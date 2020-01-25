من الطالبية للبدرشين..رحلة الشرطة لحل لغز مقتل مقاول

٢٥ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٤٧ ص

جثة

"أخويا خرج ومارجعش" بهذه الكلمات أبلغ مقاول ثلاثيني عن اختفاء شقيقه "حسن" الذي يصغره بنحو 3 سنوات، مشيرا إلى أنه غادر المنزل بمنطقة الطالبية مستقلا دراجته النارية وعدم عودتها منذ ذلك الحين ، ومحاولته الوصول إلى مكانه عبر الهاتف دون أن يتلقى رد، الأمر الذي استلزم تشكيل فريق بحث رفيع المستوى من ضباط الأمن العام تحت رئاسة اللواء علاء سليم بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة بقيادة اللواء محمود السبيلي بمشاركة ضباط فرقة العمرانية والطالبية.

تم العثور على الدراجة النارية الخاصة بالمتغيب بمنطقة الطالبية، كما أسفرت الجهود عن تحديد شخصية تاركها حيث تبين أنه صديق المتغيب ويعمل كهربائيا 33 سنة، وأنه مدين للمجني عليه بمبلغ 68 ألف جنيه قيمة شراكه بينهما بأحد المقاهي.أقر المتهم بجريمته وأنه استدرج المجني عليه لمحل سجائر خاص بشقيقه، ولدى وصوله باغته

تم العثور على الدراجة النارية الخاصة بالمتغيب بمنطقة الطالبية، كما أسفرت الجهود عن تحديد شخصية تاركها حيث تبين أنه صديق المتغيب ويعمل كهربائيا 33 سنة، وأنه مدين للمجني عليه بمبلغ 68 ألف جنيه قيمة شراكه بينهما بأحد المقاهي.



أقر المتهم بجريمته وأنه استدرج المجني عليه لمحل سجائر خاص بشقيقه، ولدى وصوله باغته بالتعدي عليه بالضرب على رأسه بقطعة حجر فأفقده الوعي، ثم سحبه داخل المحل واستكمل التعدي عليه حتى أودى بحياته، وعقب ذلك اتصل بشقيقه وزوج شقيقته، وطلب مساعدتهما في التخلص من الجثة، ونقلوها بطريق قرية الطرفاية بالقرب من ترعة الجيزاوية بمركز البدرشين.



وأمكن ضبط المتهمين الهاربين والسيارة المستخدمة في نقل الجثة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.



