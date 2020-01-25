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الاحتلال الإسرائيلي يبعد الشيخ عكرمة عن المسجد الأقصى 4 أشهر

تحرير:التحرير ٢٥ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٣١ ص
قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
اقتحمت شرطة الاحتلال الإسرائيلى، اليوم السبت، منزل رئيس الهيئة الإسلامية العليا، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري، فى مدينة القدس المحتلة، وذكرت مصادر فلسطينية، أن شرطة الاحتلال سلّمت الشيخ عكرمة صبرى قرارا بإبعاده عن المسجد الأقصى لمدة أربعة أشهر، واستدعاءً إلى مركز القشلة يوم غد الأحد، فى الساعة العاشرة صباحا.
يذكر أن، سلطات الاحتلال، كانت قد سلّمت رئيس الهيئة الإسلامية العليا، خطيب المسجد الأقصى المبارك الأحد الماضى، قرارا بإبعاده عن الأقصى لمدة أسبوع قابلة للتجديد، ولكنه كسر القرار ودخل المسجد المبارك محمولا على الأعناق برفقة المصلين لأداء صلاة الجمعة.وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلى، قد أصابت شاب وسيدة بالرصاص
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محمود-عباس (2)

عباس: نأمل أن نسمع قريبا اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أملنا في المستقبل القريب أن نسمع اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين لأننا سمعنا أن البرلمان البريطاني أوصى الحكومة بذلك، فنتمنى أن يحصل ذلك". جاء ذلك خلال جلسة مباحثات عقدها الرئيس الفلسطيني، اليوم الجمعة، مع ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز- الذي يزور فلسطين حاليا- تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا). وأعرب عباس عن شكره للمملكة المتحدة على مساعداتها في بناء مؤسسات الدولة، وأيضا مساعداتها المقدمة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بالإضافة إلى قبولها حل الدولتين ورفضها ما تسمى (صفقة القرن).
برهم صالح

مخاوف بالعراق بعد تهديد حزب الله لصالح من مقابلة ترامب

لم يبال الرئيس العراقي برهم صالح لتهديد ميليشيات مسلحة له بشأن لقائه الرئيس الأمريكي، حيث هددت كتائب حزب الله العراقية الموالية لإيران، الرئيس بمنعه من دخول العاصمة بغداد، في حال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذبك على وقع التوترات بين واشنطن وطهران. الرئيس العراقي تجاهل كل تلك التهديدات والتقى أمس ترامب على هامش مؤتمر دافوس الاقتصادي، فقد أجرى ترامب محادثات مع صالح، ورئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، على هامش قمة دافوس بسويسرا أمس، وهيمن على المحادثات موضوع الوجود الأمريكي في العراق، وشكل العلاقة المستقبلية بين البلدين.
المظاهرات- في- لبنان (3)

بسبب تشكيل الحكومة.. موجهات بين الأمن والمحتجين في لبنان

اندلعت، مساء اليوم الأربعاء، مواجهات بين متظاهرين وقوات مكافحة الشغب في محيط مجلس النواب وسط العاصمة اللبنانية بيروت، عقب إعلان تفاصيل الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب، واستخدمت قوات مكافحة الشغب خراطيم المياه لإبعاد المتظاهرين عن محيط مجلس النواب اللبناني، كما عززت القوات انتشارها وسط العاصمة اللبنانية، وسط مخاوف من اندلاع أعمال عنف مع تصاعد حدة التظاهرات. وأعلن أمس ، الحكومة اللبنانية الجديدة المكونة من 20 حقيبة وزارية، تتولى نساء 6 منها، إذ تشغل النساء ست وزارات هي: الدفاع والإعلام والمهجرين والعمل والعدل ووزارة الشباب، بحسب سكاي نيوز.
حسان دياب

«بينهم 6 نساء».. حسان دياب يعلن تشكيل الحكومة الجديدة

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، اليوم الثلاثاء، الحكومة الجديدة المكونة من 20 حقيبة وزارية، والتي جاءت بعد أكثر من شهر من المفاوضات المتعثرة، وسط تظاهرات شعبية مستمرة رافضة لمبدأ المحاصصة في الحكومة، إذ تتكون الحكومة اللبنانية الجديدة من 20 حقيبة وزارية، تتولى نساء 6 منها. وقال دياب في مؤتمر صحفي: «جئت مسلحا بالدستور ووضعت معايير محددة لفريق العمل الحكومي، وقد واجهنا الكثير من الصعوبات في بلد ليس فيه إحصاءات علمية كافية»، متابعًا: «وصلنا لتشكيل أول حكومة في تاريخ لبنان تجتمع فيها مواصفات متميزة لمواجهة ظروف استثنائية، وبسرعة قياسية».
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محمود-عباس (2)

عباس: نأمل أن نسمع قريبا اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أملنا في المستقبل القريب أن نسمع اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين لأننا سمعنا أن البرلمان البريطاني أوصى الحكومة بذلك، فنتمنى أن يحصل ذلك". جاء ذلك خلال جلسة مباحثات عقدها الرئيس الفلسطيني، اليوم الجمعة، مع ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز- الذي يزور فلسطين حاليا- تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا). وأعرب عباس عن شكره للمملكة المتحدة على مساعداتها في بناء مؤسسات الدولة، وأيضا مساعداتها المقدمة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بالإضافة إلى قبولها حل الدولتين ورفضها ما تسمى (صفقة القرن).
ترامب

ترامب: كل التقارير عن تفاصيل «صفقة القرن» مجرد تكهنات

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صحة ما تداولته التقارير الإعلامية من تفاصيل عن "صفقة القرن" بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكدا أن كل ما تم نشره مجرد "تكهنات"، وقال في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"": "تتطلع الولايات المتحدة إلى استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ورئيس تحالف أبيض-أزرق، بيني جانتس، في البيت الأبيض الأسبوع المقبل"، مشددا على أن "التقارير حول تفاصيل خطتنا للسلام، التي نبقيها طي الكتمان، وتوقيت الإعلان عنها ليست إلا مجرد تكهنات".
الحرم الإبراهيمي

الأزهر: أعداد مقتحمي الحرم الإبراهيمي في 2019 الأكبر منذ احتلال القدس

أصدر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف تقريره السنوي حول أعداد مقتحمي ساحات الحرم الإبراهيمي خلال عام 2019، وقال المرصد إن هذا العام شهد أرقامًا قياسية غير مسبوقة في تدنيس الحرم الشريف الواقع في البلدة القديمة بمدينة «الخليل» المحتلة؛ حيث بلغ عدد المقتحمين 711,428 صهيونيًّا. وأضاف المرصد في تقريره، أن أعداد المقتحمين خلال 2019 هي الأكبر منذ الاحتلال الصهيوني لمدينة «القدس» المحتلة عام 1967م، وذلك بارتفاع بلغ 77% مقارنة بأعداد المقتحمين خلال عام 2018؛ حيث كان عدد المقتحمين 401,022 مستوطنًا متطرفًا.
اقتحامات-الاقصى

الأزهر: أكثر من 30 ألف صهيوني اقتحموا «الأقصى» في 2019

أصدر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، اليوم الأربعاء، تقريره السنوي حول أعداد مقتحمي ساحات المسجد الأقصى المبارك خلال عام 2019، إذ قال المرصد، إن ذلك العام شهد أرقامًا قياسية في تدنيس باحات «الأقصى»؛ حيث بلغ عدد المقتحمين 30416 صهيونيًّا، في حراسة أمنية مشددة من قبل شرطة الاحتلال، مضيفًا في تقريره أن أعداد مقتحمي ساحات الحرم الشريف خلال 2019 هي الأكبر منذ الاحتلال الصهيوني لمدينة «القدس» عام 1967.
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