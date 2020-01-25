جريمة

من الطالبية للبدرشين..رحلة الشرطة لحل لغز مقتل مقاول

٢٥ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٤٧ ص
جثة
جثة
"أخويا خرج ومارجعش" بهذه الكلمات أبلغ مقاول ثلاثيني عن اختفاء شقيقه "حسن" الذي يصغره بنحو 3 سنوات، مشيرا إلى أنه غادر المنزل بمنطقة الطالبية مستقلا دراجته النارية وعدم عودتها منذ ذلك الحين ، ومحاولته الوصول إلى مكانه عبر الهاتف دون أن يتلقى رد، الأمر الذي استلزم تشكيل فريق بحث رفيع المستوى من ضباط الأمن العام تحت رئاسة اللواء علاء سليم بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة بقيادة اللواء محمود السبيلي بمشاركة ضباط فرقة العمرانية والطالبية.
تم العثور على الدراجة النارية الخاصة بالمتغيب بمنطقة الطالبية، كما أسفرت الجهود عن تحديد شخصية تاركها حيث تبين أنه صديق المتغيب ويعمل كهربائيا 33 سنة، وأنه مدين للمجني عليه بمبلغ 68 ألف جنيه قيمة شراكه بينهما بأحد المقاهي.أقر المتهم بجريمته وأنه استدرج المجني عليه لمحل سجائر خاص بشقيقه، ولدى وصوله باغته
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الإفراج عن 3455 سجينًا بمناسبة عيد الشرطة الـ68

بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وذكرى مرور 68 عامًا على ملحمة البطولة الخالدة لمعركة الإسماعيلية، أفرجت مصلحة السجون بوزارة الداخلية عن 3455 سجينًا بموجب عفو رئاسي وشرطي، وذلك تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم (351/2019) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو. وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 2957 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
مصنع-اعلاف

شرطة البيئة تتصدى لمصانع بئر السلم بحملة مكبرة

واصلت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات جهودها من خلال شن حملات تفتيشية مُكبرة؛ لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط مصنع أعلاف زراعية مرخص بأسيوط بإجمالى مضبوطات بلغت 363 طن أعلاف زراعية مجهولة المصدر بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية وقانون الغش التجاري.
المتهمين (1)

بـ«طبنجة وورق جرائد».. عاطلان ينتحلان صفة رجال شرطة

ألقى ضباط مباحث العاصمة القبض على متهمين اثنين تخصصا في ممارسة أعمال النصب على المواطنين، إذ تبلغ لقسم شرطة الزيتون من مقاول يحمل جنسية دولة عربية بأنه حال سيره بدائرة القسم استوقفه شخصان (أدلى بأوصافهما التقريبية) يستقلان سيارة، وقاما بإيهامه بأنهما من رجال شرطة، واطلعا على تحقيق شخصيته واصطحباه داخل السيارة المشار إليها، واستوليا منه على 5 آلاف جنيه و5 آلاف عملات أجنبية، ووضعاها داخل مظروف، ثم أجبراه على النزول من السيارة، وعقب انصرافهما اكتشف استبدال المظروف بآخر يحوي بعض قصاصات ورق الجرائد، ولاذا بالفرار.
انقاذ-مُسن (2)

«كان مغمى عليها».. وحدات الإنقاذ تنقل مُسنة للمستشفى

في لفتة إنسانية، استجابت قوات الحماية المدنية لالتماس مُسنة لنقلها لأحد المستشفيات، نظرًا لحالتها الصحية، وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكل القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابي مع جميع البلاغات ذات الطابع الإنساني، وذلك بعد تلقي مسؤول غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا عاجلا بطلب المساعدة لوجود سيدة "مسنة" محتجزة داخل مسكنها بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر.
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جثة (5)

«قتل مراته وصلى عليها».. جريمة كشفتها صلاة الجنازة

لا يخلو أي منزل من الخلافات، عادة ما تنتهي غالبيتها بتفاهم الزوجين مع تدخل العقلاء وكبار العائلتين أملا في مزيد من الاستقرار ومضي قطار الزوجين متخطيا الصعاب إلا أن ثمة خلافا وقع بين بائع فاكهة وزوجته انتهى بجريمة قتل بطريقة مؤسفة كشفتها الصدفة، وذلك بعد ورورد بلاغ إلى شرطة النجدة التابعة بمديرية أمن قنا من شخص مجهول بأداء الاهالي صلاة الجنازة على ربة منزل داخل مسجد بإحدى قرى مركز دشنا التابع لمحافظة قنا دون استخراج تصريح دفن، وسط شكوك بوجود شبهة جنائية في الوفاة.
جثة (3)

«خناقة وجثة ورصاصة».. كواليس مقتل عامل كارتة بالعياط

مشاجرة وقعت بين عامل جمع الكارتة في موقف سيارات بالعياط قبلي وبين سائق لخلاف بينهم على أولوية تحميل الركاب، انتهت بمقتل "عامل الكارتة" بطلق ناري في الوجه، سقط على إثرها قتيلا في الحال. اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، يفيد بورود بلاغا للرائد مؤمن فرج رئيس مباحث مركز العياط، بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية ووجود متوفي بموقف العياط القبلي. قوة أمنية انتقلت لمكان البلاغ وتبين من التحقيقات، أن خلافا نشب بين شقيقين توأم، عاملان كارتة داخل موقف العياط قبلي، وبين سائق.
جثة (3)

«جثة وخيانة».. كواليس مقتل سائق «توك توك» في شبرا

جثة سائق بمنطقة بهتيم وبها عدة طعنات بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، شكلت لغزا للأجهزة الأمنية قبل أن تنجح في فك شفراته، إذ كشفت تحريات رجال المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة الزوجة وعشيقها مالك مخبز حيث استدرج العشيق المجني عليه بحجة العشاء سويا وعقد العزم على التخلص منه خشية افتضاح أمرهما، وبعد قتله استولى على "التوك توك" الخاص به وتليفونه المحمول وسلمهما للزوجة المتهمة. كانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قد تلقت إخطارًا بالعثور على جثة سائق بمنطقة بهتيم وبها عدة طعنات متفرقة بالبطن والصدر وعثر معه على حافظة نقوده ومبلغ مالي.
جثة- ارشفيفة

جثة على الطريق.. مأساة أب عثر على ابنه مقتولا

فريق بحث رفيع المستوى شكله اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام تنسيقا مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، توصلت جهوده إلى حل الجريمة اللغز لدى العثور على جثة سائق "توك ملقاة بأحد الطرق بدائرة المركز "مكبل اليدين"، بعد بلاغ تلقاه مأمور مركز شرطة قليوب (بمديرية أمن القليوبية) تبلغ بالعثور على جُثة لشخص ملقاة بأحد الطرق بدائرة المركز مُكبل اليدين، وعدم وجود إصابات ظاهرية به، وحضور أحد الأشخاص (مقيم بدائرة قسم شرطة الخصوص) للمركز، وتعرفه على الجثة وأنها لنجله، وأنه خرج بـ"توك توك" قيادته للعمل عليه ولم يعد.
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