التحرير ٢٥ يناير ٢٠٢٠ - ١١:١٣ ص
الصين
الصين
بدأ الصينيون اليوم الاحتفال بأول أيام عيد الربيع أو رأس السنة الصينية التي يستخدمون فيها التقويم القمري، ولكن احتفالات هذا العام تشوبها حالة من القلق والحذر الشديدين بسبب انتشار الالتهاب الرئوي الحاد المرتبط بفيروس كورونا الجديد الذي تسبب في مئات الإصابات وأكثر من 40 حالة وفاة حتى الآن وسط توقعات بتجاوز عدد الإصابات الآلاف.
وبالرغم من أن عطلة عيد رأس السنة الصينية هي الأهم والأطول من حيث عدد الأيام بالنسبة للصينيين، لاسيما وأنها الفرصة السنوية الوحيدة للم شمل الأسرة في مكان واحد بعد عام من الانشغال في العمل والدراسة في أماكن مختلفة، إلا أن انتشار فيروس كورونا الجديد وخطورته وتأكد انتقاله من إنسان لآخر، دفع السلطات الصينية
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الكرملين

«الكرملين»: السياسة الروسية بشأن أوكرانيا لم تتغير

أوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، اليوم السبت معلومات عن المسار السياسي المتعلق بشأن أوكرانيا، معتبرا أنه لم يتغيرا ويبقى ثابتا. وقال بيسكوف، لوكالة "سبوتنيك": "الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو أن أي حديث حول التغيير في المسار في أوكرانيا لا يتوافق مع الواقع ويعكس فقط وجهة النظر الشخصية لأولئك الذين يتحدثون عنه".
زلزال-تركيا (1)

ارتفاع ضحايا زلزال تركيا إلى 21 قتيلًا و1030 مصابًا

ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر ضرب شرق تركيا، أمس الجمعة، إلى 21 قتيلا فضلا عن 1030 مصابا، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية اليوم السبت، نقلا عن وكالة الكوارث الوطنية "أفاد". وذكرت وكالة أفاد اليوم السبت أن 16 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في ولاية ألازيغ، بحسب وكالة "د ب أ". وذكرت قناة "سي إن إن ترك" انه تم انتشال ما لا يقل عن ثمانية أشخاص، بما في ذلك طفلان، أحياء من تحت الانقاض في وسط مدينة ألازيغ والأحياء المحيطة بها.
زلزال-تركيا (3)

زلزال قوي يضرب شرق تركيا.. والحصيلة الأولية 14 قتيلا و270 جريحا

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال القوي، الذي ضرب مساء الجمعة شرق تركيا، إلى 14 قتيلا ونحو 270 جريحا، بينما وصلت هزات أرضية شديدة جراءه إلى كل من سوريا والعراق، وأفادت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في بيان، بوفاة 14 شخصا وفق معلومات أولية جراء الزلزال، مشيرة إلى أن 35 هزة ارتدادية على الأقل وقعت في مختلف أنحاء تركيا في أعقاب الزلزال، الذي كان مركزه ولاية ألازيغ، بحسب روسيا اليوم.
البرلمان-البريطاني

البرلمان البريطاني يصدق على الخروج من الاتحاد الأوروبي

أقر البرلمان البريطاني مشروع القانون حول شروط الخروج من الاتحاد الأوروبي، وفقا لوكالة «نوفوستي»، ووفقا للوكالة الروسية، فإن مجلس اللوردات وافق مساء اليوم الأربعاء، على الوثيقة، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن يحصل مشروع القانون على الموافقة الملكية. واضطر مجلس اللوردات إلى الموافقة على مشروع القانون بعد أن رفض مجلس العموم في وقت سابق من اليوم الأربعاء، جميع التعديلات المقترحة. وستغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 يناير، وبعد ذلك ستبدأ فترة انتقالية، يجري خلالها الطرفان مفاوضات تجارية.
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مطار-القاهرة (6)

بعد انتشار كورونا.. مصر تبدأ فحص المسافرين القادمين من الصين

بدأت مصر اتخاذ سلسلة من الإجراءات المشددة لمواجهة فيروس كورونا في أعقاب انتشاره في الصين وعدد من الدول، وعزل السلطات الصينية لأكثر من 11 مليون مواطن في محاولة لوقف تفشي الفيروس القاتل، وقالت مصادر في مطار القاهرة الدولي، في تصريحات لرويترز، اليوم، إن مصر بدأت فحص الركاب القادمين من الصين في كل منافذ دخول البلاد بحثا عن أعراض لفيروس كورونا الجديد الذي تفشى هناك، مشيرة إلى أن سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة بدأت في اتخاذ إجراءات احترازية لفحص الركاب.
المدير -العام -لمنظمة -الصحة -العالمية

بسبب كورونا.. «الصحة العالمية» تطالب الدول بالاستعداد لوباء محتمل

حالة من القلق الشيديد تسيطر على المواطنين والجهات المعنية بالصحة في كثير من البلدان بسبب فيروس كورونا، المخاوف وتزايد أعداد الإصابات، دعت منظمة الصحة العالمية، إلى إصدار بيان موجه إلى المجتمع الدولي، طالبته بالاستعداد لتطور محتمل لفيروس كورونا الجديد، وتحوله إلى وباء، إذ كشف المدير العالم للمنظمة، تيدروس أدهانوم، في بيان اليوم الخميس، إن لجنة الطوارئ التابعة للمنظمة، انقسمت مجددا حول ما إذا كان ينبغي اعتبار ظهور فيروس كورونا الجديد حالة طوارئ دولية.
ترامب (1)

ترامب: محادثات اتفاق التجارة مع الصين ستبدأ قريبًا

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بالاتفاق التجاري المبرم مع الصين، مؤكداً أن العلاقات الثنائية بين واشنطن وبكين لم تكن في حال أفضل مما هي عليه الآن. ونقلت صحيفة "وال ستريت جورنال" الأمريكية عن ترامب خلال الكلمة التي ألقاها في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2020، الذي يعقد في الفترة من 21 إلى 24 يناير الجاري، بمدينة دافوس السويسرية - قوله "إن علاقتنا مع الصين لم تكن يومًا أفضل حالًا مما هي عليه اليوم، وعلاقتي الشخصية بالرئيس الصيني ممتازة".
ترامب مع رئيس الصين

صفقة أمريكا والصين قد تضر الصادرات الكورية الجنوبية

قالت رابطة كوريا الجنوبية للتجارة الدولية إن الاتفاقية التجارية الأخيرة بين الولايات المتحدة والصين من المتوقع أن تحسن من الموقف العام للأعمال التجارية حول العالم، لكنها في الوقت نفسه ستؤثر على صادرات كوريا الجنوبية من السلع المصنعة. ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم السبت، عن تقرير رابطة كوريا الجنوبية للتجارة الدولية بموجب الاتفاقية، قوله " إن الصين ستستورد سلعًا مصنعة من الولايات المتحدة أكثر مما تستورد من كوريا الجنوبية لمدة عامين، وينبغي على كوريا الجنوبية أن تراقب عن كثب تأثير الصفقة على الصناعات المحلية".
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