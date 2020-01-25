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خبيرة: تجربة إعادة إنتاج الصوت الحقيقي لمومياء محنطة «ضجة إعلامية»

تحرير:التحرير ٢٥ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٤١ ص
مومياء
مومياء
أكدت خبيرة المومياوات المصرية الدكتورة رانيا أحمد علي, أن التجربة البريطانية التي أجريت مؤخرا, لإعادة إنتاج الصوت الحقيقي لكاهن الفرعوني "نسي آمون" المحنط والمتوفي منذ 3 آلاف عام, والذي توجد المومياء الخاصة به في متحف مدينة ليدز الإنجليزية، ماهي إلا ضجة إعلامية تستهدف الدعاية لزيادة الإقبال على زيارة المتحف. وقالت خبيرة المومياوات، اليوم السبت، إنه لا يمكن أن نعيد إنتاج نبرة صوت, خاصة وأنه لا يوجد لدينا إثبات أو مقياس أو زوايا يتم عليها قياس الصوت في المومياء نتيجة لعملية تحنيطها.
وفندت بالأدلة العلمية صعوبة إجراء تلك التجربة، حيث أن عملية التحنيط عند المصريين القدماء كانت تستغرق 70 يوما، منهم 40 يوما يكون جسد المتوفي مطمورا تحت ملح النطرون وهو عبارة عن "ملح كربونات الصوديوم عشاري الهيدروجين" بشكل رئيسي مع "بيكربونات الصوديوم"، بالإضافة إلى كميات صغيرة من" كلوريد الصوديوم وكبريتات
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طقس-برد-الشتاء (2)

شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس الأحد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على شمال البلاد والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب الصعيد وتتكون الشبورة المائية صباحا على معظم الأنحاء تكون كثيفة على بعض المناطق وغائمة أحيانا والرياح معتدلة على كافة الأنحاء. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر نصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.
عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (1)

«الإسكان» تُعلن موعد تسليم 456 وحدة بـ«JANNA»

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة العبور، سيبدأ يوم الأحد الموافق 16/2/2020، فى تسليم 456 وحدة سكنية (19 عمارة)، بمشروع "JANNA"، للإسكان الفاخر، و288 وحدة سكنية (12 عمارة – أكواد 311، و421)، بالمرحلة الثانية، بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، للفائزين بها. وقال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إنه تم تحرير محاضر استلام الوحدات، وهى جاهزة للتسليم للحاجزين، وتم التواصل مع بنك التعمير والإسكان، فرع العبور (سوق العبور)، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وإرسال خطابات للحاجزين، وإخطارهم بموعد بدء التسليم.
طقس

شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم السبت، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب الصعيد، وتتكون الشبورة المائية صباحا تكون كثيفة وغائمة أحيانا على بعض المناطق من الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء، والرياح تكون معتدلة على أغلب الأنحاء تنشط على جنوب سيناء والغردقة، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
زلزال

هزة أرضية قوتها 6.7 ريختر على بعد 948 كم شمال شرق العريش

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، في الساعة الخامسة و55 دقيقة مساء اليوم الجمعة، هزه أرضية بقوة 6.74 درجة على مقياس ريختر، على بعد 948 كم شمال شرق مدينة العريش وداخل الأراضى التركية. وأوضحت الهيئة في بيان أن الهزة شعر بها بعض المواطنين في بعض الأماكن على السواحل المصرية، ولم يصل للمعهد إفادة بوقوع اى خسائر او اصابات.
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