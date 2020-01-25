جريمة

الأمن العام يكشف سر سرقة خط أنابيب بني سويف

٢٥ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٥٧ ص
تشكيل عصابي
تشكيل عصابي
حيلة شيطانية لجأ إليها عناصر تشكيل عصابي -ضم 6 متهمين- لسرقة خط أنابيب البترول الواصل بين التبين والفيوم، وذلك من الوصلة المارة بقرية "كوم إدريجة" في محافظة بني سويف، إلا أن الأمور تكشفت أمام قيادات وزارة الداخلية، وتحديدًا قطاع الأمن العام برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء سليم، وأمكن تحديد وضبط المتهمين الستة بعد بلاغ ورد لمركز الواسطي من مدير إدارة الأمن الإداري بشركة أنابيب البترول، يفيد قيام مجهولين بسرقة مواد بترولية من أحد خطوط الأنابيب التابعة للشركة بتركيب محبس أعلى الخط وضبط سيارة نصف نقل بداخلها كمية من السولار بمكان الواقعة.
أسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي عن تحديد مرتكبي الواقعة. تم استهداف المتهمين وضبطهم، واعترفوا تفصليًّا بارتكابهم الواقعة عن طريق استخدام السيارة المضبوطة ملك وقيادة المتهم الأول، وأقروا بقيام المتهمين -الأول والثاني- بتركيب محبس
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الإفراج عن 3455 سجينًا بمناسبة عيد الشرطة الـ68

بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وذكرى مرور 68 عامًا على ملحمة البطولة الخالدة لمعركة الإسماعيلية، أفرجت مصلحة السجون بوزارة الداخلية عن 3455 سجينًا بموجب عفو رئاسي وشرطي، وذلك تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم (351/2019) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو. وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 2957 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
مصنع-اعلاف

شرطة البيئة تتصدى لمصانع بئر السلم بحملة مكبرة

واصلت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات جهودها من خلال شن حملات تفتيشية مُكبرة؛ لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط مصنع أعلاف زراعية مرخص بأسيوط بإجمالى مضبوطات بلغت 363 طن أعلاف زراعية مجهولة المصدر بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية وقانون الغش التجاري.
المتهمين (1)

بـ«طبنجة وورق جرائد».. عاطلان ينتحلان صفة رجال شرطة

ألقى ضباط مباحث العاصمة القبض على متهمين اثنين تخصصا في ممارسة أعمال النصب على المواطنين، إذ تبلغ لقسم شرطة الزيتون من مقاول يحمل جنسية دولة عربية بأنه حال سيره بدائرة القسم استوقفه شخصان (أدلى بأوصافهما التقريبية) يستقلان سيارة، وقاما بإيهامه بأنهما من رجال شرطة، واطلعا على تحقيق شخصيته واصطحباه داخل السيارة المشار إليها، واستوليا منه على 5 آلاف جنيه و5 آلاف عملات أجنبية، ووضعاها داخل مظروف، ثم أجبراه على النزول من السيارة، وعقب انصرافهما اكتشف استبدال المظروف بآخر يحوي بعض قصاصات ورق الجرائد، ولاذا بالفرار.
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«كان مغمى عليها».. وحدات الإنقاذ تنقل مُسنة للمستشفى

في لفتة إنسانية، استجابت قوات الحماية المدنية لالتماس مُسنة لنقلها لأحد المستشفيات، نظرًا لحالتها الصحية، وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكل القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابي مع جميع البلاغات ذات الطابع الإنساني، وذلك بعد تلقي مسؤول غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا عاجلا بطلب المساعدة لوجود سيدة "مسنة" محتجزة داخل مسكنها بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر.
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مخدر-الحشيش (1)

الأمن يفسد خطة «عصابة الكيف» في الشرقية

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة الزقازيق بمديرية أمن الشرقية قيام 3 عاطلين لاثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة المركز، بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فس الاتجار بالمواد المخدرة وحيازتهم أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، لاستخدامها فى نشاطهم الإجرامي، واتخاذهم من محل إقامتهم مقراً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
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دورية أمنية توقع عصابة لسرقة السيارات في الشروق

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابى لسرقة السيارات بالشروق فى إطار جهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف التواجد الأمنى بدوائر وأقسام الشرطة، وذلك أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط (3 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية مسجلة) عقب كسرهم زجاج الباب الخلفى الأيمن والكونتاكت الخاص بسيارة صاحب مكتب للنقل الجماعى، وشروعهم فى سرقتها بأسلوب توصيل الأسلاك.
قوات-الشرطة (4)

الشرطة تبحث عن ردع العناصر الإجرامية في 4 محافظات

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتحقيق الانضباط فى الشارع المصري، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية، فقد واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملاتها الأمنية والانضباطية المكبرة، وأسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط (5 قطع سلاح نارى، 9 قضايا اتجار بالمواد المخدرة، 4 قطع سلاح أبيض، 63 قضية تموينية، 928 مخالفة مرورية، تنفيذ 4140 حكما قضائيا متنوعا) بنطاق مديرية أمن الغربية.
المتهمة (4)

مسجل خطر يستعين بزوجته لسرقة حقائب السيدات في التجمع

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة عناصر التشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص وزوجته، مقيمان بدائرة قسم شرطة المعادى ولهما محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة المقطم، والسابق اتهامه في 5 قضايا بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة حقائب اليد من السيدات بأسلوب "الخطف" باستخدام إحدى السيارات.
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