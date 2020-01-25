الأمن العام يكشف سر سرقة خط أنابيب بني سويف

٢٥ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٥٧ ص

تشكيل عصابي

حيلة شيطانية لجأ إليها عناصر تشكيل عصابي -ضم 6 متهمين- لسرقة خط أنابيب البترول الواصل بين التبين والفيوم، وذلك من الوصلة المارة بقرية "كوم إدريجة" في محافظة بني سويف، إلا أن الأمور تكشفت أمام قيادات وزارة الداخلية، وتحديدًا قطاع الأمن العام برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء سليم، وأمكن تحديد وضبط المتهمين الستة بعد بلاغ ورد لمركز الواسطي من مدير إدارة الأمن الإداري بشركة أنابيب البترول، يفيد قيام مجهولين بسرقة مواد بترولية من أحد خطوط الأنابيب التابعة للشركة بتركيب محبس أعلى الخط وضبط سيارة نصف نقل بداخلها كمية من السولار بمكان الواقعة.

أسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي عن تحديد مرتكبي الواقعة. تم استهداف المتهمين وضبطهم، واعترفوا تفصليًّا بارتكابهم الواقعة عن طريق استخدام السيارة المضبوطة ملك وقيادة المتهم الأول، وأقروا بقيام المتهمين -الأول والثاني- بتركيب محبس