الاحتلال الإسرائيلي يبعد الشيخ عكرمة عن المسجد الأقصى 4 أشهر

تحرير:التحرير ٢٥ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٣١ ص

قوات الاحتلال

اقتحمت شرطة الاحتلال الإسرائيلى، اليوم السبت، منزل رئيس الهيئة الإسلامية العليا، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري، فى مدينة القدس المحتلة، وذكرت مصادر فلسطينية، أن شرطة الاحتلال سلّمت الشيخ عكرمة صبرى قرارا بإبعاده عن المسجد الأقصى لمدة أربعة أشهر، واستدعاءً إلى مركز القشلة يوم غد الأحد، فى الساعة العاشرة صباحا.

يذكر أن، سلطات الاحتلال، كانت قد سلّمت رئيس الهيئة الإسلامية العليا، خطيب المسجد الأقصى المبارك الأحد الماضى، قرارا بإبعاده عن الأقصى لمدة أسبوع قابلة للتجديد، ولكنه كسر القرار ودخل المسجد المبارك محمولا على الأعناق برفقة المصلين لأداء صلاة الجمعة.وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلى، قد أصابت شاب وسيدة بالرصاص